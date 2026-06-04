اكتشاف جديد في علاج السكري والسمنة

اكتشف باحثون علاجاً جديداً يساعد على خفض مستوى السكر في الدم وزيادة حرق الدهون، وهو آمن ومقبول التحمل لدى المشاركين في التجارب السريرية.

طوّر باحثون علاجاً تجريبياً جديداً سيغيّر طريقة التعامل مع ال سكري من النوع الثاني وال سمنة ، إذ يساعد على خفض مستوى السكر في الدم وزيادة حرق الدهون مع الحفاظ على الكتلة العضلية.

ويختلف هذا الدواء عن العلاجات الشائعة الحالية، لأنه لا يعتمد على تقليل الشهية أو الحد من تناول الطعام، بل يعمل مباشرة على تنشيط عمليات الأيض داخل العضلات الهيكلية، ما يدفع الجسم إلى استهلاك المزيد من الدهون وتحسين استخدام السكر. وأظهرت الدراسات التي أُجريت على الحيوانات نتائج مشجعة، حيث ساهم العلاج في تحسين تكوين الجسم وتنظيم مستوى السكر دون التسبب في فقدان العضلات أو مشكلات هضمية ملحوظة وفق ديلي ساينس.

كما خضع الدواء لتجربة سريرية أولية شملت متطوعين أصحاء وأشخاصاً مصابين بالسكري من النوع الثاني، وأظهرت النتائج أنه آمن ومقبول التحمل لدى المشاركين. ويمتاز العلاج الجديد بأنه يُؤخذ على هيئة أقراص، ما قد يوفر بديلاً أكثر سهولة مقارنة بالعلاجات التي تتطلب الحقن. ويرى الباحثون أن الدواء ربما يستخدم مستقبلاً بمفرده أو إلى جانب العلاجات المتوافرة حالياً، نظراً لاختلاف آلية عمله.

ومن المقرر أن تبدأ قريباً مرحلة أوسع من التجارب السريرية لتقييم فعالية العلاج لدى أعداد أكبر من مرضى السكري والسمنة، والتأكد من قدرته على تحقيق النتائج الإيجابية التي أظهرتها الدراسات الأولية. ويأمل العلماء أن يمهد هذا النهج الطريق نحو جيل جديد من العلاجات التي تساعد على فقدان الدهون وتحسين الصحة الأيضية مع الحفاظ على الكتلة العضلية، وهو هدف طالما سعت إليه أبحاث السمنة والسكري





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