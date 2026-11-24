افتتح محمد بن راشد آل مكتوم دور الانعقاد العادي الرابع للمجلس الوطني الاتحادي، وحدد المرسوم الاتحادي رقم 148 موعد انعقاده في 24 نوفمبر 2026.

افتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، وذلك نيابة عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات. جرت مراسم الافتتاح في مقر المجلس بأبوظبي.

حضر الافتتاح الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، إلى جانب أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ. كما حضر عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى الدولة.

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المرسوم الاتحادي 148 يحدد موعد انعقاد المجلس الوطني

أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المرسوم الاتحادي رقم 148 لسنة 2026 بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد. ينص المرسوم على انعقاد المجلس في دوره العادي الرابع من الفصل التشريعي الثامن عشر، صباح يوم الثلاثاء 14 جمادى الآخرة 1448 هـ، الموافق 24 نوفمبر 2026.

يكلف المرسوم رئيس المجلس الوطني الاتحادي بتنفيذه، ويقضي بنشره في الجريدة الرسمية. بهذا تتحول الدعوة من قرار رئاسي إلى إجراء تنفيذي يحدد الزمان والجهة المسؤولة عن تنفيذه، ويعطي المجلس الأساس الإجرائي لبدء دوره العادي الرابع.

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مراسم افتتاح دور الانعقاد في قاعة زايد

بدأت مراسم الافتتاح باستقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ منصور بن زايد آل نهيان لدى وصولهما إلى مقر المجلس بأبوظبي. بعد ذلك توجه الشيخان إلى قاعة الاستقبال، ثم انتقلا إلى قاعة زايد حيث أُعدّ مكان الحفل.

استُهل حفل الافتتاح بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم. بعد ذلك تفضّل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثامن عشر بالنطق السامي، وهو الإعلان الرسمي لبدء أعمال الدور.

أعضاء الحفل ودورهم في افتتاح المجلس الوطني

يتولى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان منصب رئيس الدولة، وهو من أصدر المرسوم الاتحادي رقم 148، فيما افتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الدور نيابةً عنه. وتؤكد هذه الصيغة أن الدعوة صادرة عن رئاسة الدولة، وأن الافتتاح تم بتفويض رسمي.

يحضر الافتتاح الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بصفته نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة. ولم ترد في النص المصدر أي مداخلات أو آراء متباينة حول جدول أعمال الدور أو القضايا التي سيناقشها المجلس خلاله.

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يبقى الموعد المحدد في المرسوم هو الخطوة التالية المعلنة، إذ يُفترض أن يعقد المجلس الوطني الاتحادي دوره العادي الرابع صباح يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية وفق ما نص عليه.