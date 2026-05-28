استقبالات حكام الإمارات للمهنئين بعيد الأضحى المبارك

استقبل حكام إمارات عجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة، بحضور وليي العهد في كل من عجمان والفجيرة ورأس الخيمة، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك في قصورهم. وتقبل الحكام التهاني والتبريكات من وزراء وشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية. وعبّر المهنئون عن صادق التهاني والتبريكات، داعين الله أن يعيد المناسبة على الحكام بموفور الصحة والسعادة، وعلى الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أمس الخميس، استقبال جموع المهنئين ب عيد الأضحى المبارك، في قصر الزاهر.

وتقبل سموهما، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، والدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر الشقيقة لدى الدولة. كما تقبل سموهما، التهاني من الشيوخ وكبار المسؤولين ومديري الدوائر، ووجهاء وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وعبّر المهنئون، عن صادق التهاني وخالص التبريكات بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل، أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والسعادة، وعلى الإمارات وقيادتها الرشيدة، وشعبها والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والمسرات. استقبل صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، جموع المهنّئين بعيد الأضحى المبارك في قصر سموّه بالرميلة.

حضر الاستقبالات، الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ الدكتور محمد بن صالح الشرقي. وتقبّل سموّه، التهاني والتبريكات من الشيوخ، وكبار المسؤولين، ورؤساء ومديري الدوائر، المحلية والاتحادية، وأعيان البلاد، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبّر المهنّئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عزّ وجلّ، أن يعيدها على سموّه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب دولة الإمارات، بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه أمس الخميس، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ومديري الدوائر المحلية والاتحادية ورجال الأعمال والتجار ورؤساء ومديري الشركات والبنوك العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالإمارة. وعبّر المهنئون عن صادق التهاني والتبريكات لسموه بهذه المناسبة المباركة، داعين العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام صباح أمس الخميس، في ثاني أيام عيد الأضحى، جموع المهنئين الذين قدموا لتهنئة سموه بهذه المناسبة المباركة. وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني من الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر الشقيقة لدى الدولة، والدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وكبار المسؤولين، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، والمواطنين، الذيـــن دعوا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات قيادةً وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة





