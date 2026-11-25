أثبتت دراسة من جامعة موناش أن الخلايا المناعية المسنة لا تفقد وظيفتها فحسب بل تثبط الجهاز المناعي، مما يزيد خطر السرطان والعدوى لدى كبار السن.

كشف باحثون في جامعة موناش الأسترالية عن وجود فئة غير مسبوقة من الخلايا المناعية المسنة، التي لا تفقد قدرتها الدفاعية ضد الأمراض فحسب، بل تعمل أيضاً على تعطيل استجابات الجهاز المناعي. هذا الاكتشاف الحيوي يقدم تفسيراً جديداً لارتفاع معدلات الإصابة ب السرطان والعدوى الخطيرة بين كبار السن، ويطرح آفاقاً جديدة للعلاجات المستهدفة.

آليات تثبيط المناعة عبر الخلايا التائية

يركز البحث الذي نُشر في مجلة Science Immunology على الخلايا التائية من نوع CD8+، وهي خط الدفاع الأساسي الذي يتعرف على الخلايا السرطانية والمصابة بالفيروسات ويقتلها. أظهرت الدراسة أن التقدم في العمر يعطل البرامج الجينية لهذه الخلايا عبر ثلاثة مسارات مختلفة، مما يحد من قدرتها على كشف التهديدات الجديدة. بدلاً من العمل كحارس دفاعي، تبدأ بعض هذه الخلايا في إفراز عوامل تثبط الخلايا المناعية المجاورة.

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الخلايا المسنة تعيق الدفاعات الطبيعية للجسم

بيّن الدكتور دانيال ثيلي، الباحث الأول في معهد موناش للأبحاث الطبية الحيوية، أن الجهاز المناعي يتخلص عادة من الخلايا المحتملة التسرطن دون شعور المريض. ومع التقدم في العمر، تصبح هذه المنظومة أقل كفاءة، وقد تتحول بعض الخلايا إلى عناصر معيقة للدفاعات الطبيعية. وجد الفريق أن الخلايا المناعية للشخص الواحد تتخذ مسارات شيخوخة مختلفة، حيث تضعف خلايا وتثبط أخرى عملها، مما يعمق تعقيد عملية التراجع المناعي.

تأثير بروتين غرانزيم K على الأعضاء الأخرى

تتقاطع نتائج هذه الدراسة مع اكتشافات أخرى من نفس المعهد حول بروتين غرانزيم K، الذي تنتجه بعض الخلايا المناعية ويتسبب بأضرار لأنسجة وأعضاء الجسم مع التقدم في العمر. تشير هذه المعطيات إلى أن التغيرات في سلوك الخلايا المناعية لا تقتصر على تعطيل المناعة فحسب، بل تمتد تأثيراتها السلبية لتشمل الأعضاء الحيوية. هذا الربط يعزز الحاجة لفهم الآليات المشتركة التي تربط تراجع المناعة بالشيخوخة الجسدية الشاملة.

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آفاق علاجية مستهدفة بدلاً من التحفيز العام

تؤكد البروفيسورة نيكول لا غروتا، الباحثة الرئيسية في الدراسة، أن فهم هذه العوامل الدقيق قد يفتح باباً لعلاج أكثر تحديداً. بدلاً من تحفيز الجهاز المناعي بالكامل بشكل غير محدد، ستستهدف العلاجات المستقبلية الخلايا التي فقدت وظيفتها أو أصبحت معطلة للدفاع. هذه الخطوة نحو التدخلات الدقيقة تهدف إلى استعادة جانب من الكفاءة المناعية والحفاظ على صحة الجسم مع التقدم في العمر.

مرحلة ما قبل السريرية وتحديات التطبيق البشري

لا تزال النتائج الحالية في مرحلة الدراسات ما قبل السريرية باستخدام نماذج الفئران، ولم يتم إثبات فاعلية العلاجات المستهدفة لهذه الخلايا على البشر بعد. ومع ذلك، تمثل هذه الخريطة التفصيلية للتغيرات الجينية خطوة أساسية نحو تطوير استراتيجيات علاجية ناجحة. يهدف الباحثون الآن إلى ترجمة هذه البيانات إلى تطبيقات سريرية قد تقلل من مخاطر الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر وتحسن جودة حياة المرضى.