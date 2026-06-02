استقرار أسعار الذهب مع ترقب مفاوضات أمريكية إيرانية ووقف نار جزئي في لبنان

استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع تقييم المستثمرين وقف إطلاق النار الجزئي بين حزب الله وإسرائيل وانتظارهم مزيدا من التفاصيل حول المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل مخاوف متزايدة من التضخم ورفع أسعار الفائدة .

واستقر السعر في المعاملات الفورية عند 4484.49 دولار للأوقية عند الساعة 00:48 بتوقيت جرينتش. أعلنت الحكومة اللبنانية يوم الاثنين عن وقف إطلاق نار جزئي بين حزب الله وإسرائيل، مما يمثل خفضا محدودا للتصعيد الذي أسفر عن سقوط آلاف القتيل وأشعل حربا أوسع نطاقا مع إيران. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية في وقت سابق أن طهران علقت المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة وقد تنهي وقف إطلاق النار الذي استمر منذ أوائل أبريل نيسان بسبب الحرب في لبنان.

ينتظر المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية وتقرير التوظيف المقرر صدورهما لاحقا هذا الأسبوع لتقييم قوة سوق العمل وسط مخاوف من التضخم الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط. كما يتابعون عن كثب تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتقييم مسار السياسة النقدية المستقبلية. في الوقت نفسه، أعلن صندوق SPDR Gold Trust، أكبر صندوق استثمار متداول مدعوم بالذهب في العالم، انخفاض حيازاته بنسبة 0.3 بالمئة إلى 938.03 طن يوم الجمعة.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 74.92 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1928.65 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1359.25 دولار





