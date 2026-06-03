استمرار قوة الدولار مدعومة بتوترات الشرق الأوسط وبيانات اقتصادية أمريكية قوية

شهدت أسواق العملات العالمية استمرارًا في أداء الدولار القوي خلال جلسة تداولات أمس، حيث ارتفع أمام الين الياباني ليصل إلى مستوى 160 يناً للدولار، وهو مستوى يذكر بالتدخل السابق للسلطات اليابانية. كما حافظ الدولار على تماسكه أمام اليورو بسبب مخاوف ارتفاع تكاليف الطاقة في منطقة اليورو، واستقر الإسترليني قرب 1.3447 دولار مع تأثره بمخاوف الطاقة وترقب خطوات بنك إنجلترا. ودعمت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، خاصة في سوق العمل، توقعات استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة، مما زاد من جاذبية الدولار كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

واصل الدولار أداءه القوي خلال تداولات أمس، مستفيداً من تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع الطلب على الأصول الآمنة، إلى جانب تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بعد صدور بيانات اقتصاد ية قوية عززت من جاذبية العملة الأمريكية.

وسجل الدولار مكاسب ملحوظة أمام الين الياباني، حيث ارتفع زوج الدولار/ين إلى مستوى 160 يناً للدولار الواحد، وهو مستوى بالغ الأهمية في أسواق العملات، نظراً لأنه سبق أن دفع السلطات اليابانية إلى التدخل لدعم العملة المحلية. وجاء ضعف الين نتيجة ارتفاع أسعار النفط واتساع الفجوة بين العوائد الأمريكية واليابانية، فضلاً عن استمرار الطلب العالمي على الدولار كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية.

أما أمام اليورو، فقد حافظ الدولار على قوته النسبية مع تعرض العملة الأوروبية لضغوط ناجمة عن المخاوف المتعلقة بارتفاع تكاليف الطاقة وتأثيرها في اقتصادات منطقة اليورو. كما استفادت العملة الأمريكية من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع رهانات الأسواق على خفض الفائدة خلال المدى القريب، ما دعم استمرار الطلب على الدولار مقابل العملة الأوروبية الموحدة. وفي سوق الجنيه الإسترليني، استقر زوج الإسترليني/دولار بالقرب من مستوى 1.3447 دولار للجنيه الواحد.

وأظهر الجنيه قدراً من التماسك مقارنة باليورو والين، إلا أن المكاسب ظلت محدودة في ظل استمرار قوة الدولار. كما تأثر الإسترليني بمخاوف ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد البريطاني، في وقت يترقب فيه المستثمرون الخطوات المقبلة من بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية. وجاءت قوة الدولار مدعومة أيضاً ببيانات أمريكية أظهرت استمرار متانة سوق العمل وارتفاع فرص التوظيف، ما دفع المتعاملين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وأسهمت هذه التطورات في ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وزيادة جاذبية العملة الخضراء مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الدولار الأمريكي الين الياباني اليورو الجنيه الإسترليني أسعار الفائدة سوق العمل سندات الخزانة التوترات الجيوسياسية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الرجل المحظوظ.. اشترى 160 بطاقة يانصيب وفاز 160 مرة!يمكن أن نطلق على الأمريكي كوام كروس لقب الرجل المحظوظ بجدارة، لأنه اشترى 160 بطاقة يانصيب وربحها جميعها.

Read more »

'التحالف' يشارك في إجلاء 160 مهاجراً جواً من اليمن | صحيفة الخليجاتهم تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، ميليشيات الحوثي بارتكاب انتهاكات جسيمة وبشعة بحق المهاجرين في صنعاء، مشيراً إلى أن عملية نقل 160 مهاجراً إفريقياً جواً جرت برعاية أممية وبالتنسيق مع الشرعية.

Read more »

«موارد الشارقة» تطرح 160 شاغراً وظيفياً في معرض التوظيف الوطني | صحيفة الخليجطرحت دائرة الموارد البشرية بالشارقة - خلال مشاركتها في معرض التوظيف الـ 23 المقام في مركز إكسبو الشارقة - 160 شاغراً..

Read more »

طفل سعودي يحل 160 مسألة رياضية في 10 دقائقتمكَّن طفل سعودي من حل 160 مسألة رياضية في مدة زمنية لا تتجاوز 10 دقائق.

Read more »

«العالمي للتسامح» يشيد بجهود الجامعة العربية لمكافحة الكراهيةأشاد المجلس العالمي للتسامح والسلام، بمخرجات اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في دورته ال 160...

Read more »

قائمة أولية لفرسان الإمارات في مونديال للقدرةأعلن الاتحاد الدولي للفروسية القائمة الأولية للفرسان والخيول المشاركة في بطولة العالم للقدرة لمسافة 160

Read more »