اقتصاد المظهر يعيد هندسة العقارات التجارية عالميا

ارتفاع إنفاق المستهلكين على الصحة والرعاية الذاتية إلى 132 مليار دولار يدفع landlords لتغيير استراتيجيات التأجير نحو الخدمات بدلاً من السلع التقليدية.

يواجه قطاع التجزئة العالمي تحولاً جذرياً في البنية التجارية، حيث تتصدر خدمات العناية الشخصية واللياقة البدنية قائمة المستأجرين في المجمعات التجارية بدلاً من السلع المادية. يأتي هذا التحول كنتيجة مباشرة لنمو " اقتصاد المظهر"، وهو مصطلح يصف الهوس الرقمي بالمثالية البصرية الذي يقوده جيل زد والجيل الألفي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

بيانات كوستار توثق طفرة عقود الإيجار الخدماتية

تُظهر البيانات الصادرة عن شركة "كوستار" المتخصصة في المعلومات العقارية أن أكثر من عقد إيجار تجاري واحد من أصل كل أربعة عقود، أي ما يمثل أكثر من 25% من الإجمالي، تم توقيعه في الولايات المتحدة هذا العام لصالح شركات متخصصة في مستحضرات التجميل أو اللياقة البدنية. هذا المؤشر يضع القطاع على طريق تسجيل أعلى حصة سنوية على الإطلاق، مما يعكس هجوماً استثمارياً مكثفاً نحو هذا النمط التجاري الجديد.

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توسع كيوت كي نيلز واستراتيجية تيان جيانغ

تُعد سلسلة "كيو كي نيلز" مثالاً بارزاً على هذا النمو، حيث افتتحت أول صالون لها في مدينة نيويورك قبل عشرين عاماً، ووصل عدد فروعها إلى نحو 38 فرعاً اليوم بعد أن كانت 20 فرعاً بحلول عام 2020. وتقول تيان جيانغ، الرئيسة التنفيذية للشركة، إن الناس اليوم أكثر استعداداً للإنفاق على الرعاية الذاتية والتعبير عن الذات، وهو ما يفسر انتشار 4 صالونات في دائرة لا تتجاوز ستة مربعات سكنية في مانهاتن وحدها.

أرقام ضخمة وحجم إنفاق عالمي متوقع لعام 2026

تشير التقارير الاقتصادية لعام 2026 إلى وصول حجم إنفاق المستهلكين عالمياً على مستحضرات التجميل وخدمات العناية الشخصية واللياقة البدنية التخصصية إلى 132 مليار دولار، مقارنة بـ 86 مليار دولار في عام 2020. وللمقارنة، استحوذت قطاعات التجميل والخدمات المرتبطة بها على أكثر من 37.5% من إجمالي المساحات التجارية المؤجرة في أسواق التجزئة الرئيسية، مع تخطط سلاسل الصالات لافتتاح أكثر من 700 فرع جديد بمساحات تتجاوز 1.5 مليون قدم مربع.

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ظواهر عالمية من سيول إلى لندن وتأثيرها على الإيجارات

في سيول، عاصمة كوريا الجنوبية ومنصة الابتكار الأبرز لعالم الكي بيوتي، استحوذت متاجر مستحضرات التجميل ومراكز العناية بالبشرة على أكثر من 42% من المساحات التجارية المؤجرة في المجمعات الكبرى، مسجلة حجماً استهلاكياً تجاوز 18 مليار دولار هذا العام. وفي لندن، دفع الجيل الجديد ما يقارب 30% من ميزانياتهم الترفيهية لعضويات الأندية الحصرية في أحياء مثل سوهو وتشيلسي، مما أدى إلى نمو قياسي بمعدلات إيجارات المساحات الخدمية بنسبة 14%.

التحول الديموغرافي وتأثير ناتاليا ميلمان بترزيلا

توضح ناتاليا ميلمان بترزيلا، مؤرخة السياسة والثقافة الأمريكية في جامعة ذا نيو سكول، أن هناك زحافاً جمالياً تصاعد بشكل ملحوظ، حيث دخل الرجال المغايرون مجمع صناعة التجميل بطرق جديدة. ويعزو ذلك إلى إعطاء المستهلكين الأصغر سناً الأولوية لأنشطة تطوير الذات، حيث تشهد اشتراكات الصالات للأشخاص دون سن 35 عاماً نمواً أسرع، بينما بلغ إنفاق جيل زد في متاجر التجميل ضعف المتوسط العام تقريباً.

إستراتيجية بريكسمور والتحول من التجزئة التقليدية

مع تخفيف قوانين تقسيم المناطق، انتشرت الصالات الرياضية البوتيكية في مراكز التسوق، حيث تضم 40% من مراكز التسوق التابعة لمجموعة بريكسمور اليوم مستأجراً متخصصاً في اللياقة البدنية، ارتفاعاً من 29% في عام 2021. وشهدت العقارات التابعة للشركة نمواً بنسبة 11% خلال السنوات الخمس الماضية في مستأجري التجميل والعافية مثل فيس فاوندري، مؤكدة أن المبدأ الحاكم لهذه الثقافة هو بدء اليوم بمظهر رائع للشعور بحالة ممتازة.