تراجعت بعثة المنتخب السويسري إلى الولايات المتحدة من دون مهاجمها برييل إيمبولو بسبب رفض سلطات الهوية الأمريكية منحه تصريح سفر إلكتروني وإحالته للمراجعة بسبب قضية سابقة عام 2018. بالإضافة إلى ذلك، تعرض منتخب جنوب أفريقيا لتأخير كبير في السفر بسبب خطأ إداري في تأشيرات أكثر من عشرين فرداً من بعثة الفريق، مما دفع وزير الرياضة إلى المطالبة بتقرير وإجراءات ضد المسؤولين.

تواجه مشاركة منتخبات africanية في كأس العالم 2026 تحديات جديدة تتعلق بتأشيرات السفر والإجراءات الإدارية، مما أدى إلى تأخير وصول بعض البعثات)، وعدم قدرة لاعبين أساسيين على السفر.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن الأزمة قد تمتد لتؤثر على استعدادات الفرق قبل انطلاق المنافسات المقررة في يونيو الجاري. في سويسرا، غادرت بعثة المنتخب الوطني إلى الولايات المتحدة من دون نجمها المهاجم برييل إيمبولو، بعد أن رفضت سلطات الهجرة الأمريكية منحه تصريح سفر إلكتروني، وأحالت طلبه إلى مراجعة إضافية بسبب قضية سابقة تعود إلى عام 2018 في مدينة بازل.

وذكر الاتحاد السويسري لكرة القدم أن تصريح إيمبولو كان معتمداً حتى العاشرة والنصف صباحاً من يوم الثلاثاء 2 يونيو، قبل أن يتلقى إشعاراً بتحويله للمراجعة. وكان اللاعب، 29 عاماً، قد أدين عام 2023 بتهم تتعلق بالتهديدات المتعددة، وصدر بحقه حكم بغرامة مع وقف التنفيذ، ثم أصبح الحكم نهائياً بعد استئناف لاحق. ورغم أن إيمبولو سافر إلى الولايات المتحدة سابقاً في يونيو 2025، إلا أن القضية السابقة أدت إلى إعادة فحص ملفه حالياً.

ويستعد المنتخب السويسري للمباراة الافتتاحية ضد منتخبaeusw في سان دييجو، وتحديداً في 13 يونيو، ولا يزال الفريق يأمل في حل أزمة مهاجمه قبل انطلاق البطولة. من جهتها، عانت بعثة منتخب جنوب أفريقيا من تأخير كبير في departure بسبب خطأ إداري في إجراءات التأشيرات. وصرح وزير الرياضة الجنوب أفريقي جايتون ماكنزي على منصة إكس بأن "هذا الفشل في ترتيبات السفر والتأشيرات أمر محرج وظالم بحق اللاعبين والجهاز الفني"، وقد أبلغ الاتحاد بضرورة تقديم تقرير واتخاذ إجراءات ضد المسؤولين.

وبحسب صحيفة كيب تايمز، فإن وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا تحركت بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال استخراج التأشيرات لمعظم أفراد البعثة، حيث تم اكتشاف نقص في وثائق السفر لدى أكثر من عشرين فرداً، بينهم لاعبون وأعضاء في الجهاز الفني. وتضرر من التأخير مساعد المدرب هلمان مخاليلي ومدير أمن البعثة مدو مباثا، اللذان حصلتا على التأشيرتين بعد ذلك而是要 لاحقاً.

وانتقل الفريق إلى مكسيكو سيتي على متن رحلة خاصة، بينما تقرر التحاق المسؤولين المتأخرين بالمعسكر يوم الأربعاء، وتم تشكيل لجنة طارئة داخل الاتحاد لإدارة شؤون الفريق خلال البطولة. هذه التحديات تبرز الحاجة إلى تنسيق أوسع بين الاتحادات الوطنية والجهات الدبلوماسية لضورف سلس للإجراءات، خاصة في events ضخمة مثل كأس العالم. كما أن الأخطاء الإدارية يمكن أن تؤثر على استعدادات الفرق وتحطم معنويات اللاعبين، وقد دعت وزارة الرياضة في جنوب أفريقيا إلى محاسبة المسؤولين عن الفوضى الحاصلة.

ومن المتوقع أن تواصل الفرق المتضررة البحث عن حلول سريعة قبل بدء المنافسات، في حين يراقب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تطويرات الأزمة عن كثب، Sultan بأن تكون هناك ضمانات كافية لمنع تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل، خاصة مع استمرار استعدادات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك





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