استقر الدولار الأمريكي عند أعلى مستوى له في 19 شهراً قرب 103.9 مدفوعاً ببيانات التضخم الأمريكية، بينما تعزز الين الياباني صعوداً مع تصاعد الضغوط التضخمية في اليابان.

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في تعاملات الجمعة، متقارباً مع أعلى مستوياته المسجلة خلال 19 شهراً، وذلك بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية التي شهدتها العملة الأمريكية خلال الثماني جلسات الماضية. وقد دفع قلق المستثمرين بشأن تداولات أسهم الذكاء الاصطناعي نحو اللجوء إلى الملاذات الآمنة، مما عزز الطلب على الدولار. وفي الوقت نفسه، ظل الين اليابان ي مستقراً بعد صدور بيانات التضخم اليابان ية الأخيرة التي أظهرت مؤشرات قوية على استمرار الضغوط السعرية.

تقارب مؤشر الدولار لمستويات أبريل 2025

ظل مؤشر الدولار الأمريكي قريباً من مستوى 103.9، وهو أقوى مستوى له منذ أوائل أبريل 2025، مما يعكس قوة ملحوظة في العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية. ويتجه المؤشر الآن لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، وهو ما يبرز اتجاهاً صاعداً واضحاً للدولار في الأسواق المالية العالمية خلال الشهر الماضي.

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وتسارعت وتيرة الارتفاع بشكل ملحوظ في العاشر من نوفمبر، حيث عززت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع، التوقعات السائدة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيعتمد مزيداً من التشديد في سياسته النقدية. وتشير تقديرات الأسواق الحالية بشكل واسع إلى احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر المقبل، مما يدعم جاذبية الأصول المقومة بالدولار.

تأثير أسهم الذكاء الاصطناعي واستقرار الين

لا تزال تقلبات تداولات أسهم الذكاء الاصطناعي تلقي بظلالها الكثيف على اتجاهات السوق المالي العام. فقد فشل الإدراج التاريخي لشركة أنثروبيك في إنعاش معنويات المستثمرين، بل على العكس، شهد سهم الشركة وأسواق الأسهم الأمريكية تراجعا حادا في الليلة الماضية، مما دفع رأس المال نحو الأصول الأقل خطورة.

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وفي المقابل، ارتفع الين بنسبة 0.1 بالمئة مقابل الدولار ليسجل مستوى 159.50 ين ياباني للدولار الواحد. وقد أظهرت بيانات حكومية أن معدل التضخم الأساسي في اليابان تسارع إلى 2.2 بالمئة في أكتوبر على أساس سنوي، ليبقى فوق مستهدف البنك المركزي الياباني البالغ اثنين بالمئة للشهر الثاني على التوالي.

يعني هذا التسارع في التضخم اتساع نطاق ضغوط الأسعار، مما يعزز التوقعات بقدرة بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة في المدى القريب لمواجهة هذه الضغوط، وهو ما يدعم قيمة العملة الوطنية ويعطي مؤشرات على تحول محتمل في السياسة النقدية اليابانية.

تراجع عملات الجنيه واليورو والاسترليني

أظهرت بيانات التداولات أن الجنيه الإسترليني ظل قريباً من أدنى مستوى له في عام مقابل الدولار عند مستوى 1.3094 دولار، مما يعكس الضعف المستمر للعملات الأوروبية الرئيسية. وفي ذات السياق، بقي اليورو قرب أدنى مستوى له منذ أبريل 2025، حيث وصل في أحدث تداولات إلى 1.0972 دولار، مستمراً في خسارة القيمة أمام القوة الصاعدة للدولار.

كما حوم الدولار الأسترالي بالقرب من أدنى مستوى له في عام واحد عند 0.66476 دولار، مواجهاً ضغوطاً بيعية ملحوظة. وفي آسيا، تراجع اليوان الصيني خارج البر الرئيسي بنسبة 0.4 بالمئة خلال الليل، مبتعداً عن نمط التحركات الهادئة التي ميزت الفترة الماضية، على الرغم من عدم وجود محفزات واضحة وراء هذا الانخفاض.