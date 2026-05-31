استمرار تفوق طيران الإمارات في الشرق الأوسط، رغم التقلبات في السعة الإجمالية، حيث حافظت على صدارتها في يونيو 2026، مع تراجع السعة الإجمالية في أسواق الطيران بالمنطقة.

استمرار تفوق طيران الإمارات في ال شرق الأوسط ، رغم التقلبات في السعة الإجمالية، حيث حافظت على صدارتها في يونيو 2026، مع تراجع السعة الإجمالية في أسواق الطيران بالمنطقة.

ويعكس هذا الأداء قدرة الناقلة على امتصاص تقلبات السوق، مستندة إلى شبكة عالمية واسعة، ودور محوري لدبي مركز إعادة توزيع عالمي لحركة السفر بين الشرق والغرب. وفي المقابل أسهمت شركات الطيران الإماراتية الأخرى في دعم قوة القطاع الوطني، حيث سجلت الاتحاد للطيران نمواً بنسبة 8 %، لتصل إلى 2.46 مليون مقعد، بينما بلغت سعة فلاي دبي نحو 1.7 مليون مقعد، والعربية للطيران 1.4 مليون مقعد، ليصل إجمالي السعة التي تديرها الناقلات الإماراتية إلى نحو 10.8 ملايين مقعد مجدول خلال الشهر.

ويعزز هذا الأداء قوة مطار دبي الدولي، الذي حافظ على صدارته الإقليمية باستيعاب 3.7 ملايين مقعد خلال الشهر، رغم تراجع السعة في أغلب مطارات المنطقة، ليبقى نقطة الارتكاز الأهم في حركة الطيران بالشرق الأوسط، وقناة رئيسية لمرور الطلب الدولي. ويتوقع خبراء الطيران أن يشهد القطاع مرحلة إعادة توازن خلال الفترة المقبلة، مع احتمال استمرار تقلبات الطلب الدولي بفعل العوامل الجيوسياسية وأسعار الطاقة، مقابل فرص نمو مدفوعة بتوسع حركة السفر الطويل المدى، واستمرار التعافي في السياحة الدولية، وتزايد الاعتماد على مراكز الطيران الإقليمية الكبرى





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طيران الإمارات شرق الأوسط سعة إجمالية مطار دبي الدولي قطاع الطيران

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