استقرار أسعار الذهب عند 3877 دولارا أمام توقعات تشديد الفائدة

استقرت أسعار الذهب حول 3877 دولارا للأونصة مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم وتصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وورش حول احتمالية رفع الفائدة في ديسمبر.

استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند مستوى 3877.66 دولارا للأوقية، في الوقت الذي يعكف فيه المستثمرون على تحليل دقيق للإشارات الصادرة عن مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي والتي تميل صوب التشديد النقدي. جاء هذا الاستقرار عقب تراجع حاد للسعر الأسبوع الماضي، حيث سجل المعدن النفيس أدنى مستوى له في أكثر من عام، وسط ترقب شديد لإعلانات رئيس المجلس كيفن وورش للبحث عن مؤشرات إضافية تحدد آفاق أسعار الفائدة الأمريكية القادمة.

بيانات التضخم وتأثيرها على قرارات السياسة النقدية

أثارت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي جاءت أقوى من التوقعات مخاوف بشأن استمرار ضغوط التضخم، مما عزز الاحتمالات بأن سيظل مجلس الاحتياطي الاتحادي يرفع أسعار الفائدة لوقت أطول. أكد نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي فيليب جيفرسون يوم الجمعة أنه يسترشد ببيانات التضخم في قراراته، في تصريحات واضحة تدعم توجهه نحو إجراء مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة للسيطرة على الارتفاعات السعرية.

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من جانبه، قال جيف شميد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في كانساس سيتي إن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية، مشيرا إلى أن البنك المركزي لا يزال أمامه عمل يتعين إنجازه للسيطرة على ضغوط الأسعار الحالية. يعكس هؤلاء المسؤولون تشددا واضحا في الموقف النقدي، وهو ما يؤثر مباشرة على تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا، مما يقلل من جاذبيته للمستثمرين في ظل ارتفاع العوائد.

توقعات الأسواق واحتمالات رفع الفائدة في ديسمبر

ترى الأسواق احتمالا بنسبة 92 بالمئة لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، فيما تضع في الحسبان احتمالا قدره 8 بالمئة لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي. يمثل هذا التوزيع الاحتمالي دليلا قويا على توقعات المستثمرين لسياسة نقدية أكثر صرامة، وهو ما يمارس ضغوطا تناظرية على سعر الذهب في الأجل القصير والمتوسط.

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ووفقا لتحليل تيم واترر من كيه.سي.إم تريد، لا يزال الذهب يسبح فعلا عكس تيار قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة. يضيف المحلل أن التوقعات الراسخة برفع أسعار الفائدة في ديسمبر تجعل النظرة إلى الذهب محايدة إلى سلبية بدرجة طفيفة عند المستويات الحالية، مما يفسر التراجع الطفيف في العقود الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3880.60 دولارا.

آليات التأثير وتصريحات كيفن وورش المقبلة

يرقب المستثمرون عن كثب تصريحات كيفن وورش في وقت لاحق، بالإضافة إلى محضر اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة لشهر أكتوبر والذي سيصدر يوم الأربعاء. يرى تيم واترر أن لهجة أكثر تشددا من قبل وورش ستعزز الضغوط المعاكسة الحالية على الذهب، في حين قد توفر أي مؤشرات على الحذر بشأن قوة الاقتصاد بعض الارتياح للسوق.

يأتي هذا التوتر السعري في خضم تراجع ملحوظ للمعدن النفيس بنسبة 4.5 بالمئة خلال الأسبوع الماضي، متأثرا بالبيانات الاقتصادية القوية التي تعززت مخاوف التضخم فيها. يعكس هذا الانخفاض الاتجاه العام الذي يقوده التوقعات بقيام الفيدرالي بمواصلة السياسة التقييدية، مما يضع الذهب في موقف دفاعي أمام العملات الأخرى.

أداء المعادن النفيسة الأخرى والطلب المستقبلي

شهدت المعادن النفيسة الأخرى أداءً هابطا موازيا لتراجع الذهب، حيث انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.7 بالمئة إلى 47.39 دولارا للأوقية. كما هبط البلاتين بنسبة 1.1 بالمئة إلى 1477.76 دولارا، وتراجع البلاديوم بنسبة 1.5 بالمئة إلى 985.48 دولارا، مما يعكس جوا عاما من الحذر في أسواق السلع الأساسية.

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في جانب آخر، توقعت أبحاث نشرت يوم الجمعة تراجعا بنسبة 5 بالمئة في الطلب العالمي على الفضة في عام 2026. أرجعت الدراسات هذا التوقع إلى ضعف الطلب على المجوهرات وتراجع الاستخدام في الخلايا الشمسية، مشيرة إلى تسارع الاستبدال بسبب ارتفاع الأسعار. تعزز هذه العوامل الهيكلية من الضغوط السلبية على قطاع المعادن النفيسة في المدى البعيد.