افتتاح جسر المشاة الجديد في دبي يربط برج خليفة بكوكا-كولا أرينا

هيئة الطرق والمواصلات تفتتح غداً جسر مشاة بطول 110 أمتار يربط محطة مترو برج خليفة بدبي مول بكوكا-كولا أرينا لتعزيز السلامة المرورية في دبي.

تتخذ هيئة الطرق والمواصلات في دبي خطوة نوعية نحو تعزيز البنية التحتية للنقل المستدام بفتح أمام الجمهور جسر مشاة جديد بطول 110 أمتار، وذلك في الموعد المحدد غداً الثلاثاء. يأتي هذا الافتتاح بعد سنوات من التخطيط الدقيق والتنفيذ المتقن الذي أشرفت عليه مِراس، وهي الشركة التابعة ل دبي القابضة للعقارات، بهدف ربط نقطتي جذب سياحي وترفيهيتين حيويتين في قلب الإمارة.

ربط محطة المترو بأكبر الساحات الترفيهية

يهدف هذا المشروع الهندسي الضخم إلى تسهيل الوصول المباشر بين محطة مترو برج خليفة/دبي مول من جهة، وساحة كوكا-كولا أرينا في منطقة سيتي ووك من جهة أخرى. يعمل الجسر كمعبر آمن ومخصص للمشاة فقط، مما يعزز جودة الحياة ويوفر تجربة تنقل سلسة وخالية من التوتر للسكان والزوار الذين يتوجهون إلى الوجهات الحيوية والترفيهية في المنطقة.

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يعكس هذا الربط الجديد التزام هيئة الطرق والمواصلات بتطبيق توجّهاتها الاستراتيجية التي تسعى جاهدة لضمان توفير تنقل آمن ومستدام لجميع فئات المجتمع، دون استثناء. كما يجسد المشروع بشكل ملموس رؤية مِراس الرامية إلى إنشاء وجهات مترابطة ومتكاملة تدعم ثقافة المشي وتعزز الارتباط القوي بين الأفراد ومحيطهم العمراني والحضري.

تعزيز السلامة المرورية والاستدامة

يتم تنفيذ هذا الجسر كجزء أساسي من مشاريع التحسينات المرورية الشاملة التي تنفذها هيئة الطرق والمواصلات بتعاون وثيق مع دبي القابضة، بهدف تطوير البنية التحتية بشكل يعزز الربط بين المناطق الحيوية. تسعى هذه الجهود إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز الربط بين المناطق الحيوية والوجهات السياحية والترفيهية وفي مقدّمتها سيتي ووك وكوكا-كولا أرينا، وتسهيل حركة التنقل ورفع مستوى السلامة المرورية.

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تتماشى هذه المبادرات بشكل مباشر مع النمو العمراني والاقتصادي الذي تشهده الإمارة، وتساهم في ترسيخ مكانة دبي كواحدة من المدن الرائدة عالمياً التي تحبذ المشاة والدراجات الهوائية. يأتي هذا التوسع في تنفيذ جسور وأنفاق المشاة ترجمة عملية لتوجهات الهيئة في تحقيق مستهدفات استراتيجية السلامة المرورية في دبي، الرامية إلى الوصول إلى صفر وفيات على الطرق.

تسعى الهيئة لجعل دبي ضمن المدن الرائدة عالمياً في مجال السلامة المرورية من خلال توفير معابر آمنة تفصل حركة المشاة عن المركبات، خصوصاً في المواقع التي تشهد كثافة مرورية وحركة مرتفعة للمشاة. يتم التركيز بشكل خاص على المواقع القريبة من محطات النقل الجماعي، والمراكز التجارية، والوجهات السياحية، والترفيهية لضمان أعلى مستويات الحماية للمشاة.

طاقة استيعابية عالية وفعاليات ضخمة

تتسم كفاءة التصميم الهندسي للجسر الجديد بقدرته الاستيعابية الكبيرة، حيث تصل الطاقة الاستيعابية للجسر إلى نحو 10 آلاف شخص في الساعة. هذا الرقم يمثل نسبة كبيرة تبلغ 59% من الطاقة الاستيعابية للحشود في الفعالية الواحدة التي تقام في كوكا-كولا أرينا، مما يجعله عنصراً حاسماً في إدارة الكثافات البشرية.

يعزز هذا الرقم الهائل كفاءة إدارة حركة المشاة خلال الفعاليات الكبرى، ويحد بشكل كبير من الحاجة إلى عبور الطرق السطحية التي قد تشكل خطراً. يسهم هذا العزل في تقليل التداخل بين حركة المشاة والمركبات، إلى جانب تشجيع الجماهير على استخدام مترو دبي للوصول إلى المنطقة.

يؤدي الاعتماد على النقل العام في هذا السياق إلى تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز انسيابية الحركة المرورية في محيط كوكا-كولا أرينا وسيتي ووك، ويخفف من الازدحام المروري الناتج عن تكدس السيارات.

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مستقبل التنمية والنتائج المحققة

تكتسب مشاريع البنية التحتية هذه أهمية خاصة في خدمة مرتادي كوكا-كولا أرينا، التي تستضيف على مدار العام مجموعة متنوعة من الفعاليات الحية والترفيهية والرياضية. يوفر الجسر مساراَ آمناً ومباشراً للمشاة، ويسهم في تسهيل وصول الجماهير إلى موقع الفعاليات ومغادرتهم بعد انتهائها، لا سيما خلال أوقات الذروة.

تستمر هيئة الطرق والمواصلات في تنفيذ خطتها الخمسية للأعوام 2026-2030، والتي تشمل إنشاء 31 جسراً ونفقاً للمشاة في عدد من المواقع الحيوية بالإمارة. يتم اختيار هذه المواقع وفق دراسات فنية وميدانية تراعي الكثافة السكانية، وحركة المشاة، والقرب من محطات النقل الجماعي ومناطق الجذب السياحي والاقتصادي.

تعكس النتائج الإيجابية التي حققتها جهود الهيئة في تطوير البنية التحتية للمشاة تحولاً جذرياً في مؤشرات السلامة. ارتفع عدد جسور وأنفاق المشاة في دبي من 26 جسراً ونفقاً في عام 2006 إلى 178 في نهاية عام 2025.

بالإضافة إلى ذلك، انخفض معدل وفيات المشاة من 9.5 وفيات لكل 100 ألف نسمة في عام 2007 إلى 0.22 وفاة في عام 2025. هذا الانخفاض الملحوظ يعكس بوضوح جهود الهيئة المستمرة في توفير بيئة تنقل آمنة ومستدامة لجميع مستخدمي الطرق في دبي.