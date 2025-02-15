اعتقال امرأة في اليابان بسبب ضغط كعكة الجبن

ألقت الشرطة اليابانية القبض على امرأة تبلغ من العمر 40 عاماً بتهمة التسبب في أضرار مادية بعدما تضررت كعكة الجبن في متجر. ادعت المرأة أنه أرادت فقط التحقق من 'صلابة' الكعكة، لكن صاحبة المتجر اتهمتها بضغطها بشكل متكرر.

في اليابان ، ألقت الشرطة القبض على امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا بتهمة التسبب في أضرار مادية بعد أن ضغطت على كعكة الجبن في متجر . ذكرت صحيفة «الإندبندنت» أن صاحبة ال متجر اتهمت المرأة بإسحق الكعك بشكل متكرر، وقالت للشرطة إنها رأت المرأة تفعل ذلك من قبل. لكن المرأة، التي تدعي العاطلة عن العمل، نفت هذه الاتهامات، وقالت للشرطة في مدينة فوكوكا في جنوب اليابان إن أرادت فقط التحقق من «صلابة الكعكة بالضغط برفق بيدي». اتهمتها الشرطة بلمس أربع عبوات من كعكات السمسم الأسود والجبن الكريمي.

ورغم أنها لم تخرق الغلاف، فإن إحدى الكعكات تضررت بعد أن ضغطت عليه بإبهامها الأيمن. ونتيجة لذلك، لم يتمكن المتجر من بيع الكيس بالكامل، والذي تبلغ قيمته نحو 180 ينًا (0.94 جنيه إسترليني - أي نحو 1.18 دولار).أوضحت الشرطة أن صاحبة المتجر لاحظت تلف الكعكة عندما كانت المرأة تغادر المتجر يوم الإثنين، وطلبت منها دفع ثمنها. وعندما رفضت المرأة، تبعتها المديرة لمسافة كيلومتر واحد (0.6 متر) قبل تقييدها، حيث تم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث واعتقال السيدة. يأتي ذلك بعدما شنّت الشرطة اليابانية حملة صارمة على اتجاه على وسائل التواصل الاجتماعي يُعرف باسم «إرهاب السوشي»، حيث يظهر الأفراد أنفسهم وهم يعبثون بالأطباق في مطاعم السوشي. ويُظهر مقطع فيديو تمت مشاهدته أكثر من 40 مليون مرة على منصة «إكس» فرداً يلعق الجزء العلوي من زجاجة صلصة الصويا المشتركة قبل إغلاق الغطاء وإعادتها إلى طاولته. وأعرب بيان نشرته «Sushiro»، وهي شركة تملك المطعم، عن أسفها بشأن الحادث، وقالت: إنها كانت على اتصال بالشرطة.





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اليابان اعتقال كعكة الجبن أضرار متجر الشرطة

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