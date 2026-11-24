انضمام شركة برايس ووتر هاوس كوبرز لبيئة الأعمال في عجمان يهدف لتعزيز الحوكمة وتأهيل الكفاءات الوطنية في إطار تحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030.

في خطوة استراتيجية تعزز مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي، افتتحت شركة برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط مكتبها الجديد في إمارة عجمان ، بحضور الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان. وقد ترأس وفد الشركة الممثل العالمي لورين هينتون ، الشريك الإقليمي الأول للشرق الأوسط، إلى جانب خالد بن بريك ، الشريك الرئيس لمكاتب الشركة في دولة الإمارات، وذلك في إطار توسعاتها المؤسسية لخدمة السوق المحلي والإقليمي.

تعزيز البنية التحتية الاقتصادية في عجمان

أكد الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي أن انضمام شركة برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط إلى بيئة الأعمال في عجمان يمثل إضافة نوعية تعزز تنوع منظومة الخدمات المهنية، مشيراً إلى أن الإمارة تمضي بخطى ثابتة في ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة للشركات العالمية. ويعتمد هذا النجاح على بيئة أعمال مرنة ومحفزة، مع توفير إجراءات ترخيص ميسّرة وبنية تحتية متطورة تواكب متطلبات النمو الاقتصادي المستمر وتلبي تطلعات المستثمرين الدوليين.

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وأوضح العضو في المجلس التنفيذي أن دخول الشركة العالمية يخدم بشكل مباشر دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتناغم بشكل تام مع مستهدفات رؤية عجمان 2030. وتأتي هذه الخطوة كدليل عملي على قدرة الإمارة على استقطاب كبرى المؤسسات الاستشارية والمدققة، مما ينعكس إيجاباً على البنية التحتية للخدمات المالية والحكمية في المنطقة.

تبادل الخبرات وترسيخ الحوكمة

من جانبه، رحب شهاب آل علي، مدير عام جهاز عجمان للمحاسبة، بانضمام شركة برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط إلى بيئة الأعمال المحلية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية. وأكد آل علي أن هذا الشراكات يدعم جهود الجهاز الرامية لترسيخ أفضل ممارسات الحوكمة وتطوير الكفاءات الوطنية، مما يسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي في القطاعين العام والخاص.

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يشير شهاب آل علي إلى أن وجود مثل هذه الشركات الرائدة يوفر فرصاً تدريبية ومهنية عالية المستوى، تسمح بتبادل المعرفة التقنية والإدارية، مما يسهم في بناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على منافسة سوق العمل العالمي. وتهدف الجهات الحكومية في عجمان من خلال هذا التوسع إلى تحقيق مستويات عالية من الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد والخدمات.

التزام الشركة بدعم الكفاءات الوطنية

أعرب ممثلو شركة برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط، بما في ذلك لورين هينتون وخالد بن بريك، عن شكرهم وتقديرهم العميق للجهات المعنية في الإمارة، مشيرين إلى سرعة وسلاسة الإجراءات التي تم خلالها استكمال متطلبات الافتتاح. وقد أكدوا أنهم لمسوا دعماً وتعاوناً غير مسبوقين، مما أسهم في تسريع عملية انخراط الشركة في النسيج الاقتصادي المحلي.

كما أكد الوفد تطلع الشركة الكبير للإسهام الفعّال في دعم القطاعين الحكومي والخاص، عبر تقديم خبراتها العالمية المتراكمة في مجالات التدقيق، والاستشارات، والحوكمة. وأشارت الشركة إلى أن جزءاً أساسياً من استراتيجيتها في عجمان يركز على الإسهام في تأهيل الكفاءات الوطنية وتنمية قدراتها، من خلال برامج تدريبية متخصصة تضمن نقل المعرفة العالمية إلى الشباب الإماراتي.

تسهم هذه المبادرة في خلق فرص عمل متخصصة للمواطنين، وتعزيز قدرة المؤسسات المحلية على التعامل مع المعايير الدولية في المجالات المهنية. ومن المتوقع أن ينعكس هذا التعاون الإيجابي على جودة الخدمات المقدمة، مما يدعم النمو المستدام ويسهم في تحقيق الأهداف الطموحة التي رسمتها إمارة عجمان لمستقبلها الاقتصادي.