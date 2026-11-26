شهدت الأسواق المالية الآسيوية استقراراً ملحوظاً في أسعار صرف الدولار الأمريكي خلال تعاملات يوم الخميس، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له خلال الأسبوع الماضي بفعل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وضعف الرغبة في المخاطرة. جاء هذا الاستقرار قبيل عطلة عيد الشكر الأمريكية التي أدت إلى انخفاض السيولة في الأسواق وتقليل حجم التداولات، بينما تركز انتباه المستثمرين على البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة التي تدعم توقعات استمرار التشديد النقدي.

استقر الدولار الأمريكي في تداولات الآسيوية ليوم الخميس، بعد فترة من التقلبات الحادة خلال الليلة الماضية حيث انخفض إلى أدنى مستوياته خلال الأسبوع. هذا التراجع السابق عززته هبوط في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع عام في شهية المستثمرين للمخاطرة، مما قلل من جاذبية الدولار كأصل ملاذ آمن تقليدي في ظل اقتراب عطلة عيد الشكر الأمريكية التي أدت إلى إغلاق معظم الأسواق المالية في الولايات المتحدة.

وقد تراجع مؤشر الدولار بشكل طفيف مع تقليص الأسهم الأمريكية لخسائرها وعدم ردها بشكل حاسم على البيانات الاقتصادية القوية، مبتعداً بذلك عن أعلى مستوياته المسجلة خلال 19 شهراً. كان هذا الذروة السابقة قد تحققت يوم الاثنين عندما نشطت تداولات أسهم شركات الذكاء الاصطناعي بعد إعادة جنسن هوانغ إلى منصبه كرئيس تنفيذي لشركة إنفيديا، مما عزز ثقة المستثمرين في أن النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة قد يبرر استمرار السياسة النقدية المشددة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

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المحللون يتوقعون استمرار دعم التشديد النقدي للدولار

أكد سيم موه سيونغ، محلل استراتيجيات العملات الأجنبية في بنك أو. سي. بي. سي، أن المخاطرة من السعي وراء مكاسب إضافية للدولار تبدو أقل جاذبية حالياً، لكنه توقع أن تواصل احتمالات التشديد النقدي دعم قيمة العملة الأمريكية.

وأشار إلى أن علاقة الدولار مع سوق الأسهم قد تظل متقلبة، حيث تتأرجح بين الطلب على أصول الملاذ الآمن والمخاوف من أن يؤدي تباطؤ اتجاه قطاع الذكاء الاصطناعي إلى إعاقة النمو الأمريكي. وفيما يخص العملات الأخرى، ارتفع الين الياباني بنسبة 0.1 بالمئة مقابل الدولار عند مستوى 159.06 في بداية التداولات الآسيوية. وبقي اليورو مستقراً تقريباً عند 1.097 للدولار، مع تحول تركيز السوق إلى محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر للبحث عن تلميحات حول توقعات أسعار الفائدة المستقبلية.

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وقد تعززت توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، ومحافظتها في أوائل عام 2027، بفضل بيانات استهلاكية أعلى من المتوقع ومؤشر الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل زيادة حادة في الربع الثالث. في الجانب الآخر، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بقيادة السندات طويلة الأجل، حيث بلغ العائد على السندات لأجل عشر سنوات أدنى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند 4.8 بالمئة.

الضغوط على التجارة العالمية تؤثر على تعافي العملات

وقد منح هذا الانخفاض في العوائد دفعة للعملات الأخرى التي كانت تعاني من ضغوط، حيث تعافى الدولار الأسترالي ليتجاوز مستوى 0.66 مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً 0.6635 بعد أن انتعش من أدنى مستوى له منذ قرابة العام. وفي سياق سياسي واقتصادي آخر، زادت الأجواء السلبية حول التجارة العالمية بعد اقتراح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على سلع من 14 شريكاً تجارياً رئيسياً، بهدف مكافحة ما وصفته واشنطن بالطاقة الهيكلية الصناعية المفرطة، مع التركيز على الصين التي تلومها واشنطن على إغراق الأسواق بالصادرات الرخيصة.

وفي الختام، تراجعت قليلاً قيمة الفرنك السويسري بعد ارتفاعه خلال الليلة الماضية بفضل الطلب عليه كملاذ آمن، بينما حافظ الدولار الكندي على أعلى مستوى له في أسبوعين مدعوماً بارتفاع أسعار النفط.