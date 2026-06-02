استقالة رئيس لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا بعد 15 عاماً من العمل

أعلن باولو سيرجيو بينهيرو انتهاء ولايته كرئيس للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا لأسباب صحية وشخصية، مشدداً على ضرورة المساءلة وبناء مؤسسات شرعية في سوريا.

أعلن رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا ، باولو سيرجيو بينهيرو، انتهاء ولايته لهذا المنصب بعد 15 عاماً من المسؤولية، اعتباراً من يوم الاثنين، لأسباب صحية وشخصية.

وقال بينهيرو في منشور على منصة إكس: لقد كان شرفاً لي أن أقف إلى جانب الشعب السوري، وأن أرفع أصواتهم، وأن ألفت الانتباه إلى الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني التي ارتكبتها جميع الأطراف خلال هذه الفترة. يُذكر أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أُنشئت في 22 أغسطس عام 2011 من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد انطلاق الثورة السورية بأشهر عدة، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبها النظام البائد.

كما أن مجلس حقوق الإنسان مدَّد ولاية اللجنة مرات عدة، كان آخرها لمدة سنة إضافية بموجب القرار 58-25 الذي اعتُمد في 4 أبريل 2025. ونقلت سانا عن بينهيرو قوله إنه منذ عام 2011 جرى اعتقال مئات الآلاف من الأشخاص تعسفاً واختفوا قسراً، وتعرضوا للنزوح أو القتل في سوريا.

ولفت إلى أنه تم توثيق كل فئة تقريباً من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المحددة في نظام روما الأساسي، مما ترك أثراً عميقاً من الصدمة على المجتمع السوري، وأضعف بشدة ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة وسيادة القانون. وأوضح رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، أنه من العوامل الرئيسية التي سمحت باستمرار هذه الجرائم دون رادع طوال تلك السنوات، هو الغياب التام للمساءلة.

وأكد بينهيرو أن مسار سوريا حالياً أكثر أملاً رغم التحديات الهائلة التي تواجه الحكومة السورية، معرباً عن أمله بأن تساعد الدروس المستفادة من التحولات الأخرى على إعادة بناء البلاد على أسس متينة قائمة على مؤسسات شرعية وقادرة، وعملية شاملة وشفافة في كل جانب من جوانب الحياة العامة، والمشاركة السياسية، وتعافٍ اقتصادي عادل. ودعا بينهيرو إلى إشراك المجتمع المدني السوري، الذي أدى دوراً كبيراً طوال الفترة الماضية ونمّى خبراته وقدراته، كلاعب أساسي في عملية الانتقال.

وشدد بينهيرو على أن تفكيك عقود من الحكم الاستبدادي مع العمل في الوقت نفسه على منع العنف الانتقامي وضمان أن تسود حقوق الإنسان والمساءلة والحكم الشامل وسيادة القانون، ستكون عملية شاقة وطويلة الأمد تتطلب مشاركة جميع السوريين. وتأتي استقالة بينهيرو بعد سنوات من العمل الدؤوب لتوثيق الانتهاكات الجسيمة في سوريا، حيث قدمت اللجنة تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان وجمعية الأمم المتحدة، وكشفت عن نمط منهجي من الانتهاكات بما في ذلك التعذيب، والاختفاء القسري، والهجمات العشوائية على المدنيين، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً.

ورغم أن اللجنة لم تكن مخولة بمقاضاة الجناة، إلا أن عملها أسس قاعدة أدلة مهمة يمكن استخدامها في المستقبل لتحقيق العدالة. ويواجه السوريون الآن تحديات هائلة في مرحلة ما بعد سقوط النظام، حيث تحتاج البلاد إلى عملية انتقال سياسي شاملة تضمن المشاركة الفعلية لجميع المكونات السورية، ووضع آليات للمساءلة والعدالة الانتقالية، وإعادة بناء المؤسسات التي دمرتها عقود من الاستبداد.

وقد أشاد مراقبون دوليون بعمل اللجنة بوصفها منصة حيوية لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، معربين عن أملهم في أن تستمر جهود المساءلة بعد رحيل رئيسها. وستتولى اللجنة حالياً إدارة مؤقتة إلى أن يتم تعيين رئيس جديد، على أن تواصل مهامها في توثيق الانتهاكات ودعم الانتقال الديمقراطي في سوريا. ويظل ملف سوريا مفتوحاً على طاولة المجتمع الدولي، مع دعوات متزايدة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة والعدالة





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لجنة التحقيق الدولية سوريا باولو بينهيرو مساءلة انتقال سياسي

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