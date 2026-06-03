استقرار أسعار الذهب في مصر وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، بالتزامن مع تراجع المعدن النفيس في الأسواق العالمية وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية مهمة. يبقى الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون لحماية أموالهم من تقلبات الأسواق والتضخم، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، بالتزامن مع تراجع المعدن النفيس في ال أسواق العالم ية وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصاد ية أمريكية مهمة.

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة إلى آخر بحسب قيمة المصنعية والدمغة والضريبة، إلا أن الأسعار التالية تعكس متوسطات التداول دون احتساب المصنعية، بحسب موقع آي صاغة. على الصعيد العالمي، تعرضت أسعار الذهب لضغوط دفعتها إلى التراجع، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

ويرى محللون أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة تجدد الأعمال القتالية عزز المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول. سجل الذهب في المعاملات الفورية 4476.50 دولار للأوقية بانخفاض نسبته 0.2% كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس إلى 4504.40 دولار للأوقية بانخفاض 0.3%، بحسب رويترز.

زادت تصريحات بيث هاماك رئيسة الفيدرالي في كليفلاند، من حذر المستثمرين، بعدما أشارت إلى احتمال اضطرار البنك المركزي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً إذا استمرت الضغوط التضخمية في الارتفاع. وينتظر المستثمرون خلال الساعات المقبلة صدور بيانات الوظائف الأمريكية، بالإضافة إلى تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، باعتبارها مؤشرات رئيسية لتحديد الاتجاه المقبل للسياسة النقدية الأمريكية.

وفي تطور آخر، أظهرت بيانات الجمارك السويسرية انخفاض صادرات الذهب خلال شهر إبريل بنسبة 20% على أساس شهري، نتيجة تراجع الشحنات المتجهة إلى بريطانيا والصين، رغم زيادة الصادرات إلى الهند وهونغ كونغ. يبقى الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون لحماية أموالهم من تقلبات الأسواق والتضخم، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية. وينتظر المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية لتحديد الاتجاه المقبل للسياسة النقدية الأمريكية، وسيستمرون في مراقبة أسعار الذهب لتحديد أفضل فرص الاستثمار في الفترة المقبلة





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