في خطوة لتكريم رواد سلاح الجو، افتتح ولي عهد دبي مدرسة تحمل اسم الطيار أحمد خميس الهاملي، الذي يُعد من أوائل طياري الميراج العسكريين في الإمارات.

افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مدرسة أحمد خميس الهاملي داخل معهد الطيران المشترك ، في خطوة رمزية لاستعادة ذكرى أحد رواد الطيران العسكري في الدولة. تأتي هذه الخطوة لتكريم الراحل الذي ترك بصمة واضحة في تاريخ القوات الجوية الإماراتية، خاصة في مراحل تأسيسها وتدريب أجيال الطيارين العسكريين.

مسيرة الطيار أحمد خميس الهاملي التدريبية

بدأت رحلة الطيار أحمد خميس الهاملي مع الطيران من باكستان، حيث أتم تدريبه الأولي قبل أن يعود إلى الوطن ليكون من الصفوف الأمامية لطائرين عسكريين مدربين. خلال تلك الفترة، كانت القوات الجوية الإماراتية في مرحلة حرجة لتأهيل أبناء الوطن لقيادة الطائرات الحديثة والمعقدة، وكان الهاملي من أوائل الذين استوفوا هذه المعايير العالية.

Also read الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات واتحاد الإمارات للجوجيتسو يوقعان مذكرة تفاهم للتوعية بمخاطر المخدرات

شكل التحاقه بأول سرب لطائرات الميراج الفرنسي نقطة تحول محورية في مسيرته المهنية، حيث كانت هذه الطائرة تُعد من أكثر الطائرات المقاتلة تعقيداً وتقنية في ذلك الزمن. انتقاله لطيران هذه الطائرة كان اختباراً صارماً لمهاراته، إلا أنه أظهر ثقة عالية بنفسه وقدراته على التحكم الآمن والفعال بالطائرات شديدة التطور.

أخلاقيات القائد والكفاءة الفنية

لم يقتصر إبداع الهاملي على الجانب الفني فحسب، بل امتد ليشمل الكفاءة القتالية والقدرة على إصابة الأهداف الأرضية بدقة متناهية عبر مراحل الطيران المختلفة. وقد أجمع من عرفوه في تلك المرحلة، بما فيهم الفريق طيار (م) سيد قيصر حسين، على أنه ضابط متيقظ ومهذب، يتميز بحماسة عالية وهية مهيبة تعكس احترافيته.

Advertisement

ويصف السفير الباكستاني السابق سيد قيصر حسين، الذي عرف الراحل منذ أيام تدريبه، بأنه كان طياراً متحمساً ذا كفاءة فائقة، عُرف بصدق القول والأمانة ونفاذ الرأي. وتتمثل أبرز صفاته في الجرأة الشديدة على مواجهة الحقيقة بغض النظر عن الظروف المحيطة، مما يجعله نموذجاً للضابط الذي يؤتمن على السلاح والسماء.

إرث الراحل وتأثيره في مستقبل القوات الجوية

لم يكن الطيار أحمد خميس الهاملي مجرد رقم في السجلات العسكرية، بل كان بمثابة "الغيث الأول" الذي سقى سماء بلده بطائرات تحلق نحو المستقبل. لقد فتح الطريق أمام أجيال لاحقة من الطيارين، مما ساهم في تطور القوات الجوية لتصبح واحدة من أكثر الأسلحة تطوراً وتقدماً في المنطقة العربية.

واصل الهاملي خدمته العسكرية المخلصة حتى تقاعد برتبة عقيد، ووافاه الأجل في أوائل أبريل عام 2005. ورغم رحيله الجسدي، فإن الذاكرة الوطنية لا تزال تحتفظ بذكرى إنجازاته، مما دفع القيادة العليا إلى اتخاذ قرارات تكرمية لتخليد اسمه.

تكريم الدولة للطيارين ورواد الطيران

في ديسمبر عام 2022، افتتح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، طريقاً يحمل اسم الطيار أحمد خميس الهاملي. يربط هذا الطريق جسر أبو الأبيض بقاعدة ليوا الجوية وقلعة الظفرة، في دلالة واضحة على حرص القيادة على تكريم المواطنين أصحاب الإنجازات المتميزة في خدمة الوطن.

Advertisement

يأتي افتتاح مدرسة أحمد خميس الهاملي في معهد الطيران المشترك استكمالاً لهذا المسار التكريمي، لتعكس اهتمام الدولة الكبير بتاريخ الطيران العسكري وحفظ تراثه. هذه الخطوة تؤكد أن قيم الشجاعة والكفاءة التي اتسم بها الرواد الأوائل لا تزال مبادئ أساسية تُحتذى بها في تدريب الأجيال الجديدة من ضباط القوات الجوية الإماراتية.