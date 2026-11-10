افتتاح كأس أمم آسيا للشطرنج في أبوظبي بمشاركة 19 دولة

افتتح الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان منافسات كأس أمم آسيا للشطرنج في أبوظبي بمشاركة 30 فريقاً من 19 دولة حتى 18 نوفمبر الجاري.

افتتح الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج ورئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، منافسات كأس أمم آسيا للشطرنج للرجال والسيدات مساء اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وتستمر المنافسات حتى 18 نوفمبر الجاري، وتشهد مشاركة 30 فريقاً يمثلون 19 دولة آسيوية.

ويأتي انطلاق البطولة في إطار تنظيم يقوده نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وبإشراف مباشر من الاتحاد الآسيوي للشطرنج. وتحظى الفعالية برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير ورئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

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تفاصيل تنظيم كأس أمم آسيا للشطرنج

تتوزع المشاركة في البطولة على 20 فريقاً للرجال و10 فرق للسيدات، بإجمالي 150 لاعباً ولاعبة. وتعكس هذه الأرقام حجم الحدث القاري ومستوى التمثيل الذي حظيت به الدول المشاركة من مختلف أنحاء القارة.

وشهد حفل الافتتاح فقرات تراثية متنوعة شملت عروض العيالة والشعر والموسيقى، وهي عناصر تعكس الهوية الثقافية المحلية وتضيف طابعاً خاصاً للمناسبة. وبعد هذه الفقرات، أدى الشيخ سلطان بن خليفة النقلة الافتتاحية الشرفية، إيذاناً بانطلاق المنافسات رسمياً بين الفرق المشاركة.

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وتعد البطولة حدثاً قارياً يجمع الفرق الوطنية للرجال والسيدات تحت مظلة واحدة، ما يمنح اللاعبين فرصة لخوض منافسات رسمية أمام جمهور حضر حفل الافتتاح، ويتابع مسار الفرق خلال أيام البطولة في أبوظبي.

مواقف القيادات ورؤيتها للحدث

أكد الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان أن البطولة تجسد قوة الشطرنج الآسيوي ووحدة أسرة اللعبة في القارة، إضافة إلى التطور المتواصل الذي تشهده اللعبة. وأشار إلى أن الحدث يعكس الجهود المبذولة لرفع مستوى الشطرنج على المستوى القاري.

وتوجه الشيخ سلطان بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود الذي تقدمه للرياضة، مشيداً بحرصها على تنمية المواهب الرياضية لدى الأجيال المقبلة. كما أعرب عن تقديره لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على رعايته للبطولة.

وأوضح الشيخ سلطان أن البطولة فرصة لتعزيز التعاون بين الاتحادات الوطنية، وتشجيع التميز الرياضي، وإلهام جيل جديد من لاعبي الشطرنج في آسيا. وأثنى على جهود نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، واتحاد الإمارات للعبة، واللجنة المنظمة، إلى جانب الجهات التي أسهمت في تنظيم الحدث.

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أثر البطولة وموقعها ضمن استعدادات أولمبياد 2028

أشار الشيخ سلطان بن خليفة إلى أن البطولة تمثل محطة مهمة ضمن استعدادات أبوظبي لاستضافة أولمبياد الشطرنج عام 2028. ويضع هذا الارتباط الحدث القاري في سياق أوسع يتعلق بالتحضير لاستضافة واحدة من أبرز فعاليات اللعبة العالمية.

ويستمر تنظيم المنافسات حتى 18 نوفمبر الجاري، ما يعني أن الفرق المشاركة من 19 دولة ستخوض مبارياتها خلال هذه الفترة في أبوظبي. وتتجه الأنظار إلى نتائج الفرق للرجال والسيدات، وما ستتركه البطولة من أثر في تطوير اللعبة داخل القارة.

وختم الشيخ سلطان بن خليفة كلمته بالتمني للمشاركين التوفيق في منافسات تسودها روح الرياضة والصداقة، وهو ما يعكس الطابع الذي يسعى المنظمون إلى ترسيخه في هذه البطولة القارية.