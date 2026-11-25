استقرت أسعار الذهب عند 3580.87 دولارا للأونصة بعد تراجعها إلى مستوى 3500 دولار، وسط توقعات برفع الفائدة الأمريكية وتراجع الطلب على المعدن النفيس.

استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند مستوى 3580.87 دولارا للأوقية بحلول الساعة 0317 بتوقيت جرينتش، في وقت لم يشهد فيه السعر تغيرا ملحوظا مقارنة بالجلسات السابقة. يأتي هذا الثبات بعد هبوط المعدن النفيس في الجلسة الماضية إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، حيث عززت بيانات التضخم الأمريكي ة المرتفعة بشكل كبير التوقعات المتعلقة برفع أسعار الفائدة.

انخفاض الذهب إلى مستوى 3500 دولار

سجل سعر الذهب خلال الأيام الماضية هبوطا موجها لفترة وجيزة إلى ما دون المستوى الرئيسي البالغ 3500 دولار للأونصة، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها إلى هذا الحد منذ شهر سبتمبر لعام 2025. ويعكس هذا الانخفاض الحاد الضغط الواقع على سعر المعدن النفيس نتيجة لبيانات الاقتصاد الأمريكي القوية، حيث قام المستثمرون بتغطية مراكز البيع على المكشوف قبيل بدء العطلة الأمريكية، مما دفع حركة أسعار الذهب في الاتجاه الصاعد قليلا خلال تعاملات اليوم.

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توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية

أظهرت البيانات الاقتصادية أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أسرع بكثير مما كان مقدرا في البداية خلال الربع الثالث من العام الجاري. وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر التضخم بمعدل أكبر في شهر أكتوبر مما كان متوقعاً، وهو ما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة في الشهر المقبل، ومن المتوقع استمرار هذا الرفع مرة أخرى في أوائل عام 2027.

تقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي

كشف مسح أجراه مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن النمو الاقتصادي استمر بوتيرة تتراوح بين "طفيفة إلى معتدلة" في معظم أنحاء الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية. ورغم استمرار ارتفاع مستويات التضخم، فإن مستويات التوظيف ظلت قوية ومستمرة، مما يخلق بيئة اقتصادية تدعم قرارات البنوك المركزية في رفع التكاليف لتمويل الدين الحكومي ومكافحة الارتفاع المستمر في الأسعار.

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تأثير الفائدة على جاذبية الذهب

ترتبط أسعار الفائدة ارتباطاً عكسياً جوهرياً بجاذبية الذهب، حيث تؤدي الأسعار المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لادر عائد نقدي مباشر. هذا الارتفاع في تكلفة الاحتفاظ بالذهب يجعله أقل جاذبية للمستثمرين الذين يفضلون الأصول المدرة للعوائد، مما يضغط على الطلب ويطبق ضبابية إضافية على اتجاهات الأسعار في المدى القصير والمتوسط.

تأثير رسوم ترامب الجمركية على الأسواق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء عن سلسلة جديدة من الرسوم الجمركية مستهدفا 14 شريكا تجاريا رئيسيا للولايات المتحدة، من بينهم الصين واليابات والاتحاد الأوروبي. ولم يمنع خسائر الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي من مواصلة مساعيه لفرض سياسات الحماية التجارية، وهو ما ساهم في تراجع المعنويات في تداولات محدودة النطاق بسبب العطلة.

أداء المعادن النفيسة الأخرى

على الرغم من تراجع الذهب، شهدت المعادن النفيسة الأخرى تحسناً ملحوظا في أسعارها، حيث صعدت الأسهم الآسيوية بعد تعافي وول ستريت من أدنى مستوياتها. ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة واحد بالمئة إلى 41.64 دولارا للأوقية، بينما زاد البلاتين بنسبة 1.6 بالمئة ليسجل 1301.33 دولارا، وصعد البلاديوم بنسبة 2.1 بالمئة إلى 880.50 دولارا للأوقية.