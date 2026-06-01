استقرار الدولار في بداية يونيو وسط توترات الشرق الأوسط وتوقعات رفع الفائدة

ظل الدولار مستقرًا في بداية الشهر بعد تراجع أسبوعي، بينما تتابع الأسواق آفاق التفاوض حول وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط وبيانات الوظائف الأمريكية التي قد تؤثر على سياسات الفائدة. في الوقت نفسه، يواجه الين الياباني ضغوطًا رغم تدخل الحكومة ودور البنك المركزي في مستقبل سعر الفائدة.

استقر سعر الدولار الأمريكي في بداية شهر يونيو بعد أن عانى من تذبذبات أسبوعية سابقة، حيث يترقب المتداولون أية تطورات في المفاوضات المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط وكذلك القرارات المحتملة للبنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة .

فقد ارتفعت أسعار النفط في الصباح الباكر بعد أن أعلنت إسرائيل عن تعزيز عملياتها العسكرية في لبنان ضمن صراعها مع حزب الله المدعوم من إيران، ما أثار مخاوف من تصعيد قد يعطل مرور النفط عبر مضيق هرمز. وفي الوقت نفسه، صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه سيتخذ قريباً قراراً بشأن مقترح تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، وهو ما قد يفتح الممر البحري الحيوي ويخفف الضغط على أسواق الطاقة.

من جانب آخر، يركز المستثمرون الآن على بيانات التوظيف غير الزراعي التي ستصدر في وقت لاحق من الأسبوع، فالمحللون يتوقعون أن يظهر التقرير انخفاضاً طفيفاً في معدل البطالة إلى 4.3% مع إضافة نحو 85 ألف وظيفة جديدة. ويشير المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أي توتر جيوسياسي أو ارتفاع مستمر في التضخم قد يدفعهم إلى رفع أسعار الفائدة من نطاق 3.50% إلى 3.75% أو حتى أعلى.

وعلق جوزيف كابورسو، رئيس قسم النقد الأجنبي في بنك كومنولث أستراليا، بأن الدولار سيظل حساساً لتطورات الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أن إعادة فتح مضيق هرمز سيساهم في هبوط تدريجي لأسعار النفط وبالتالي تعزيز تأثير سياسات الفائدة على العملة. في آسيا، ينتظر السوق كلمة محافظ بنك اليابان كازو أويدا التي ستصدر الأربعاء، حيث يعتقد البعض أن البنك قد يخطط لرفع سعر الفائدة في الأسبوع المقبل رغم عدم وجود إجماع واضح داخل المؤسسة.

وفي الوقت نفسه، أكدت وزارة المالية اليابانية أن الحكومة أنفقت ما يقارب 73.4 مليار دولار خلال الشهر الماضي للتدخل في أسواق العملات ودعم الين، وهو ما يعكس مخاوف المتعاملين من تراجع العملة. ومع ذلك، ظل الين يتراجع رغم هذه التدخلات، في حين استقر الدولار الأسترالي عند 0.7181 دولار أمريكي، وتراجع الدولار النيوزيلندي إلى 0.5978 دولار أمريكي. هذه التطورات تشير إلى أن الأسواق لا تزال تتقلب بناءً على الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية المتشابكة، مع ترقب مستمر للتطورات المستقبلية في المنطقة





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