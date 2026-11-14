افتش تحطم مؤامرة تفجير بنك أوف أميركا في باريس

تفاصيل مؤامرة تفجير بنك أوف أميركا في باريس: المشتبه به العراقي محمد باقر سعد داوود السعدي، وارتباطه المزعوم بميليشيا حرس الثورة الإسلامية الإيرانية.

كشفت التحقيقات الجارية في محاولة تفجير فرع ل بنك أوف أميركا في العاصمة الفرنسية باريس عن شبكة معقدة من التخطيط تمتد عبر عدة دول. بدأت الأحداث في مارس عندما تم إحباط المخطط، ليتسع نطاق البحث ليشمل فرنسا ، و بلجيكا ، والولايات المتحدة، حيث يتم احتجاز مشتبه به مرتبط بجماعة عراقية موالية لإيران.

تفاصيل المخطط الاستخباراتي والمشتبه به الرئيسي

أثبتت الوثائق القضائية التي نشرتها السلطات الأميركية في مايو أن المشتبه به الرئيسي، محمد باقر سعد داوود السعدي، كان يتحدث إلى مخبر تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) دون أن يدري ذلك. تم تصنيف السعدي كقيادي في كتائب حزب الله، وهي مجموعة تصنفها الولايات المتحدة إرهابية لصلتها بالحرس الثوري الإيراني، وقد نفي الموقوف هذه الانتماءات بشكل قاطع.

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اتهمت الولايات المتحدة السعدي بالتخطيط لهجمات في أوروبا وكندا والولايات المتحدة، وقد دفع ببراءته أمام قاضية فيدرالية في نيويورك في يونيو. وفي الأسبوع الحالي، وُجهت إليه اتهامات جديدة تتعلق بمخطط هجوم قرب قاعدة جوية بريطانية في سبتمبر. وقد أودع السجن بانتظار محاكمته بعد أن أوقف في تركيا ونقل إلى الولايات المتحدة.

دور القاصرين والنفّذين التنفيذيين على الأرض

كشف استجواب القاصرين المنفذين عن دوافع مختلفة تماماً عن الإرهاب، حيث اعتقدوا أن المهمة تقتصر على ترهيب امرأة أمام منزلها في ضاحية مونتروي لأنّها خدعت شخصاً نافذاً. حاول المراهقون الثلاثة تنفيذ الخطة الأولى لكنهم تراجعوا بسبب رصد دورية للشرطة، ثم عاد اثنان منهم في الليلة التالية بعد أن أوقف الثالث لحيازته مخدرات.

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أدى فشل أحدهم في إشعال فتيلة المتفجرات إلى القبض عليه متلبساً، بينما فرّ الآخر الذي كان مكلفاً بالتصوير قبل أن يُلقى القبض عليه لاحقاً. تم تقديم أربعتهم للمساءلة القانونية، مع الإفراج عن أحد القاصرين هذا الخريف تحت المراقبة الإلكترونية، بينما لا يزال الآخرون قيد الاحتجاز.

الشبكة اللوجستية عبر الحدود البلجيكية

زعم المشتبه بهم أن المفرقعات ذات الحجم غير المعتاد نُقلت إلى منزل الشاب البالغ في مونتروي بواسطة امرأتين قادمتين من مدينة لييج البلجيكية. تؤكد سائقة السيارة أنها تلقت عرضاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي لنقل حقيبة مقابل خمسة آلاف يورو، دون أن تعرف محتواها المتفجر.

أما المرافقة، البالغة 24 عاماً وليس لها سجل إجرامي، فقالت إنها وافقت على مرافقة صديقتها ومساعدتها في القيادة ليلاً دون معرفة أنها تنقل مادة قابلة للاشتعال. تم تسليم الشابتان للقضاء الفرنسي بموجب مذكرة توقيف أوروبية هذا الصيف، وواجهتا اتهامات وأودعتا السجن الاحتياطي، مع الإفراج عن المرافِقة هذا الأسبوع ووضعها تحت رقابة قضائية.

الموقف القانوني والتطورات المستقبلية

يرفض محامي السعدي ديلان بوركاب وصف القضية بالإرهابية، مشيراً إلى أن موكله تلقى عرضاً عبر الإنترنت مقابل مبلغ مالي. من جانبه، يرى محامي القاصر رافاييل كامف أن استمرار توقيف موكله يعود لطبيعة القضية الدولية التي تفوق قدرة الشرطة الفرنسية على تحديد الجهة الآمرة.

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أكدت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا في أبريل أن هناك روابط محتملة بمجموعة موالية لإيران، لكن ذلك لم يثبت بشكل قاطع. مع استمرار الملاحقات القضائية في عدة دول، يتوقع أن تستمر الإجراءات القانونية ضد المشتبه بهم الآخرين، بما في ذلك الشابة البلجيكية التي تم الإفراج عنها مؤخراً.