وزارة السياحة والآثار تعلن عن اكتشاف أكبر مستوطنة من عصور ما قبل التاريخ في الصحراء الغربية المصرية، حيث ترجح الدراسات أن عمرها يعود لنحو 8500 عام، مما يغير فهمنا للاستقرار البشري القديم.

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية اليوم الأحد عن اكتشاف أثري كبير في الصحراء الغربية، حيث توصلت بعثة مشتركة إلى بقايا مستوطنة سكنية ضخمة ترجح جميع الأدلة على أن تاريخها يعود إلى نحو 8500 عام. وقد حدد البيان الرسمي الموقع الجغرافي لهذا الاكتشاف الأثري في منطقة هضبة راجح ، الواقعة على الحافة الشرقية لمنخفض الفرافرة، مشيداً بطبيعتها الاستثنائية التي تجعلها الأوسع نطاقاً بين التجمعات المسجلة سابقاً في المنطقة.

تفاصيل المستوطنة الأثرية المكتشفة

وصف بيان الوزارة المستوطنة المكتشفة في هضبة راجح بأنها أكبر التجمعات السكنية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، والتي تم رصدها حتى الآن في الصحراء الغربية المصرية. ويضم المجمع السكني الذي تم الكشف عنه نحو 200 من الشواهد الأثرية المتنوعة، والتي تشمل منشآت حجرية ثابتة ومواقد قديمة، بالإضافة إلى تجمعات كبيرة من الأدوات الحجرية التي تعكس نشاطاً بشرياً مكثفاً.

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وتشير نتائج الدراسات الأولية التي أجراها الخبراء إلى وجود تجمع بشري واسع النطاق ومنظم، وليس مجرد مخيم مؤقت أو موقع عبور عابر. يرجح أن يعود تاريخ هذا الاستقرار البشري إلى منتصف عصر الهولوسين، أي منذ نحو 8500 عام، وهو ما يعتبر دليلاً قوياً على التحول نحو حياة أكثر ثباتاً واستقراراً في تلك الفترة الزمنية البعيدة.

الأهمية العلمية والتاريخية للكشف

أكد هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذا الكشف يكتسب أهمية علمية وأثرية كبيرة جداً، لما يوفره من أدلة جديدة وملموسة على تطور أنماط الاستيطان البشري في الصحراء الغربية خلال عصور ما قبل التاريخ. ويساهم هذا الاكتشاف بشكل مباشر في فهم كيفية تكيف المجتمعات البشرية القديمة مع التغيرات المناخية والبيئية الجذرية التي شهدتها الصحراء آنذاك.

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كما يبرز الكشف كيفية استغلال هذه المجتمعات للموارد الطبيعية المتاحة في البيئة الصحراوية القاسية، مما يسلط الضوء على قدرتها العالية على المرونة والبقاء. ويعتبر هذا الانتقال من نمط الحياة البدوي المتجول إلى نمط الاستقرار في تجمعات كبيرة خطوة حاسمة في السجل التاريخي لشمال أفريقيا.

مسيرة البعثة الأثرية والمقارنات العلمية

بدأت البعثة الأثرية المصرية الإيطالية أعمالها الميدانية في موقع هضبة راجح عام 2023، بعد أن اعتبرت هذه المنطقة إحدى المناطق النادرة التي لم يسبق إخضاعها لدراسات أثرية معمقة. نجحت البعثة في رصد عدد من تجمعات المنشآت الحجرية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ بمناطق متفرقة من الهضبة، مما مهد الطريق لهذا الاكتشاف الكبير.

وأوضح جوليو لوكاريني، رئيس البعثة والمشرف على مشروع عصور ما قبل التاريخ بواحة الفرافرة، أن الدراسات المقارنة لعبت دوراً محورياً في تحديد عمر الموقع. حيث تم مقارنة المكتشفات الأثرية بالموقع مع نظيراتها التي سبق الكشف عنها في منطقة وادي الأبيض، وكذلك المواقع الأثرية الأخرى بواحتي الداخلة والخارجة، مما ساعد في ترجيح التأريخ المبدئي للمستوطنة بدقة عالية.