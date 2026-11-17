استقرت أسعار الذهب عند 3856 دولارا للأونصة متأثرة بقوة الدولار وتوقعات رفع الفائدة. تحليل شامل لتأثير قرارات البنك المركزي الأمريكي على سوق المعادن النفيسة.

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، الموافق 12 نوفمبر، محققة تراجعات طفيفة لكنها حافظت على قربها من أدنى مستوياتها في أكثر من عام. جاء هذا الاستقرار متأثرا بشكل مباشر بقوة الدولار الأمريكي ، بالإضافة إلى التوقعات القوية التي يبذلها المستثمرون حول رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي الأمريكي) في الاجتماع القادم للشهر المقبل.

تحركات الذهب اليومية والمعاملات الفورية

بحلول الساعة 0028 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند مستوى 3856.52 دولارا للأوقية الواحدة (الأونصة). وقد سبقت هذه الاستقرة هبوط حاد شهدته الأسعار أمس الاثنين، حيث نزل الذهب إلى أدنى مستوى له منذ شهر أكتوبر 2025. وفي سياق متصل، ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.2 في المئة لتسجل سعر 3859 دولارا للأونصة.

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أسباب تراجع المعدن النفيس والعوامل المحركة

تراجع المعدن النفيس بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية متأثرا بعدة عوامل جوهرية، أبرزها ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار أمام العملات الرئيسية. وتوقعات تشديد السياسة النقدية من قبل مسؤولي الاحتياطي الاتحادي تساهم في دفع الذهب نحو تكبد مزيد من الخسائر. ومن المتوقع أن يسجل الذهب أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من 10 سنوات في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

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توقعات أسعار الفائدة وحركة الدولار

ارتفع الدولار أمس الاثنين إلى أعلى مستوى له منذ شهر أبريل 2025، مدعوما ببيانات التضخم القوية التي صدرت الأسبوع الماضي. كما ساهمت تصريحات المسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي ذات الطابع المشدد في دعم العملة الأمريكية. وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المستثمرين يرون احتمالا يبلغ 96.6 في المئة لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مقارنة باحتمال ضخم يبلغ 3.4 في المئة لزيادتها بمقدار 50 نقطة أساس.

محضر اللجنة واتجاهات الأسواق الأخرى

يراقب المتعاملون في الأسواق العالمية بشغف محضر اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، الذي عقد يومي 27 و28 أكتوبر، والمقرر صدوره غدا الأربعاء. يسعى المستثمرون في هذا المحضر إلى العثور على مؤشرات دقيقة حول مسار السياسة النقدية المستقبلية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 47.05 دولارا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.1 في المئة إلى 1450.75 دولارا وصعد البلاديوم 0.1 في المئة إلى 969.75 دولارا.