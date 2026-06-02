افتتاح مكتب إقليمي لشركة Allied World في مركز دبي المالي العالمي

أعلنت شركة Allied World للتأمين القابضة افتتاح مكتب إقليمي في مركز دبي المالي العالمي، ضمن استراتيجيتها للنمو العالمي. ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه سوق التأمين في دبي نمواً قوياً، حيث تجاوزت الأقساط المكتتبة 4.2 مليار دولار في 2025.

أعلنت شركة Allied World لل تأمين القابضة المحدودة، المزود العالمي لحلول ال تأمين وإعادة ال تأمين ، اليوم عن افتتاح مكتب إقليمي جديد لها في مركز دبي المالي العالمي.

يأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية الشركة للنمو العالمي وترسيخ وجودها في الأسواق الحيوية. وبهذه المناسبة، صرح إد موريسكو، رئيس قسم الأسواق العالمية في الشركة، قائلاً: يمثل افتتاح مكتب إقليمي في دبي محطة مهمة لنا ويعزز قدرتنا على الوصول بشكل أوسع إلى الوسطاء والعملاء في منطقة الشرق الأوسط. نحن نمتلك خبرة دولية واسعة وقدرات تقنية متقدمة، مما يمكننا من تلبية الاحتياجات المتغيرة للشركات في هذا السوق الديناميكي.

يأتي هذا التوسع في وقت يشهد فيه سوق التأمين في دبي نمواً غير مسبوق. فقد عزز مركز دبي المالي العالمي مكانته كمركز عالمي رائد في مجال التأمين وإعادة التأمين، حيث تجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 4.2 مليار دولار في عام 2025، بنسبة نمو 20% على أساس سنوي. كما ارتفعت أحجام الاكتتاب بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2022.

وتجاوزت أقساط التأمين المجمعة عن طريق شركات الوساطة في المركز 3.4 مليار دولار خلال عام 2025، بنمو نسبته 14%، في مؤشر واضح على اتساع نطاق المركز وأهميته العالمية كمنصة إقليمية رائدة لنقل المخاطر والاكتتاب وحلول التأمين المتخصصة. من جانبه، رحب عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، بانضمام Allied World إلى المركز، معتبراً ذلك خطوة تدعم جهودها لتوسيع نطاق أعمالها عالمياً وتعزيز حضورها الإقليمي.

وأشار إلى أن الشركة تأتي بخبرة دولية واسعة ومتخصصة في قطاع التأمين وإعادة التأمين، مما يعزز قدرة المركز على تلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في إدارة المخاطر ونقلها عبر المنطقة. كما يسهم وجود الشركة في إثراء منظومة التأمين وإعادة التأمين ضمن المركز، ويؤكد مجدداً دوره كمنصة موثوقة تجذب الشركات العالمية الرائدة. يدعم التوسع المستمر لمنظومة التأمين وإعادة التأمين في مركز دبي المالي العالمي مجتمعاً متنوعاً يضم أكثر من 135 شركة تشمل الاكتتاب، وإعادة التأمين، والوساطة، والتأمين الذاتي، وأنشطة نقل المخاطر المتخصصة.

وخلال عام 2025 والربع الأول من عام 2026 فقط، تم ترخيص 28 شركة جديدة مرتبطة بأنشطة التأمين في المركز، مما يعزز دور مركز دبي المالي العالمي كمنصة مفضلة للمؤسسات العالمية التي تسعى إلى توسيع نطاق عملياتها الدولية. ويعمل المركز في بيئة مستقرة توفر الأطر والضمانات التنظيمية اللازمة، ويسهل الوصول إلى الأسواق الإقليمية، مما يجعله وجهة مثالية لشركات التأمين وإعادة التأمين الطموحة.

مع افتتاح هذا المكتب، تنضم Allied World إلى قائمة متزايدة من الشركات العالمية التي اختارت دبي مركزاً لها، مما يعكس ثقة القطاع في إمكانات المنطقة. ويُتوقع أن يؤدي هذا التوسع إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التعاون مع الشركات المحلية والإقليمية، فضلاً عن تقديم حلول تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتزايدة. وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات متعددة، لكن دبي تثبت مرة أخرى قدرتها على جذب الاستثمارات وتعزيز دورها كمركز مالي عالمي





