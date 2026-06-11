افتتاحية مونديال 2026 تدخل التاريخ بانتصار مكسيكي وبطاقات حمراء غير مسبوقة

شهدت المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب أفريقيا أحداثاً دراماتيكية أدت إلى دخولها التاريخ كأكثر مباراة افتتاحية شهدت بطاقات حمراء، حيث انتهت بفوز المكسيك بهدفين نظيفين وسط أجواء جماهيرية صاخبة.

في مشهد مهيب حبس أنفاس الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، انطلقت منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 بمواجهة نارية جمعت بين صاحب الأرض والجمهور، المنتخب المكسيكي ، ونظيره منتخب جنوب أفريقيا .

لم تكن هذه المباراة مجرد انطلاقة لبطولة عالمية، بل تحولت إلى حدث تاريخي بامتياز، ليس فقط بسبب النتيجة الفنية، بل بسبب السجل الانضباطي الذي شهد توتراً غير مسبوق. فقد احتضن ملعب أزتيكا الأسطوري في العاصمة مكسيكو هذه الملحمة الكروية أمام حضور جماهيري غفير وصل إلى 80 ألف مشجع، الذين رسموا لوحة فنية من الحماس والتشجيع، مما جعل الضغط النفسي على اللاعبين في أعلى مستوياته، وهو ما انعكس بشكل واضح على مجريات اللقاء التي اتسمت بالندية والخشونة في الكثير من فتراتها.

بدأت المباراة بضغط مكسيكي مكثف منذ الدقائق الأولى، حيث سعى 'التريكولور' لفرض سيطرتهم المطلقة على وسط الميدان واستغلال عاملي الأرض والجمهور. ولم يتأخر الرد المكسيكي كثيراً، إذ تمكن اللاعب خوليان كينيونيس من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، وهو الهدف الذي لم يكن مجرد افتتاحية للتسجيل في المباراة، بل كان الهدف الأول في المونديال ككل، مما أشعل مدرجات ملعب أزتيكا بصيحات الفرح.

ومع استمرار السيطرة المكسيكية ومحاولات جنوب أفريقيا للعودة في النتيجة، نجح المهاجم الخبير راوول خيمينيس في تعزيز النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 67، ليؤكد تفوق المكسيك ويضع المباراة في مسار الفوز الصريح لصالح أصحاب الأرض، رغم المحاولات المستميتة من الجانب الجنوب أفريقي لتقليص الفارق. لكن الجانب الأكثر إثارة في المباراة كان يتمثل في القرارات التحكيمية والبطاقات الملونة التي تزايدت بشكل دراماتيكي.

فقد دخلت المباراة التاريخ من أوسع أبوابه بعدما شهدت ثلاث بطاقات حمراء، لتصبح بذلك أول مباراة افتتاحية في تاريخ كؤوس العالم تتجاوز حاجز البطاقتين الحمراوين. بدأت سلسلة الطرد باللاعب الجنوب أفريقي سفيفيلو سيتولي في الدقيقة 49، ثم لحق به البديل ثيمبا زواني في الدقيقة 84، مما جعل مهمة منتخب جنوب أفريقيا شبه مستحيلة في العودة للمباراة.

ولم تكن المكسيك بمنأى عن هذه الموجة من التوترات، حيث تلقى المدافع سيسار مونتيس البطاقة الحمراء الثالثة في الدقيقة 90+2، ليُنهي المباراة بصورة تراجيدية من الناحية الانضباطية، لكنها كانت كافية لتثبيت تفوق المكسيك بنتيجة هدفين نظيفين. وبالعودة إلى سجلات التاريخ، نجد أن الرقم القياسي السابق لأكبر عدد من البطاقات الحمراء في مباراة افتتاحية كان بطاقتين فقط، وهو ما حدث في مونديال إيطاليا 1990 خلال المواجهة الشهيرة التي جمعت بين المنتخب الأرجنتيني، حامل اللقب حينذاك، والمنتخب الكاميروني.

في تلك المباراة، طُرد لاعبان من المنتخب الكاميروني؛ الأول كان أندريه كانا-بييك في الدقيقة 61، والثاني بنجامين ماسينغ في الدقيقة 89 بعد تدخل عنيف ومثير للجدل على اللاعب الأرجنتيني كلاوديو كانيغيا. والمفارقة التاريخية تكمن في أن الكاميرون، رغم إكمالها للمباراة بتسعة لاعبين فقط، استطاعت تحقيق فوز تاريخي وصادم على الأرجنتين بنتيجة 1-0 بفضل هدف فرانسوا أومام-بييك، وهو ما يظهر أن النقص العددي لا يعني دائماً الهزيمة، إلا أن المكسيك في نسخة 2026 نجحت في استثمار التفوق العددي والفني لتحقيق فوز مستحق يمنحها دفعة معنوية هائلة في بداية مشوارها المونديالي





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كأس العالم 2026 المنتخب المكسيكي جنوب أفريقيا ملعب أزتيكا أرقام قياسية

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