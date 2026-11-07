افتتاح إيسيا 2026 في دبي: ربط الفنون الرقمية بالهوية والتراث

افتتحت الشيخة لطيفة نسخة 2026 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية في دبي بشعار 'الياه'، مستضيفة أكثر من 100 عمل فني و145 ورقة بحثية لتعزيز الابتكار الثقافي.

أطلقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، النسخة الحادية والثلاثين من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة، المعروفة اختصاراً بـ إيسيا 2026 ، في حفل أقيم على هامش فعاليات المعرض الفني الدولي للفنون في دبي. وتعد هذه النسخة الأضخم في تاريخ الفعالية، حيث تستضيفها العاصمة الثقافية دبي تحت شعار مميز يحمل اسم "الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية". وقد شارك في هذا الحدث العالمي نخبة واسعة من الفنانين والمبتكرين والباحثين من شتى أنحاء العالم، بهدف استكشاف الدور المتطور للفنون في توسيع آفاق التعبير الإبداعي وتعزيز الحوار الثقافي.

عرض "الياه" يربط ماضي دبي بمستقبلها الرقمي

بدأت فعاليات الافتتاح بعرض فني تفاعلي ضخم يحمل اسم "الياه"، أقيم في موقع آرتي ميوزيم دبي، وهو عرض استلهم عناصره البصرية من الإرث الفلكي الغني للإمارة. وقد جمع هذا العمل الفني بين تقنيات الضوء والموسيقى والأداء الحي والتكنولوجيا الرقمية المتطورة، ليجسد تجربة بصرية فريدة تعكس العلاقة العميقة بين الإنسان والمكان والهوية الثقافية. وقد ألقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم الضوء على العرض من خلال وقوفها على نجمة تفاعلية، مما أشعل تلقائياً سلسلة من المشاهد البصرية التي سردت قصة نجمة "الياه".

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وتُعد هذه النجم أداة تاريخية استُخدمت قديماً من قبل الأجداد للتعرف على الاتجاهات في الصحراء والبحار، وقد صورت الفنون الحديثة علاقتها الوثيقة بتاريخ دبي وتطورها. ويهدف هذا التعبير الفني إلى مد جسور التواصل بين الثقافات المختلفة وعلى امتداد الأجيال والأفكار، مما يبرز الدور المحوري للفنون والعلوم والتكنولوجيا في تعزيز التفاهم المتبادل. وتزامناً مع لحظة الافتتاح الرسمية، تزيّنت واجهة برج خليفة الشهير بعرض ضوئي مذهل، سرد من خلاله قصة "الياه" عبر تكوينات بصرية مستوحاة من النجوم والضوء، مع التركيز على الهوية الرقمية المميزة لهذا المؤتمر الدولي الكبير.

رؤية استراتيجية لتعزيز مكانة دبي كمركز إبداع عالمي

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، خلال حديثها الافتتاحي، أن اختيار دبي لاستضافة هذا الحدث الدولي الكبير يبرز ريادتها المستمرة وقوة حضورها الملموس على خريطة الفنون العالمية. وتعكس هذه الاستضافة الرؤية المستقبلية الطموحة لإمارة دبي في مجال الثقافة والفن، كما تجسد الحرص الشديد على فتح آفاق جديدة لحوار عالمي يدمج بين الجماليات الفنية وتقنيات العصر المتطورة. ومن خلال هذا الدمج، تتيح الإمارة للفنانين والباحثين من خلفيات ثقافية متنوعة فرصاً حقيقية للتعلم المتبادل، وتطوير الأفكار المشتركة، واستكشاف إمكانيات الوسائط الرقمية المعاصرة.

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وأضافت سموها أن هذا المؤتمر يمثل محطة مهمة في مسيرة دبي الثقافية، حيث يعكس اهتماماً عميقاً بمنظومة الابتكار الشاملة، وما يقدمه من مساحات واسعة للإبداع الفني وتجريب الأفكار الجديدة والمبتكرة. وتؤكد أن هذه الجهود تسهم بشكل فعّال في تعزيز فهمنا للعلاقة المعقدة بين الإنسان والتقنية، مما يتيح لنا التأمل في قدرة هذه التقنيات على إثراء التجربة الإنسانية ودعم التواصل بين الثقافات. كما أشارت إلى أن هذا النهج يرسخ مكانة إمارة دبي مركزاً عالمياً للإبداع، مما يمكنها من المنافسة بفعالية والتفوق في السوق الثقافي العالمي.

