افتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد جلسة مجلس أبوظبي في 24 نوفمبر 2026 لمناقشة ميزانية 2027 ومبادرات الإسكان والرياضة والصحة الرقمية.

يبدأ عصر غداً الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2026 ، مراسم افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، وذلك بحضور رسمي رفيع المستوى. يتولى معالي صقر غباش ، رئيس المجلس، إدارة الجلسة الأولى والرسمية للدور الجديد، فيما يترأس الافتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

تفاصيل مراسم الافتتاح والبروتوكول الرسمي

يُفتتح هذا الاجتماع الكبير نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفقاً لما ورد في المرسوم الاتحادي رقم (148) لسنة 2026م. تصل الموكب الرئاسي المكون من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى مقر المجلس في أبوظبي.

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تستقبل المراسم الضيوف الكرام الذين يضمون أولياء العهود، ونواب الحُكّام، وسمو الشيوخ، بالإضافة إلى عدد كبير من المسؤولين المدنيين والعسكريين. ويشار أيضاً إلى حضور أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة في العاصمة، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا التجمع التشريعي السنوي.

الترتيبات الإجرائية واليمين الدستورية

بعد انتقال الموكب إلى قاعة الاستقبال ثم إلى قاعة زايد، يبدأ الحفل بالسلام الوطني ويتلو آيات من الذكر الحكيم، ليقوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بافتتاح الجلسة رسمياً. يعقب ذلك تلاوة المرسوم الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة، يليها كلمة رئيس المجلس.

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تبدأ الجلسة الإجرائية بأداء العضو عبد السلام عبدالله محمد الشحي اليمين الدستورية، وهو ما يمهّد لانتخاب مراقبي المجلس الجدد. تنص المادة (40) من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بقرار رئيس الدولة (11/2023) على أن تنتهي مدة المراقبين بانتخاب مراقبين جديدين في مستهل كل دور انعقاد سنوي عادي تالٍ.

الأجندة التشريعية وقضايا الموازنة

يطّلع أعضاء المجلس على مرسومين اتحاديين سابقين هما رقم (103) لسنة 2026 بفض دور الانعقاد السابق، ورقم (138) لسنة 2026 بشأن حلول عضو محل آخر. من أبرز الملفات المطروحة للنقاش، مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2027.

تم إحالة مشروع القانون المالي إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لمناقشته في الجلسة الثانية. كما يحاط المجلس علماً بتسع رسائل واردة من معالي عبد الرحمن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، تتعلق بموافقة مجلس الوزراء على توصيات مهمة.

مواضيع عامة وسياسات حكومية مقترحة

تشمل الرسائل موافقة مجلس الوزراء على مناقشة سبعة مواضيع عامة تم إحالتها إلى اللجان المختصة. هذه المواضيع تغطي سياسات دعم الرياضة، والإسكان، والسلامة الرقمية للأطفال، وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، وأمن البيانات، والتوطين في القطاع الخاص، وخفض معدلات السمنة.

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تختتم الجلسة بتوديع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لتبدأ لاحقاً الجلسة الثانية التي ستناقش القوانين المحالة والتوصيات المتعلقة بجودة حياة الكادر التعليمي والأمن الوطني للصناعات الدوائية.