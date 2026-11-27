استقر الذهب عند 3567 دولارا للأوقية وسط انتظار المستثمرين لقرارات الفيدرالي. بيانات التضخم تعزز توقعات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر مما يؤثر على سوق المعادن النفيسة عالمياً.

استقرت أسعار الذهب الجمعة في مسارها نحو تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة، بينما ينتظر المستثمرون بدقة أكبر الإشارات الواضحة حول التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية الأمريكية. جاء هذا الثبات النسبي في القيم السوقية بعد أن عززت بيانات التضخم المرتفعة، الصادرة مؤخراً، التوقعات القوية حول احتمال رفع أسعار الفائدة في الشهر المقبل بشكل كبير.

بحلول الساعة 0012 بتوقيت جرينتش، لم يشهد سعر الذهب في المعاملات الفورية أي تغير يذكر في قيمته، مستقراً عند مستوى 3567.33 دولاراً للأوقية الواحدة. وفي المقابل، سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، المخصصة للتسليم في شهر ديسمبر، ارتفاعاً بنحو 0.8 بالمئة ليصل سعرها إلى 3565.20 دولاراً للأوقية، مما يعكس توجهاً شرياً إيجابياً على مدار الجلسة.

Also read شباب الإمارات: مسؤوليات جديدة لبناء المستقبل بعيد الاتحاد الـ55

تحليل حركة السعر والتوقعات النقدية

ارتفع الذهب بنحو واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، قبل أن تغلق الأسواق الأمريكية أمس الخميس بمناسبة عطلة عيد الشكر الرسمية، وهو ما أدى إلى تذبذب في أحجام التداول. وفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمنصة سي.إم.إي، ترجح الأسواق تماماً رفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقبل لمجموعة الاحتياطي الاتحادي في شهر ديسمبر.

تضع الأسواق في حساباتها الاحتمالية بنحو 66 بالمئة لرفع أسعار الفائدة بمعدل أكبر بواقع 50 نقطة أساس في شهر يناير القادم. وتأتي هذه التوقعات في ظل آخر رفع للبنك المركزي الأمريكي للفائدة تم تنفيذها في شهر سبتمبر، مما يعني فترة انتظار طويلة للمستثمرين لتقييم آثار هذه القرارات السابقة.

Advertisement

تأثير التراجع السعري على مخزون الذهب

حذر بنك إتش.إس.بي.سي، أمس الخميس، من أن استمرار تراجع أسواق الأسهم قد يدفع الذهب إلى هبوط حاد إلى ما دون 3400 دولاراً للأوقية. يشكل هذا السيناريو تهديداً مباشراً لقيمة الأصول الملاذ الآمن، خاصة في ظل عدم اليقين الذي يسود الأسواق المالية العالمية حالياً.

في اتجاه مغاير تماماً، أظهرت البيانات الصادرة أمس الخميس عن إدارة التعداد والإحصاء في هونغ كونغ أن الواردات الصافية للذهب إلى الصين عبر هونغ كونغ ارتفعت بنسبة 1.6 بالمئة مقارنة بالشهر السابق. ووصل حجم الواردات إلى أعلى مستوى له منذ شهر أبريل، مما يعكس طلباً محلياً قوياً على المعدن النفيس في السوق الصينية.

توجهات أسعار المعادن النفيسة الأخرى

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.3 بالمئة لتصل إلى 41.51 دولاراً للأوقية. ومع ذلك، يبدو أن المعدن يتجه صوب تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة رغم الهبوط الحاد في الجلسة الحالية، مما يشير إلى انتعاش محتمل.

ارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.6 بالمئة ليصل إلى 1292.47 دولاراً للأوقية، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.5 بالمئة ليسجل 868.53 دولاراً للأوقية. يتجه كلا المعدنين، البلاتين والبلاديوم، لتكبد خسائر أسبوعية بشكل عام رغم التقلبات اليومية الطفيفة.