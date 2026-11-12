استقالة جنسن هوانج من إنفيديا وسقوط القيمة السوقية دون 3.9 تريليون دولار

إنفيديا تعلن استقالة جنسن هوانج المفاجئة بعد 33 عاماً، مع تنحية مؤقتة للكوليت كريس والبحث عن بديل وسط تحقيقات أمنية.

أعلنت شركة " إنفيديا" الرائدة عالمياً في تصنيع شرائح الحاسوب، الخميس، عن استقالة مؤسسها ورئيسها التنفيذي جنسن هوانج من منصبيه وبمنصبه كعضو في مجلس الإدارة ، وذلك بأثر فوري. يأتي هذا القرار الجذري وسط ضغوط هائلة تتعلق بتقارير حول علاقات شخصية أثارت قلقاً عميقاً بشأن الأمن القومي الأمريكي، ما أدى إلى إطلاق تحقيق مستقل من قبل مجلس الإدارة لمراجعة هذه المزاعم.

انهيار السهم وقيمتها السوقية القياسية

استجابت أسواق المال بشكل حاد للأنباء، حيث هبط سهم "إنفيديا" بنسبة بلغت 7.8% خلال تعاملات الخميس، ليسجل سعره 160.16 دولاراً للسهم الواحد. وقد وصل التراجع في بداية الجلسة إلى مستويات أدنى بلغت 148.80 دولاراً، ما أدى إلى تآكل القيمة السوقية العملاقة للشركة لتقل عن حاجز 3.9 تريليونات دولار. وقد جاء هذا التراجع في خضم ضغوط عامة تصيب أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في ظل مخاوف من تقلبات السوق.

مسار جنسن هوانج وتأثيره على إنفيديا

تعد استقالة جنسن هوانج حدثاً مفجعاً لشركة "إنفيديا"، التي ترأسها لمدة 33 عاماً متواصلة. خلال هذه العقدين والنصف، نجح هوانج في تحويل شركته الناشئة إلى واحدة من أضخم كيانات التكنولوجيا في العالم، ولعب دوراً محورياً كأبرز المستفيدين من الثورة الهائلة في تقنيات الذكاء الاصطناعي. الآن، يترك هوانج الشركة وهو في خضم ذروة تأثيره الصناعي، تاركاُ فراغاً غير مسبوق في تاريخ الشركة.

التعيينات المؤقتة وآلية البحث عن بديل

في خطوة سريعة لضمان استمرارية العمليات، عين مجلس الإدارة المديرة المالية كوليت كريس لتعمل كرئيسة تنفيذية مؤقتة لشركة "إنفيديا". ووفقاً للإعلان، ستحتفظ كريس بمنصبها المالي التقليدي أيضاً في الوقت الراهن، حتى يتم الانتهاء من عملية الاختيار الدقيق لرئيس تنفيذي دائم. ويؤكد مجلس الإدارة أنه بدأ بالفعل البحث الجاد عن مرشحين محتملين، سواء من داخل أروقة الشركة أو من خارجها، لشغل المنصب القيادي الشاغر.

Advertisement

أسباب التحقيق والعلاقات المثيرة للجدل

تكمن جذور الأزمة في تقارير صحفية حديثة أشارت إلى وجود علاقتين شخصيتين لجنسن هوانج. الأولى كانت مع سيدة أعمال يشتبه في وجود صلات بالاستخبارات الصينية، بينما الثانية كانت مع مسؤولة تعمل داخل شركة "إنفيديا" نفسها. كانت هذه التقارير هي الشرارة التي دفعت مجلس الإدارة إلى التحرك فوراً وفتح تحقيق مستقل لتقييم طبيعة هذه العلاقات وتأثيرها المحتمل على أمن البيانات.

نتائج التحقيقات ومستقبل الأمن السيبراني

أكد مجلس الإدارة في بيانه الرسمي أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات أو أدلة ملموسة على حدوث اختراق فعلي لأسرار "إنفيديا" أو المساس بالأمن القومي الأمريكي. ومع ذلك، فإن التحقيقات مستمرة لمعرفة ما إذا كان هوانج قد تعرض لمحاولة استهداف من جهة استخباراتية أجنبية، مما يبرر الحاجة إلى مثل هذه الإجراءات الاحترازية الصارمة لحماية أصول الشركة التقنية الحساسة.