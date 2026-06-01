أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في دبي عن استمرار الترشح للدورة الـ20 من جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية حتى الأول من أغسطس المقبل. ويحق للمبدع أن يترشح لنيل الجائزة مباشرة إلى الأمانة العامة، كما يحق لخمسة من الأدباء العرب ترشيح من يرونه مناسباً لنيل الجائزة، على أن يوافق المرشح على ذلك عند مخاطبته من قبل الأمانة العامة للجائزة.

ويحق للمبدع أن يترشح لنيل الجائزة مباشرة إلى الأمانة العامة، كما يحق لخمسة من الأدباء العرب ترشيح من يرونه مناسباً لنيل الجائزة، على أن يوافق المرشح على ذلك عند مخاطبته من قبل الأمانة العامة للجائزة. وتعد جائزة سلطان بن علي العويس، التي أسسها الشاعر الراحل سلطان بن علي العويس عام 1987، جائزة مستقلة ومحايدة لا تخضع في معايير منحها إلا للجانب الإبداعي.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع وتكريم الأدباء والكُتاب والمفكرين والعلماء العرب، اعتزازاً بدورهم في النهوض الفكري والعلمي في مجالات الثقافة والأدب والعلم في الوطن العربي. وقد تم رفع قيمة جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية بدءاً من الدورة التاسعة عشرة، وذلك تزامناً مع احتفالات المؤسسة بمئوية الشاعر الراحل سلطان بن علي العويس (1925 ـ 2025) الذي احتفت به منظمة اليونسكو طيلة عام كامل.

وكانت الجائزة العربية الرفيعة قد بدأت بـ50 ألف دولار أمريكي للفائز ثم بـ100 ألف دولار للفائز في الدورة الثانية و120 ألف دولار للفائز في الدورة التاسعة ثم لتصل إلى 150 ألف دولار لكل فائز في الدورة الـ19. ويعد هذا الإعلان عن استمرار الترشح للدورة الـ20 جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية إحدى أهم الجوائز الثقافية في الوطن العربي، والتي تُعتبر بمثابة اعتراف بالتأثيرات الثقافية والفكرية في المجتمع العربي.

