اقتصاد الإمارات يحقق نمواً قوياً بنسبة 6.2% في 2025 ويعزز تنوعه ومستدامته

أظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نما بنسبة 6.2% في 2025، مع نمو غير نظيف بنسبة 6.8%، مما يعكس نجاح الرؤية الاقتصادية في التنويع والاستدامة بقيادة القيادة الرشيدة وتنفيذ سياسات مرنة تستشعر المستقبل.

أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات حقق نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2025 مقارنةً بعام 2024، لتصل قيمته إلى 1.9 تريليون درهم، كما سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 6.8% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2024، وبقيمة بلغت 1.5 تريليون درهم.

وقال وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، إن الاقتصاد الوطني يواصل تحقيق أداء متميز واستثنائي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وأضاف أن المؤشرات والنتائج المحققة تعكس نجاح الرؤية الاقتصادية للدولة في بناء نموذج تنموي أكثر تنوعاً واستدامة وتنافسية، مدعوماً بالنمو المتسارع للأنشطة غير النفطية، وتنامي مساهمة قطاعات الاقتصاد الجديد، في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، مؤكداً تقدم الاقتصاد الوطني بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031).

وأكد أن السياسات الاقتصادية المرنة التي تبنتها دولة الإمارات، والقائمة على استشراف المستقبل والاستجابة الفاعلة للمتغيرات العالمية، أسهمت في تسريع تنوع الاقتصاد الوطني، وترسيخ أسس تنافسيته العالية ونموه المستدام، وركزت على الانتقال إلى تعزيز أثر التنويع الاقتصادي في هيكل النمو، مما يؤكد تميّز النهج الاقتصادي للدولة في تعزيز الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، وترسيخ جاذبية الإمارات وجهة عالمية للاقتصاد والأعمال، وتعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني لمواكبة المتغيرات العالمية والتعامل معها بمرونة وكفاءة عالية، مدعوماً ببيئة اقتصادية مرنة وتشريعات متطورة وشبكة واسعة من الشراكات والعلاقات الاقتصادية الدولية.

من جانبها، أكدت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان منصور أهلي، أن النتائج المتميزة التي سجلها اقتصاد الدولة خلال عام 2025 تعكس نجاح السياسات التنموية والاقتصادية للدولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ورفع تنافسية القطاعات الرئيسة، إلى جانب مواصلة تطوير هيكل الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التنوع والكفاءة، مدعوماً ببيئة أعمال مرنة، وبنية تحتية متقدمة، واستثمارات استراتيجية في القطاعات الاقتصادية الحيوية. وأضافت أن دولة الإمارات تواصل تعزيز جاهزيتها الاقتصادية للمستقبل عبر الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والابتكار، وتطوير منظومة اقتصادية متكاملة تدعم النمو طويل الأمد، وترسخ مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.

وسجلت قطاعات اقتصادية عدة أداءً متميزاً خلال عام 2025، إذ تصدر قطاع التشييد والبناء قائمة القطاعات الأسرع نمواً بنسبة 11.1%، تلاه قطاع المالية والتأمين بنسبة 10.4%، ثم القطاع العقاري بنسبة 7.9%، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 7.8%، ما يعكس الزخم المتواصل في الأنشطة الاقتصادية الحيوية بالدولة. وفيما يتعلق بمساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حافظ قطاع التجارة على صدارته بنسبة 16.9%، تلاه قطاع المالية والتأمين بنسبة 13.2%، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 12.9%، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.8%، بما يؤكد تنوع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، واستدامة مساهمة القطاعات الحيوية في دعم النمو الاقتصادي.

تعكس النتائج كفاءة المنظومة الإحصائية الوطنية في توفير بيانات اقتصادية دقيقة وموثوقة تدعم صنعة القرار ورسم السياسات المستقبلية، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المعنية ضمن المنظومة الإحصائية الوطنية تنفيذ برنامج متكامل لتحديث وتطوير الإحصاءات الاقتصادية، بهدف تعزيز جودة وشمولية وتكامل البيانات الاقتصادية على المستوى الوطني، والارتقاء بالمخرجات الإحصائية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويعزز جاهزية الدولة للمستقبل. تبرز هذه الأرقام نجاح الرؤية الاقتصادية للإمارات في تحويل الاقتصاد إلى نموذج تنموي متعدد الأ圆貌، حيث يعتمد بشكل متزايد على القطاعات غير النفطية ذات القيمة المضافة العالية، مثل المالية والتأمين، والتشييد والبناء، والصناعات التحويلية، والتجارة، مما يدل على فعالية الاستراتيجيات الوطنية في تنويع مصادر الدخل وتعزيز القدرة التنافسية.

ويسهم الاستثمار في التقنية والابتكار والبنية التحتية المتطورة في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للأعمال. كما يؤكد الأداء القوي للقطاعات الرئيسة على مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية، وقدرته على تحقيق نمو مستدام يتوافق مع أهداف رؤية الإمارات 2031. وتشير الإحصائيات إلى أن تحديث المنظومة الإحصائية واعتماد أعلى المعايير الدولية يسهم في دعم القرار الحكومي والقطاعي بشكل علمي ومدروس، مما يعزز من قدرة الدولة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية السريعة واغتنام الفرص المستقبلية.

في المجمل، تعكس هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية ثقة متزايدة في النموذج الاقتصادي الإماراتي، وتبشر بمرحلة جديدة من الازدهار والتنمية الشاملة التي تركز على الاستدامة والابتكار والتنافسية العالمية، في إطار الالتزام بتحقيق أهداف الرؤية الوطنية للقرن المقبل. يتوقع خبراء اقتصاديون أن يستمر هذا الزخم في النمو مع استمرار الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والتقنية، وتعزيز الشراكات الدولية، مما قد يقود إلى مزيد من التحسن في المؤشرات المالية والتنموية خلال السنوات القادمة، يعزز من مكانة الإمارات كدولة رائدة في区域 الاقتصاد العالمي