تجارب فنية غامرة وتحديات الحفاظ على الهوية

واستعرضت سمو الشيخة لطيفة دلالات شعار النسخة الحالية "الياه"، مشيرة إلى أنه يستوحي معانيه من نجمٍ لطالما أضاء دروب الأجيال السابقة، والذي اهتدى به الأجداد في رحلاتهم الشاقة عبر الصحراء القاسية وعلى امتداد البحار والمحيطات الشاسعة. واليوم، يحمل هذا النجم دلالة تتجاوز الزمن التقليدي، ليربط بين حكمة الماضي وإرث الأجداد الرفيع وطموحات الغد الزاخرة. ومع تواجدهم الثقافي في الفضاءات الرقمية المتسعة، تبرز مسؤوليتنا الكبرى في الحفاظ على هويتنا الأصيلة، وتمكين الأجيال اللاحقة من فهم قيمة إرثنا الثقافي وإثرائه وضمان استمراريته.

وخلال جولتها التفتيشية في أروقة آرتي ميوزيم دبي، اطلعت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن كثب على مجموعة متنوعة من الأعمال الرقمية التي عرضها فنانون دوليون موهوبون ضمن تجربة "الياه" الشاملة. وقد قدم هؤلاء الفنانون رؤى فنية متنوعة ومبتكرة حول العلاقة بين الإنسان والكون الواسع، مستمدين ملامح أعمالهم من الطبيعة والسماوات والنجوم. وقد عكست هذه الأعمال الفنية بدقة ما تتيحه التقنيات الحديثة من إمكانات هائلة لتحويل الأفكار والمفاهيم الفنية المجردة إلى عوالم بصرية غامرة ومعقدة، حيث تتداخل فيها الحركة الديناميكية والألوان الصاخبة والأصوات المتناغمة والبيانات الضخمة.

برنامج فني وأكاديمي ضخم يجمع المواهب العالمية

واستمعت سموها إلى شرح مفصل حول الأعمال الفنية البارزة، مثل عمل "أحافير الذاكرة الكمّية - حيث يتحوّل النَفَس إلى ضوء" للفنان تايونغ آهن، وهو عمل يستكشف العلاقة المعقدة بين الطبيعة والذاكرة والمستقبل من خلال مشاهد رقمية تجمع بين المناظر الطبيعية الخلابة والعمارة الحديثة والخيال العلمي. كما اطلعت على تجربة "التوازن الكوني: عالم هجين من الماء والضوء والحركة" للفنانين إينا هور وسيركان جولبولدين، والتي تدمج العناصر التقليدية مع التعبيرات البصرية المعاصرة لتستكشف التوازن الدقيق بين الطبيعة والتكنولوجيا.

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وتوقفت سموها أيضاً عند العمل الفني "إنقاذ الجماليات" للفنان أورخان محمدوف، والذي يعيد تفسير الزخارف والرموز التقليدية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية، مما يسلط الضوء على دور الفن المعاصر في صون الذاكرة الثقافية وتقديمها بلغة بصرية جديدة ومبتكرة. وتأتي استضافة دبي النسخة الحادية والثلاثين من "إيسيا 2026" في إطار جهود "دبي للثقافة" الحثيثة الهادفة إلى دعم مستهدفات "خارطة طريق الفنون الرقمية"، من خلال توفير فرص بحثية وتجريبية وابتكارية للتعاون بين الفنانين والباحثين والمؤسسات الثقافية والأكاديمية والتكنولوجية.

ويتيح المؤتمر الضخم لأصحاب المواهب الإماراتية عرض أعمالهم الرائدة ورؤاهم الثاقبة على المستوى العالمي، وبناء علاقات مهنية متينة، واستكشاف أساليب جديدة للممارسات الفنية الحديثة. ويسهم هذا الأمر بشكل مباشر في تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية، وترسيخ مكانة الإمارة كمرجع عالمي موثوق للثقافة، ورائدة في مجال الابتكار، ومحركاً قوياً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرة بعمق في الإرث الإماراتي العريق. ويجمع المؤتمر بين برنامج فني حضري ضخم يضم أكثر من 100 عمل فني متنوع، تشمل سلسلة من التركيبات الفنية المعقدة والعروض الأدائية والبصرية المبهرة والتجارب التفاعلية التي تتوزع على مواقع متعددة في مدينة دبي النابضة بالحياة.

إلى جانب الجانب الفني، يوفر المؤتمر برنامجاً أكاديمياً افتراضياً متاحاً للجمهور من مختلف أنحاء العالم، يتضمن 145 ورقة بحثية علمية رصينة، وأكثر من 50 لقاءً وحواراً مع كبار الفنانين والممارسين في المجال. كما يضم البرنامج أكثر من 10 ورش عمل تدريبية، إضافة إلى أكثر من 45 ورشة عمل وجلسة حوارية وعرض تقديمي ضمن 4 مسارات متخصصة، و7 ورش عمل في المختبرات البيئية، وأكثر من 20 عرضاً تقديمياً للمؤسسات الثقافية والتقنية.