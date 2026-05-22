افتتاح الدورة 9 لمهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي بعرض «أصابع الياسمين»

انطلقت فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي في المركز الثقافي لمدينة دبا الحصن، بحضور عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة رئيس المهرجان، وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح مدير المهرجان، إلى جانب العديد من الفنانين، والأكاديميين المسرحيين، المحليين والعرب. شهد حفل الافتتاح عرض الإماراتي «أصابع الياسمين» تأليف أحمد الماجد، وإخراج إلهام محمد، وبمشاركة الممثلين أحمد أبو عرادة، وخديجة البكوش، وقدمته فرقة مسرح خورفكان للفنون. جمع العرض بين امرأة تنشد الأمان، ورجل يواري خلف وجهه المشوه روحاً نبيلة، وتضحية قديمة؛ في ليلة زفافهما التي ما تلبث أن تتحول إلى لحظة مكاشفة حول ثنائية «المظهر والجوهر».

افتتاح الدورة 9 ل مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي بعرض « أصابع الياسمين » مع ندوات وورش حتى 25 الجاري وإشادة بال إخراج والأداء برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت، مساء أمس الأول الخميس، فعاليات الدورة التاسعة من « مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي »، في المركز الثقافي لمدينة دبا الحصن، بحضور عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة رئيس المهرجان، وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح مدير المهرجان، إلى جانب العديد من الفنانين، والأكاديميين المسرح يين، المحليين والعرب.

وشهد حفل الافتتاح الذي قدمته عائشة الكديد، فقرات عدة، من بينها التعريف بمخرجي العروض الخمسة المشاركة، واستعراض أبرز الأنشطة التي ستشهدها الدورة الحالية التي تستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وتشتمل فعالياتها على عروض، وندوات فكرية ونقدية، وورش تدريبية، ومسابقات يومية. وتابع جمهور اليوم الأول العرض الإماراتي «أصابع الياسمين»، تأليف أحمد الماجد، وإخراج إلهام محمد، وبمشاركة الممثلين أحمد أبو عرادة، وخديجة البكوش، وقدمته فرقة مسرح خورفكان للفنون.

ويجمع العرض بين امرأة تنشد الأمان، ورجل يواري خلف وجهه المشوه روحاً نبيلة، وتضحية قديمة؛ في ليلة زفافهما التي ما تلبث أن تتحول إلى لحظة مكاشفة حول ثنائية «المظهر والجوهر»، إذ تكتشف العروس - التي ظنت أن حظها ابتسم لها أخيراً، وقد أوشكت على بلوغ الأربعين - أن جانباً من وجه عريسها مشوه، فتُصدَم بمرآه، لتنكشف لاحقاً حقيقة تلك الندبات التي نتجت عن موقفٍ بطولي قديم للعريس تجاه صديقه، وهو شقيقها. النص الذي تميز بطابع شعري كثيف، ومقاطع مونولوجية عدة وطويلة، حولته المخرجة إلهام محمد إلى عرض مسرحي متقن، وبسيط، ومبتكر، وفق إفادات المشاركين في الندوة النقدية التي تلت تقديم العرض، وأدارها الفنان الإماراتي حمد الظنحاني.

وامتدح المتحدثون توليف المخرجة للمشهد الختامي ليوحي بأن الحكاية من أولها لم تكن سوى حلم، أو وهم يعيشه العريس؛ إذ اختزلت حضور العروس في ثوب زفاف يناجيه العريس كما لو كان يكلم «دمية»، قبل أن تجرد الخشبة تماماً، ولا يبقى سوى حذاء أبيض يتوسط المسرح تحت ضوء مسلّط قبل إسدال الستار؛ في إشارة إلى تداخل الواقع بالوهم. من جانبها، شكرت المخرجة إلهام محمد دائرة الثقافة في الشارقة على إتاحتها الفرصة للمواهب المحلية للمشاركة في مثل هذه المهرجانات المسرحية.

وفي الختام، قدّم أحمد الظهوري، نائب رئيس المجلس البلدي بدبا الحصن (الجهة الراعية لليوم الأول)، شهادة تقديرية للمخرجة





