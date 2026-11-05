افتتاح كرنفال سباقات دبي لميدان بمشاركة 64 خيلاً وجوائز تصل لملايين الدراهم

تنطلق مساء الجمعة الأمسية الافتتاحية لكرنفال سباقات دبي في مضمار ميدان، بمشاركة 64 خيلاً في 7 أشواط برعاية طيران الإمارات، بإجمالي جوائز مالية يبلغ 2.365 مليون درهم.

يستضيف مضمار ميدان العالمي مساء الجمعة، الأمسية الافتتاحية لكرنفال سباقات دبي للموسم الجديد، في حدث رياضي يجمع بين الفخامة والمنافسة الشديدة على مستوى العالم. تتصدر هذه الفعالية أجندة السباقات المحلية، حيث يتنافس 64 خيلاً من الخيول المهجنة الأصيلة في سبع أشواط متتالية، في إطار رعاية استراتيجية من طيران الإمارات. تهدف هذه الأمسية إلى إطلاق موسم جديد عالي المستوى، يجمع نخبة الخيول والمدربين من مختلف أنحاء العالم، لتقديم تجربة سباقات استثنائية للجمهور المتابع. يركز التنظيم على ضمان أعلى معايير السلامة والأداء، مع الحفاظ على التقاليد العريقة التي يشتهر بها هذا المضمار الدولي.

تفاصيل أشواط السباقات وجوائزها المالية

تتصدر الأمسية الشوط الخامس الذي يحمل لقب كأس الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة بعمر ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي. يشهد هذا الشوط مشاركة 7 خيول تتنافس على جوائز مالية تبلغ 250 ألف درهم، وهي القيمة الأعلى بين جميع أشواط الحفل الافتتاحي. يتوقع أن تكون المنافسة حادة على هذا اللقب المرموق، خاصة مع وجود مرشحين أقوياء لديهم سجلات أداء مثبتة. يركز المدربون والجواهز على استغلال خبرة هذه الفئة العمرية من الخيول في السيطرة على الإيقاع خلال السباق.

Also read أرقام خاصة في انتظار أنشيلوتي ومودريتش بنهائي أبطال أوروبا

يُدنّش الحفل بالشوط الأول الذي يحمل اسم طيران الإمارات، والمسافات إليه 1200 متر على المضمار الرملي، بمشاركة 6 خيول تتنافس على جوائز مالية تبلغ 210 آلاف درهم. يتصدر قائمة المرشحين في هذا الشوط الجواد كولور أب، مستنداً إلى خبرته الواسعة ومشاركاته القوية في السباقات المصنفة سابقاً. من المتوقع أن يخوض سباقاً تقنياً يعتمد على سرعة الانطلاق والقدرة على الحفاظ على الزخم، مما يجعله المرشح الأبرز للفوز بهذا الشوط الافتتاحي.

يُخصص الشوط الثاني لسكاي واردز طيران الإمارات، حيث تشارك 6 خيول بعمر ثلاث سنوات في سباق لمسافة 1400 متر على نفس المضمار الرملي. تتنافس هذه الخيول على جوائز مالية تبلغ 210 آلاف درهم، وتبرز حظوظ الجواد يونيون سكيورتي الذي سبق له التألق في افتتاح الموسم الماضي. يتطلع المدربون إلى تكرار هذه الإنجازات، مع منافسة قوية من الجوادهين أورديب وتين كارات هاري، اللذين يقدمان مستوى عالٍ من اللياقة والسرعة.

Advertisement

المرشحون المميزون وتحليلات المنافسات

يشهد الشوط الثالث الإصدار الخاص بالإمارات لخدمات الشحن السريع، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة بعمر السنتين و3 سنوات. يمتد السباق لمسافة 1200 متر، ويشارك فيه 10 خيول تتنافس على جوائز مالية تبلغ 165 ألف درهم. يتصدر قائمة المرشحين الجواد جيوش بشعار أ.ر.م ريسنغ، حيث يظهر مستوى جيداً في التجارب الأخيرة. إلى جانبه، يبرز الجواد قصير الذي أظهر مستوى واعداً في التجارب التحضيرية، بالإضافة إلى غازي الحصن الذي يسعى لإثبات جدارته في هذه الفئة العمرية المبكرة.

في الشوط الرابع، يُقام سباق الإمارات للعطلات لمسافة 1900 متر، بمشاركة 12 خيلاً تتنافس على جوائز مالية تبلغ 190 ألف درهم. يتقدم قائمة المرشحين الجواد الأمير، الذي يمتلك قدرة جيدة على تحمل المسافات الطويلة. يتطلع الجواد قريب إلى الاستفادة من خبرته السابقة في السباقات المصنفة لتحقيق نتيجة مميزة، كما ينافس على اللقب نوراتو، الذي يبحث عن فرصة لتقديم أفضل أداء له في هذا الموسم.

تتواصل المنافسات في الشوط السادس المخصص للإمارات للشحن الجوي، والمخصص للخيول المبتدئة بعمر ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر. تشارك 14 خيلاً في هذا الشوط، يتنافسن على جوائز مالية تبلغ 165 ألف درهم. يتقدم المرشحين الجواد مرصود بالشعار الأصفر، الذي يتطلع إلى البناء على مشاركاته القوية في الموسم الماضي. كما ينافس جبل جيس بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إضافة إلى نعيم، في سباق يعتبر من أبرز منافسات الأمسية.

خاتمة السباقات وتأثيرها على الموسم

يسدل الستار على الأمسية بالشوط السابع المسمى المغامرات العربية، والذي يمتد لمسافة 1600 متر بمشاركة 9 خيول تتنافس على جوائز مالية تبلغ 175 ألف درهم. يتصدر المرشحين كراون إستيت بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يسعى لتحقيق الفوز في الشوط الختامي. يتبعه في المنافسة.street أند ليفل ونام فريك، وسط توقعات بمنافسة قوية جداً على لقب هذا الشوط الذي يختم البرنامج الافتتاحي للموسم الجديد.