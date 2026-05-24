اقتصاد العالمي يواجه تباطؤ مع ضغوط التضخم

تواجه الاقتصاد العالمي علامات تباطؤ مع استمرار ضغوط التضخم خلال الشهر الثالث من أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. أظهر مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي أو انكمش في جميع المؤشرات الصادرة يوم الخميس الماضي، باستثناء المملكة المتحدة والولايات المتحدة. أثرت الحرب الإيرانية على الاقتصاد العالمي، حيث دفعت مخاوف التضخم عوائد السندات السيادية طويلة الأجل لمجموعة الدول السبع إلى أعلى مستوى لها في عقدين هذا الأسبوع. أشارت استطلاعات رأي مديري المشتريات من أستراليا إلى أوروبا إلى تفاقم معاناة شركات التصنيع والخدمات في مايو. وكما كان الحال في أبريل، كان التأثير الأسوأ في منطقة اليورو، حيث شكلت المؤشرات المتراجعة في فرنسا المفاجأة الأكبر. وقد دخل قطاع التصنيع هناك، وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، مرحلة من الانكماش. تواجه البنوك اليابانية مشكلة لم تكن متوقعة قبل بضع سنوات، حيث تنمو القروض بوتيرة أسرع من الودائع. وتشهد البلاد طفرة في الاقتراض مع زيادة الشركات لاستثماراتها الرأسمالية وتضخم صفقات الاستحواذ. وتشهد ثلاثة من أكثر اقتصادات آسيا هشاشةً ضغوطا متزايدة، إذ تتعرض بنوكها المركزية لضغوط لتشديد سياستها النقدية، في حين تتفاقم التداعيات الاقتصادية لصدمة النفط الناجمة عن الحرب الإيرانية. تواجه إندونيسيا والفلبين والهند بالفعل تدفقات رأسمالية إلى الخارج وانهيارا حادا في عملاتها، في ظل تداعيات التوترات في الشرق الأوسط التي تُلحق الضرر بالمستهلكين والشركات على حد سواء. الآن، تُضيف اضطرابات سوق السندات العالمية مزيدًا من الضغوط.

تواجه إندونيسيا والفلبين والهند بالفعل تدفقات رأسمالية إلى الخارج وانهيارا حادا في عملاتها، في ظل تداعيات التوترات في الشرق الأوسط التي تُلحق الضرر بالمستهلكين والشركات على حد سواء. الآن، تُضيف اضطرابات سوق السندات العالمية مزيدًا من الضغوط. تباطأ النمو في الصين بشكل عام في أبريل/نيسان، مع استئناف الاستثمارات انخفاضها، مما يُثير تساؤلات حول تردد الحكومة في تقديم حوافز للاقتصاد في ظل أزمة الطاقة العالمية التي تُؤثر على المصانع والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

وقد رسمت البيانات الرسمية الصادرة يوم الاثنين صورةً لاقتصاد لم تعد فيه الصادرات المزدهرة تُعوّض تراجع الاستهلاك المحلي. انخفض التضخم في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، ما دفع المتداولين إلى التكهن بانخفاض عدد رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، على الرغم من توقعات الاقتصاديين بعودة ضغوط الأسعار. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.8% في العام المنتهي في أبريل، بانخفاض عن 3.3% في الشهر السابق، ما يعكس تحسن المقارنات السنوية ودعم الحكومة لفواتير الخدمات.

نما اقتصاد سويسرا بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول، متجاوزا ارتفاع أسعار الطاقة وقوة الفرنك، اللذين دخلا حيز التنفيذ مع اندلاع الحرب الإيرانية. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقًا للأحداث الرياضية الكبرى بنسبة 0.5% عن الأشهر الثلاثة السابقة، وفقًا لتقدير أولي. تراجعت ثقة المستهلك في مايو إلى مستوى قياسي منخفض، وتفاقمت توقعات التضخم على المدى الطويل بشكل ملحوظ بسبب الحرب الإيرانية.

انخفضت عمليات بدء بناء المساكن في أبريل، حيث تراجع بناء المنازل العائلية بأكبر قدر منذ عام تقريبا، ما يشير إلى تزايد حذر شركات البناء وسط ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري. رفع البنك المركزي الأيسلندي تكاليف الاقتراض للمرة الثانية منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط لكبح جماح ضغوط الأسعار المستمرة. ويُعدّ صانعو السياسات الأيسلنديون من بين القلائل عالمياً الذين واجهوا صعوبة في احتواء ضغوط الأسعار حتى قبل صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية





