استمرارية التراث الإماراتي بين الذاكرة والانقطاع

تحليل عميق لمفهوم استمرارية التراث في الإمارات، وعلاقة الأجيال الجديدة بذكرى تاسيس الاتحاد في الثاني من ديسمبر 1971 من خلال الذاكرة الثقافية.

يبرز السؤال الجوهري حول مكانة التراث عندما يبتعد عن مظاهر الحياة اليومية كمدخل لفهم عميق لمسائل الذاكرة والوجود. إن انقطاع الممارسة الاجتماعية لقرون واختفاء آخر من عرفوا أسرارها يؤدي حتماً إلى فقدان أدواتها لوظائفها الأصلية. ومع ذلك، تستعيد مجتمعات هذه العناصر بعد أجيال طويلة بناءً على شواهد تاريخية وروايات متبقية. يثير هذا المشهد جدلاً فلسفياً حول ما إذا كان التراث قد عاد أم نشأت ممارسة جديدة تستمد هويتها من ماضٍ لم يعشه أصحابها مباشرة.

فلسفة الاستمرارية التراثية والانقطاع

يرتبط بقاء التراث عادةً باستمرار ممارسته، مما يجعل توقفها علامة واضحة على اندثاره. لكن التاريخ الثقافي يقدم حالات أكثر تعقيداً، حيث تبقى المعرفة بعد اختفاء أصحابها، وتستمر الطقوس حتى بعد فقدان معانيها الأولى. يحتفظ المجتمع بذاكرة ممارسة توقفت منذ زمن بعيد، مما يؤدي إلى تباعد ثلاثة أزمنة هي النشأة والانقطاع والاستعادة. لكل منها أثر محدد في تحديد ما يبقى من التجربة الأصلية وما يتغير فيها.

Also read على نهج المؤسسين

ساهم الفيلسوف مارتن هايدغر في تحليل مفهوم الحدث في بحثه عن الوجود وانكشاف المعنى. كما اهتم هانز جورج غادامير بعلاقة الفهم بالتاريخ، وكيفية قراءة الإنسان للماضي من خلال أفقه المعاصر. توفر هذه المقاربات الفكرية أدوات مهمة لتأمل حضور التراث في التجربة الإنسانية، لكنها تترك سؤالاً مفتوحاً حول ما الذي يستمر من التراث خلال غياب ممارسته.

نماذج تطبيقية للذاكرة والممارسة

توضح قصيدة شعبية بقيت في مخطوط قديم بينما غاب لحنها عن الذاكرة، الفرق الدقيق بين النص والتجربة. بعد قرنين، يعثر باحث على النص ويقدمه فنان بلحن مستحدث. تظل القصيدة حاضرة بكلماتها، لكن تجربة جمهورها الأول غائبة. يتعرف المجتمع إلى العمل الجديد باعتباره امتداداً لتراثه، رغم اختلاف الصوت والإيقاع والظروف الاجتماعية المحيطة به.

Advertisement

تكشف هذه الحالة أن الاستمرارية الثقافية تتعلق ببقاء النص والمعرفة والممارسة والمعنى بدرجات متفاوتة. تزداد المسألة تعقيداً عندما تستمر الممارسة في صورتها الخارجية وتنقطع صلتها بالمعرفة التي أنشأتها. قد يؤدي أشخاص طقساً قديماً أمام الجمهور محافظين على حركاته وأدواته، دون إدراك وظيفته الاجتماعية الأولى التي أنشأته.

التحولات الاجتماعية في الإمارات

تقدم الإمارات مجالاً ثرياً لهذا التأمل الفلسفي والتاريخي، نظراً لما شهدته من تحولات اجتماعية وعمرانية واسعة النطاق. تغيرت أنماط الحياة والعمل والسكن بشكل جذري خلال عقود قليلة فقط. ومع ذلك، استمرت الذاكرة الثقافية في اللغة والحكايات والعلاقات الأسرية والقيم الاجتماعية الأساسية. أعادت الأجيال الجديدة تفسير هذا الموروث وفق ظروفها المتغيرة ومعطيات الواقع الحالي.

تمنح فعاليات نوفمبر الثقافية والتراثية الحالية فرصة متميزة لتأمل هذه العلاقة المعقدة بين الذاكرة والحضور الملموس. في سوق القطارة بالعين، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب، تتجاور شواهد الماضي مع تجارب الحاضر بشكل مباشر. تشمل الأنشطة التي تحتضنها أبوظبي وسائر إمارات الدولة مبادرات متنوعة تعكس هذا الاندماج بين الأصالة والمعاصرة.

ذكرى تاسيس الاتحاد والهوية الوطنية

مع اقتراب الثاني من ديسمبر، عيد الاتحاد، تتعمق دلالة هذه اللقاءات الثقافية والاجتماعية في الدولة. يستحضر المجتمع تاريخه المشترك ويعيد قراءة التجارب التي أسهمت في تكوين هويته الوطنية المتكاملة. يطرح هذا التوقيت سؤالاً جوهرياً حول كيف يستطيع حدث تأسيسي وقع قبل خمسة وخمسين عاماً أن يظل حاضراً في وعي أجيال لم تعشه.

Advertisement

تعرف الأجيال الجديدة على الاتحاد من خلال التاريخ والذاكرة والمؤسسات والتجربة الوطنية اليومية. في هذه العلاقة بين الحدث الأول والحياة التي تواصلت بعده، تتجلى قدرة المجتمع على حمل تاريخه إلى المستقبل. يتم ذلك بما حفظه من معانٍ أصيلة، وما أضافه إليها عبر الزمن من تفسيرات وتجارب جديدة.