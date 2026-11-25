افتتحت شركة الصينا سكيوريتيز مكتبها في مركز دبي المالي العالمي لدعم الاستثمارات العابرة للحدود بين الصين والشرق الأوسط والاستفادة من ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية.

أعلنت شركة الصينا سكيوريتيز (China Securities)، التي تدير أصولاً تتجاوز 74.93 مليار دولار، عن الافتتاح الرسمي لمكتبها الجديد في مركز دبي المالي العالمي ، في خطوة استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز الحضور المؤسسي المالي الصيني في دبي. يهدف هذا التوسع الجديد إلى دعم تدفقات الاستثمار المتبادل بين أسواق رأس المال في الصين والشرق الأوسط، مما يكرس مكانة الإمارة بشكل أقوى كمركز عالمي مرموق للتمويل والاستثمارات العابرة للحدود عبر القارات.

تاريخ الافتتاح والترخيص التنظيمي في دبي

جاء افتتاح المكتب رسمياً في 24 نوفمبر 2026، بعد أن حصلت الشركة مسبقاً في وقت سابق من العام الجاري على ترخيص كامل من سلطة دبي للخدمات المالية، وهي الجهة التنظيمية المستقلة التي تمارس سلطتها في مركز دبي المالي العالمي أو منه.

Also read العراق وكازاخستان تطلبان مراجعة طاقتهما الإنتاجية داخل أوبك+

يُتيح هذا الترخيص للشركة توسيع نطاق أعمالها بشكل قانوني ومنظم في المنطقة، مما يمكنها من الاستفادة الكاملة من البنية التشريعية والتنظيمية والمالية المتطورة التي يوفرها المركز المالي، مما يضمن الامتثال لأعلى معايير الشفافية والكفاءة في التعاملات المالية الدولية.

حضور كبار المسؤولين وممثلو المؤسسات

شهدت مراسم الافتتاح حضوراً رفيعاً جمع بين القادة الإماراتيين والصينيين، حيث كان من بين الحضور عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.

وقدم من الجانب الصيني زينغ تشي نائبة رئيس مجموعة سيتيك الصينية، وليو تشنغ رئيس مجلس إدارة الصينا سكيوريتيز، إضافة إلى أو بوقيان القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، وعدد من كبار المسؤولين الذين حضروا لتكريم هذه الخطوة الاستثمارية الهامة.

Advertisement

تعزيز شبكة الاستثمارات المصرفية الصينية

يمثل انضمام الصينا سكيوريتيز إضافة جديدة وقوية إلى منظومة مركز دبي المالي العالمي، الذي يستضيف حالياً أكبر خمسة مصارف صينية في الإمارات، مما يعزز بشكل ملحوظ تجمع المؤسسات المالية الصينية الرائدة في الدولة.

هذا التجمع المؤسسي يدعم بشكل مباشر توسع العلاقات المصرفية والاستثمارية بين الإمارات والصين، ويوفر بيئة متكاملة تسهل التعاون المالي وتبادل الخبرات بين المؤسسات المالية الكبرى في البلدين، مما يخلق فرصاً جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين.

الاستراتيجية التوسعية وقاعدة العملاء الضخمة

تعتزم الشركة توظيف موقع دبي الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، باعتباره منصة متكاملة لتوطيد الروابط بين أسواق رأس المال الصينية وأسواق الشرق الأوسط الواعدة والمتنامية.

كما تعمل الصينا سكيوريتيز بنشاط على تطوير قدراتها المحلية وزيادة عدد موظفيها خلال المرحلة المقبلة، لمواكبة النمو المتوقع في أعمالها الإقليمية وتوسيع قاعدة عملائها، وتستند خطط التوسع هذه إلى قاعدة أعمال واسعة جداً في السوق الصينية.

تقدم الصينا سكيوريتيز خدمات الوساطة في الأوراق المالية لأكثر من 17.1 مليون عميل حول العالم، ويبلغ إجمالي عدد موظفيها 12,646 موظفاً حتى 30 يونيو 2026، ما يمنحها قاعدة تشغيلية وخبرات واسعة لدعم حضورها الدولي بشكل قوي ومستدام.

Advertisement

التزامات الخدمات المصرفية والشراكات المستقبلية

وقال عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي إن انضمام الشركة يعزز تنوع المنظومة المالية للمركز ويفتح آفاقاً أوسع لربط الشركات والمستثمرين الصينيين بأسواق رأس المال الإقليمية والدولية بفعالية أكبر.

وأشار إلى أن الشركة ستستفيد من موقع دبي الاستراتيجي لتوسيع أعمالها في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وتسهيل تدفقات الاستثمار المتبادلة وتعزيز الروابط المالية بين الصين والمنطقة بشكل متزايد.

من جهتها، أكدت زينغ تشي نائبة رئيس مجموعة سيتيك الصينية أن قوة العلاقات بين الصين والإمارات وتنامي تدفقات الاستثمار بين البلدين يوفران فرصاً واسعة لتعميق التعاون المالي، مشددة على أهمية تعزيز الحضور الدولي للعملة الصينية الرنمينبي.

وأضاف ليو تشنغ رئيس مجلس إدارة الصينا سكيوريتيز أن افتتاح المكتب يمثل محطة مهمة في مسيرة التوسع الدولي للشركة واستجابة للطلب المتنامي على الخدمات الاستثمارية العابرة للحدود، وأن الشركة تستهدف دعم الشركات الصينية الراغبة في التوسع بالأسواق العالمية.

وتعتزم الشركة تقديم خدمات متكاملة تشمل الخدمات المصرفية الاستثمارية وأدوات الدخل الثابت والمشتقات المالية والبحوث، بما يعزز قدرتها على توفير حلول التمويل والاستثمار للشركات والمستثمرين.

ويأتي افتتاح المكتب في سياق تنامي التعاون المالي بين الإمارات والصين، ويعزز دور دبي في جذب المؤسسات المالية العالمية وربط رؤوس الأموال والأسواق، وتستهدف الصينا سكيوريتيز الاستفادة من شبكة مجموعة سيتيك وعلاقاتها الدولية لدعم توسع الشركات الصينية في الشرق الأوسط.