افتتاح أديبك 2026 بمشاركة 2260 شركة في أبوظبي

افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد النسخة الثانية والأربعين من معرض أديبك 2026 في أبوظبي بمشاركة ضخمة لتسليط الضوء على أمن الطاقة والابتكار

في خطوة لتعزيز مكانة دولة الإمارات كركيزة أساسية في سوق الطاقة العالمية، افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، النسخة الثانية والأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول " أديبك 2026". ويأتى هذا الحدث التاريخي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في مركز "أدنيك أبوظبي"، وذلك تزامناً مع تنامي الطلب المتزايد عالمياً على موارد الطاقة وتسارع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي تشهدها الأسواق الدولية.

أديبك 2026: منصة استراتيجية لعقد الشراكات

تعدّ دورة هذا العام من "أديبك" الأكبر في تاريخ الحدث، حيث تستقبل أكثر من 2,260 شركة عارضة من مختلف أنحاء العالم، موزعة على 16 قاعة عرض و30 جناحاً قومياً. ويستهدف المعرض جذب نحو 239,000 مشارك من الأوساط الحكومية والصناعية والمالية والتكنولوجية، مما يعكس الحجم غير المسبوق للمنافذ الاستثمارية والفرص التجارية المتاحة خلال فترة انعقاده التي تمتد حتى 5 نوفمبر الجاري. ويهدف الحدث إلى توحيد جهود صناع القرار والمستثمرين لبحث مستقبل قطاع الطاقة وتعزيز التعاون الدولي.

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أولويات استراتيجية وأمن الطاقة المستدام

تركز النسخة الحالية من المعرض والمؤتمر على محاور استراتيجية دقيقة، أبرزها ضمان أمن الطاقة وبناء قدرة الصمود أمام التحديات، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات الهامة وتطوير البنية التحتية الأساسية. كما يولي الحدث اهتماماً كبيراً لتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتطورة لتعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع الإنتاجية، وتسريع وتيرة تطوير المشاريع الكبرى. وتؤكد هذه الجهود على السعي الدؤوب لتحقيق التوازن الدقيق بين متطلبات أمن الطاقة، وأهداف النمو الاقتصادي المستدام، ومعايير الاستدامة البيئية.

كلمات قيادية وتحديات السوق العالمية

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال الافتتاح أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تواصل تأكيد دورها كشريك موثوق في دعم استقرار وأمن الطاقة العالمي. وأشار سموه إلى ضرورة تطوير الحلول المبتكرة وتكثيف الاستثمارات في منظومات طاقة أكثر مرونة وكفاءة، بما يتناسب مع المتغيرات السريعة التي يشهدها القطاع. وأضاف أن "أديبك" يظل المنصة العالمية الرئيسية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات الفعالة، وتحويل الابتكارات التكنولوجية إلى مشاريع وحلول عملية تسهم في دعم النمو الاقتصادي.

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مبادرات أدنوك والذكاء الاصطناعي

ألقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك، كلمة استعرض فيها مرونة الاقتصاد الوطني وقدرة القطاعات الحيوية على الصمود. وأشار معاليه إلى الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين "أدنوك" و"أوبن إيه آي" و"جي42"، والتي تم توقيعها بتوجيه من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير وتسريع ورفع كفاءة عمليات "أدنوك" في الحقول وإدارة الآبار والأنشطة التجارية عبر دمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

برامج المؤتمر وحوارات القطاع التقني

تواكب فعاليات المعرض برامج ومؤتمرات فنية ضخمة، حيث يشارك أكثر من 1800 متحدث متخصص في أكثر من 380 جلسة نقاشية ضمن 13 برنامجاً للمؤتمر الاستراتيجي والفني. وتتناول هذه الجلسات الأولويات المحورية التي ترسم ملامح قطاع الطاقة العالمي، بما يشمل البنية التحتية والاستثمار والنمو الصناعي والتحول الرقمي. كما يتضمن المعرض مناطق متخصصة تعرض أحدث الابتكارات في مجالات التقنيات منخفضة الكربون والخدمات البحرية واللوجستية، مما يعزز فرص التعاون بين الشركات العالمية ورواد التكنولوجيا المتقدمة.