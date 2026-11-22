سمو الشيخ محمد بن راشد يزور متحف حصن الفهيدي بعد تجديده ليركز على الحفاظ على الإرث الثقافي وتحويل الحصن التاريخي إلى تجربة تعليمية حديثة للأجيال الجديدة.

عاد متحف حصن الفهيدي إلى الواجهة الثقافية العالمية بعد أن استقبل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تاريخ العشرين من نوفمبر، وذلك بعد انتهاء عملية التجديد الشاملة للمتحف. وخلال الزيارة، أكد سموه بشكل قاطع أن واجب وطني ملزم يتمثل في الحفاظ على التاريخ وصون الإرث الثقافي ، مشيراً إلى أن هذا المبدأ يتجسد بوضوح من خلال مشروع تطوير هذا الصرح التاريخي الأبرز في دبي. ومن جانبه، أشارت التقارير إلى أن الجهود الحثيثة التي تبذلها سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، قد أسهمت بشكل فعّال في تطوير تجربة المتحف لتتناسب مع اهتمامات الأجيال الجديدة، مع الحفاظ التام على قيمة المبنى الأصلي وأصالته المعمارية.

التفاصيل التاريخية والمعمارية للحصن المرجاني

يعود تاريخ بناء حصن الفهيدي إلى عام 1787، عندما تم تشييده على مقربة من خور دبي في فترة كانت فيها المدينة تعيش ظروفاً حياتية مختلفة جذرياً عما هي عليه اليوم، حيث كانت أمن السكان وحماية التجارة أولوية قصوى. تم بناء الحصن بشكل متين باستخدام جدران سميكة مصنوعة من الحجر المرجاني والجص، مع استخدام أخشاب الجندل وسعف النخيل في الأسقف، كما احتوى على ثلاثة أبراج دفاعية، اثنان منها دائريان والثالث مربع الشكل. تميز الوسط المكشوف بالساحة التي تحيط بها الغرف والمرافق، وقد اختار البنّون مواد بناء محلية تكيفت مع البيئة الساحلية، مما سمح للصرح بأن يبقى قائماً لأكثر من قرنين من الزمن حاملاً آثار المهارات المعرفية للمعماريين.

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تطور الوظائف الإدارية والعسكرية عبر العقود

شهد الحصن تحولات وظيفية متعددة على مر التاريخ، حيث بدأ حصناً للدفاع ثم مقراً للحكم حتى تم انتقال الإدارة إلى منطقة الشندغة في عام 1896. بعد ذلك، تحول جزء منه إلى مستودع للأسلحة والذخائر، واستخدمت أجزاء أخرى كسجن ومقر للحامية، إلى أن جاء أمر تاريخي من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بترميم المبنى وتحويله إلى متحف. وقد افتتح المتحف رسمياً في 12 مايو 1971، أي قبل أشهر قليلة من قيام الاتحاد، ليكون بذلك أول متحف في دبي شاهداً على الوعي المبكر بأهمية صون الذاكرة الوطنية في خضم النهضة الحديثة التي كانت تشهدها المنطقة.

مراحل الترميم والتوسع المعماري الشامل

شهدت تجربة المتحف توسعة تحت الأرض في عام 1995، قبل أن تبدأ "دبي للثقافة" مشروع التأهيل الشامل للمتحف في عام 2021، والذي تطلب إجراء أعمال هندسية دقيقة جداً لحماية جدرانه التاريخية مع تطوير المرافق الداخلية. وقد وصل المتحف في مرحلته الحالية إلى تضمين ست صالات رئيسية، وأكثر من سبعمائة قطعة ومادة تاريخية وتراثية متنوعة تعرضها للزوار. تشمل الصالات قاعة "صرح بارز على مر العصور" التي تعرض تاريخ الحصن، وصالة "الخزنة" التي تبرز تطور الدفاع، وقاعة "الأسلحة والدروع الإسلامية" التي تعرض نماذج للحرفية العسكرية، بالإضافة إلى قاعة "التحصينات الدفاعية" التي تشرح العمارة الدفاعية الإماراتية.

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تجربة الزوار والأثر الحضاري للأجيال

تحتوي قاعة "ذكريات حصن الفهيدي" على شهادات حية لأشخاص عاشوا وعملوا داخل جدران الحصن، مما يضفي بعداً إنسانياً على الزيارات، بينما تستعرض قاعة "الحصن اليوم وغداً" علاقة الزائر بالمبنى نفسه وبوابته وأبراجه التاريخية. يشير الكاتب إلى مفهوم "امتداد العمر الحضاري" الذي يعني أن عمر الأثر لا يقاس بالسنوات فقط بل بقيمته المستمرة في حياة الناس وتناقل المعرفة عبر الأجيال. ويذكر أن الطفل الإماراتي اليوم يستطيع الدخول إلى المكان الذي شهد جوانب من تاريخ حكم دبي، ومشاهدة مواد البناء التي استخدمها الأجداد، والاستماع لشهادات من عاشوا فيه، والتعرف على المدينة قبل اتساعها العمراني والاقتصادي الكبير.

الرؤية المستقبلية للحفاظ على الهوية الوطنية

مع استمرار العناية والمتابعة الدقيقة لهذا الصرح، يواصل حصن الفهيدي رسالته الثقافية من خلال حفظ ذاكرة المدينة للأجيال القادمة، حيث تحمل جدرانه آثار من عاشوا وعملوا بين أروقتها منذ أكثر من قرنين. تؤكد التجارب الحالية أن هذا التجديد يحول الحصن من مجرد مبنى أثري إلى مركز حيوي للتعليم والثقافة، مما يعزز الانتماء والهوية الوطنية. وتعد هذه الجهود من أجمل صور الوفاء التي تقدمها دولة الإمارات لتاريخها وأهلها، وللسيقات التاريخية التي ستأتي من بعدنا، مع بقاء الحصن شاهداً حياً على ماضي عريق ومستقبل مشرق.