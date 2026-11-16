افتتاح أول مستودع هندي لمواد كيميائية في جافزا لتعزيز الصادرات

جافزا تفتتح أول مستودع هندي للمواد الكيميائية في دبي بالشراكة مع كيمكسيل وأبيكس، لتعزيز الصادرات الهندية إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

أعلنت منطقة جبل علي الحرة، المعروفة اختصاراً باسم جافزا ، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية ، عن افتتاح أول مستودع خارج حدود الهند مخصص لتخزين المواد الكيميائية الهند ية. يأتي هذا الحدث الاستراتيجي في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز إقليمي رائد للتخزين والتوزيع وإعادة التصدير. يهدف هذا المشروع إلى توفير قاعدة لوجستية متقدمة للمصدّرين الهنود، مما يسهل وصول منتجاتهم إلى المشترين في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا.

إطلاق مستودع متخصص لدعم الصادرات الهندية

جرت مراسم الافتتاح بحضور الدكتور إي. فيشنو فاردان ريدي، القنصل العام للهند في دبي والإمارات الشمالية، مما يعكس الأهمية السياسية والتجارية لهذا المشروع. تم تنفيذ المشروع بدعم مباشر من جافزا، بالتعاون مع مجلس ترويج صادرات المواد الكيميائية الأساسية ومستحضرات التجميل والأصباغ الهندي، المعروف اختصاراً بـ كيمكسيل، والذي يعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة الهندية. كما شاركت في التنفيذ شركة أبيكس لوجستيكس بالشراكة مع شركة إم أو إل إندو المتخصصة في التخزين والخدمات اللوجستية.

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مبادرة فلو لتطوير البنية التحتية اللوجستية

يندرج هذا المشروع ضمن إطار مبادرة فلو (FLOW)، التي أطلقتها المديرية العامة للتجارة الخارجية الهندية، وتتعاون فيها مفوضية ترويج الصادرات لتنمية المنظومة اللوجستية الإقليمية. تسعى هذه المبادرة إلى تمكين المصدّرين من الاحتفاظ بمخزون من منتجاتهم بالقرب من الأسواق المستهدفة، مما يؤدي إلى تسريع عمليات تلبية الطلبات وتقليص الوقت اللازم للتوريد بشكل ملحوظ. تمثل دبي في هذا السياق نقطة الانطلاق الأساسية لإنشاء شبكة أوسع من مستودعات المواد الكيميائية خارج الهند، مما يؤسس لنموذج تجاري جديد.

خدمات متكاملة وتسهيل الوصول للأسواق

يقدم المستودع الجديد مجموعة شاملة من الخدمات المتكاملة التي تشمل التخزين وفقاً للمعايير التنظيمية الصارمة، ومتابعة المخزون لحظياً، وتنسيق الإجراءات الجمركية، وتجهيز الطلبات بدقة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الخدمات عمليات وضع الملصقات وفرز المنتجات، مما يتيح للمصدّرين إدارة عملياتهم الإقليمية من موقع واحد بمرنة عالية. يستفيد من هذه الخدمات بشكل مباشر المؤسسات الهندية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي كانت تواجه تحديات تقليدية في إنشاء مرافق تخزين خارج أسواقها المحلية أو الاحتفاظ بمخزون قريب من العملاء.

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دعم الشركات الصغيرة وتعزيز القدرة التنافسية

يسهم المستودع في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول المباشر إلى أسواق المنطقة، والاستجابة بشكل أسرع للطلبات، مما يعزز قدرتها على المنافسة في السوق العالمية. ومن شأن هذه البنية التحتية أن تتيح لها الحصول على تعاقدات جديدة كانت صعبة المنال سابقاً بسبب التعقيدات اللوجستية. يعتبر هذا الدعم حاسماً لزيادة الحصة السوقية للهند، التي لا تتجاوز حالياً نسبة 6.3٪ من إجمالي واردات الإمارات من المواد الكيميائية، مما يشير إلى وجود فرص واسعة للنمو والتوسع.

استثمارات ضخمة وآفاق مستقبلية للنمو

تستند أهمية هذا المشروع إلى الحجم الكبير للمنظومة المتخصصة التي تحتضنها جافزا، إذ تضم أكثر من 532 شركة تعمل في قطاع البتروكيماويات من أكثر من 70 دولة. كما تستضيف المنطقة أكثر من 2300 شركة هندية، مما يوفر شبكة متكاملة من الشركات والخدمات والبنية التحتية الداعمة للتجارة والتوزيع. منذ عام 2021، استقطبت جافزا أكثر من 200 شركة جديدة في قطاع المواد الكيميائية، حيث شكلت الشركات الهندية نحو ربعها، وهي الحصة الأكبر بين جميع الدول الأخرى.

استراتيجيات شراكة وتعاون دولي

أكد عبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية في المجمعات والمناطق الاقتصادية بمجموعة موانئ دبي العالمية، أن المزايا التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية، تتيح للمصدّرين الهنود الجمع بين التصنيع والتخزين وإعادة التصدير من مركز واحد. وشدد على أن افتتاح أول مستودع ضمن مبادرة فلو يمثل خطوة لتعزيز نمو الشركات وتنشيط حركة التجارة، مستفيدين من موقع الإمارات وشبكة الربط اللوجستي الفريدة.

من جانبه، أشار فيشال غانجو، المدير التنفيذي لكيمكسيل، إلى أن توفير مرافق التخزين في دبي يعالج تحدياً كبيراً يتمثل في صعوبة الاحتفاظ بالمنتجات بالقرب من المشترين. وأوضح أن المستودع سيمكّن المصدّرين من تلبية طلبات المتعاملين في الإمارات وتسليمها خلال اليوم التالي. وأكد الكابتن سانجاي باروداوالا، مدير إم أو إل إندو، على أهمية سلاسل التوريد المتخصصة التي تلتزم بالمتطلبات التنظيمية. فيما أكد سوخجيندر سينغ، الرئيس التنفيذي لشركة أبيكس لوجستيكس، أن دبي توفر قاعدة واحدة لخدمة أسواق متعددة عبر تبسيط العمليات.