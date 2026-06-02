افتتاح مكتب إقليمي لشركة ألايد وورلد للتأمين في مركز دبي المالي العالمي

أعلنت شركة ألايد وورلد القابضة للتأمين افتتاح مكتب إقليمي في مركز دبي المالي العالمي، بهدف تعزيز وجودها في الشرق الأوسط وتقديم خبراتها التأمينية مباشرة للعملاء. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية النمو العالمية للشركة، والتي تستفيد من مكانة دبي كمركز رائد للتأمين وإعادة التأمين.

أعلنت شركة ألايد وورلد القابضة للتأمين، المزود العالمي لحلول التأمين وإعادة التأمين ، اليوم عن افتتاح مكتب إقليمي جديد في مركز دبي المالي العالمي . سيتيح هذا التواجد المحلي للشركة تقديم خبراتها التأمينية مباشرة لعملائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط .

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يسُرنا الترحيب بشركة ألايد وورلد في مركز دبي المالي العالمي، حيث توسع نطاق أعمالها العالمية وترسخ وجودها الإقليمي في دبي. تُقدم ألايد وورلد خبرة دولية واسعة وقدرات متخصصة في مجال التأمين وإعادة التأمين، ما يُسهم بشكل مباشر في تلبية احتياجات عملائها المتنامية في إدارة المخاطر ونقلها في جميع أنحاء المنطقة.

ويُعزز وجود ألايد وورلد منظومة التأمين وإعادة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، ويؤكد دورنا كمنصة موثوقة للشركات العالمية التي تسعى لخدمة منطقة الشرق الأوسط وخارجها انطلاقاً من دبي. وقال إد موريسكو، رئيس الأسواق العالمية في ألايد وورلد القابضة للتأمين: يمثل افتتاح مكتب إقليمي في دبي علامة فارقة في استراتيجيتنا للنمو العالمي، حيث يمنحنا وصولاً أوسع إلى الوسطاء والعملاء في جميع أنحاء المنطقة.

وبفضل خبرتنا الدولية وقدراتنا التقنية المتميزة، تتمتع ألايد وورلد بموقع مثالي لدعم الاحتياجات المتطورة للشركات في هذا السوق الديناميكي. ومع توسع ألايد وورلد عالمياً وترسيخ وجودها الإقليمي في دبي، فإنها تنضم إلى أحد أسرع مراكز التأمين وإعادة التأمين نمواً في العالم.

عزز مركز دبي المالي العالمي مكانته كمركز عالمي رائد في مجال التأمين وإعادة التأمين، حيث تجاوزت أقساط التأمين المكتتبة الإجمالية 4.2 مليارات دولار أمريكي في عام 2025، بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي، وأكثر من ضعف الأحجام المسجلة في عام 2022. كما تجاوزت أقساط التأمين التي تمت الوساطة فيها من خلال المركز 3.4 مليارات دولار، بزيادة قدرها 14% في عام 2025، مما يعكس التوسع المتزايد والتطور والأهمية العالمية للمركز باعتباره المنصة الرئيسية في المنطقة لنقل المخاطر والاكتتاب وحلول التأمين المتخصصة.

ويستند التوسع المستمر لمنظومة التأمين وإعادة التأمين في مركز دبي المالي العالمي إلى مجتمع متنوع يضم أكثر من 135 شركة، تشمل الاكتتاب، وإعادة التأمين، والوساطة، وشركات التأمين التابعة، وأنشطة نقل المخاطر المتخصصة. خلال عام 2025 والربع الأول من عام 2026 وحدهما، تم ترخيص 28 شركة جديدة في مجال التأمين في المركز، مما يعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي كوجهة مفضلة طويلة الأجل للمؤسسات العالمية الساعية إلى بيئة تنظيمية مستقرة، والوصول إلى الأسواق الإقليمية، وبيئة مواتية لتوسيع نطاق عملياتها الدولية.

وتُعد شركة ألايد وورلد للتأمين القابضة المحدودة، من خلال شركاتها التابعة، مزوداً عالمياً لحلول التأمين وإعادة التأمين. تعمل تحت العلامة التجارية ألايد وورلد، وتقدم خدمات متميزة وتغطيات تأمينية شاملة لعملائها وشركائها التجاريين منذ عام 2001. وهي شركة تابعة لشركة فيرفاكس فاينانشال هولدينغز المحدودة، وتستفيد من شبكة عالمية من الكيانات التابعة التي تمكنها من التفكير والاستجابة بطرق مبتكرة. يتميز رأس مالها بالقوة، وحلولها بالاستباق لا بالاستجابة للتغيرات، وتركز فرقها على بناء علاقات طويلة الأمد تعود بالنفع على الطرفين.

هذا التوسع في دبي يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز حضور ألايد وورلد في الأسواق الناشئة، خاصة مع تزايد الطلب على حلول التأمين المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط. تعد الإمارات العربية المتحدة مركزاً رئيسياً للأعمال والتجارة، وتوفر بيئة تنظيمية متطورة تدعم نمو صناعة التأمين. من خلال هذا المكتب الجديد، ستتمكن ألايد وورلد من تقديم خدماتها بشكل أكثر فعالية، والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.

كما أن انضمام ألايد وورلد إلى مجتمع مركز دبي المالي العالمي يعزز مكانة المركز كوجهة رائدة لشركات التأمين وإعادة التأمين العالمية. يعكس هذا التطور النمو المستمر لقطاع التأمين في دبي، والذي يعد من أسرع القطاعات نمواً في المنطقة. مع استمرار توسع الأعمال والاستثمارات في الشرق الأوسط، تزداد الحاجة إلى تغطية تأمينية شاملة ومبتكرة. تقدم ألايد وورلد حلولاً مبتكرة تغطي مجموعة واسعة من المخاطر، بما في ذلك التأمين التجاري والتأمين على الممتلكات والحوادث والتأمين البحري والطيران والتأمين الهندسي.

كما توفر الشركة خدمات إعادة التأمين لتوزيع المخاطر وزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق التأمين المحلي. علاوة على ذلك، تساهم ألايد وورلد في تطوير الكوادر المحلية من خلال برامج التدريب والتطوير المهني، مما يسهم في رفع كفاءة سوق التأمين في المنطقة. يعد هذا الافتتاح جزءاً من استراتيجية أوسع للتوسع الجغرافي، حيث تسعى الشركة إلى تعزيز تواجدها في الأسواق الرئيسية حول العالم.

مع شبكة فروع في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، أصبحت ألايد وورلد الآن قادرة على تقديم خدماتها في الشرق الأوسط بشكل مباشر، مما يقلل الاعتماد على الوسطاء ويسهل التواصل مع العملاء. في الختام، يمثل افتتاح المكتب الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي خطوة محورية لألايد وورلد، ويعكس ثقة الشركة في السوق الإماراتي ومركز دبي المالي العالمي كمنصة مثالية للنمو والتوسع. من المتوقع أن يسهم هذا الوجود في زيادة حصة الشركة السوقية في المنطقة، ودفع عجلة الابتكار في قطاع التأمين وإعادة التأمين.

ويؤكد هذا التوسع على الأهمية المتزايدة لدبي كمركز عالمي للتأمين، وقدرتها على جذب كبرى الشركات الدولية. ومع استمرار تطور البيئة التنظيمية وزيادة الاستثمارات، من المرجح أن تشهد المنطقة مزيداً من النشاط في قطاع التأمين خلال السنوات القليلة المقبلة





ألايد وورلد مركز دبي المالي العالمي التأمين وإعادة التأمين التوسع الإقليمي الشرق الأوسط

