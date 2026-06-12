استقرار الدولار وارتفاع اليورو مع آفاق السلام في الشرق الأوسط

استقر الدولار بعد تراجعه، وارتفع اليورو بعد رفع الفائدة الأوروبية، وانخفض النفط مع تفاؤل باتفاق سلام، وصعدت العملات المشفرة.

استقرت العملة الأمريكية في التعاملات المبكرة يوم الجمعة بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوى لها في أسبوع، مع تقييم المتداولين لتطورات تشير إلى احتمالية قريبة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

هذا التطور الإيجابي دفع الدولار إلى التعافي قليلاً، حيث ارتفع بنسبة 0.1% مقابل الين الياباني ليصل إلى 160.07 ين. في المقابل، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.1% إلى 0.7045 دولار، وكذلك الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1% إلى 0.5830 دولار. ويأتي هذا التحرك في ظل حالة من التفاؤل الحذر التي تسيطر على الأسواق، حيث يترقب المستثمرون أي تطورات جديدة قد تؤثر على مسار العملات الرئيسية.

أما اليورو، فظل قرب أعلى مستوى له في أسبوع عند 1.1576 دولار، بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. هذا القرار كان متوقعًا على نطاق واسع، لكنه أعطى دفعة قوية للعملة الموحدة، خاصة مع تلميحات صانعي السياسة النقدية إلى إمكانية رفع آخر في سبتمبر المقبل. من ناحية أخرى، استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3414 دولار، مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية بريطانية مرتقبة.

وفي سياق متصل، كتب محللون من بنك وست باك في مذكرة للعملاء أن توجهات الأسواق تغيرت في الجلسة الأمريكية المتأخرة بعد أن ألغى الرئيس ترامب الهجمات المخطط لها على إيران، مما يعزز فرص توقيع اتفاق سلام خلال مطلع الأسبوع المقبل. وفي أسواق السلع، انخفضت أسعار النفط الخام بشكل ملحوظ، حيث تراجع خام برنت بنسبة 1.6% إلى 88.94 دولار للبرميل، بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة وإيران قد توقعان اتفاق سلام قريبًا، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، مما يزيد المعروض النفطي.

لكن إيران ردت بأنها لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الاتفاق، مما يبقي حالة من عدم اليقين. وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات اقتصادية أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع في مايو، محققة أكبر زيادة في ثلاثة أعوام ونصف، بفعل ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الصراع في الشرق الأوسط. غير أن محللي السوق أشادوا بقراءة مؤشر أسعار المنتجين الأساسي التي جاءت عند 4.9% على أساس سنوي، أقل من التوقعات البالغة 5.4%، مما ساعد على تهدئة مخاوف التضخم.

وبناءً على ذلك، تغيرت توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى ديسمبر، بينما لا يزال البنك المركزي الأوروبي يميل إلى رفع آخر في سبتمبر. أما في عالم العملات المشفرة، فقد شهدت البيتكوين ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% لتصل إلى 63,460.05 دولار، بينما ارتفعت إيثر بنسبة 0.1% إلى 1,672.55 دولار. وتأتي هذه التحركات في ظل اهتمام متزايد من المستثمرين بالأصول الرقمية كملاذ بديل، خاصة مع تراجع العوائد التقليدية.

وتشير التوقعات إلى أن العملات المشفرة قد تواصل صعودها إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية الكلية في دعم بيئة المخاطرة





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