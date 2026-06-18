استعادة أموال سائحة عربية مفقودة في دبي عبر حوالة بنكية بعد مغادرتها الإمارة

استعادت سائحة عربية مبلغاً مالياً فقدته في أحد المراكز التجارية بدبي بعد أنباء مغادرتها الدولة، حيث تمكن فريق شرطي من العثور على المبلغ وتحويله لها عبر حوالة بنكية إلى بلدها، في قصة تعكس كفاءة وفعالية نظام الأمن في الإمارة.

فاجأت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي سائحة عربية ، بعد ساعات من مغادرتها الدولة إلى موطنها الأم، بأن مبلغ الـ 3 آلاف درهم الذي فقدته في أحد المراكز التجارية تم العثور عليه وتحويله لها عبر حوالة بنكية.

وحول التفاصيل، أكد المقدم محمد عبدالرحمن، مدير إدارة الشرطة السياحية، أن السائحة قدمت عن طريق خدمة دعم السياح على تطبيق شرطة دبي بلاغاً يفيد بفقدانها مبلغ 3 آلاف درهم في مركز تجاري أثناء تسوقها، وأنها لا تستطيع فعل شيء أو العودة للمركز نظراً لموعد مغادرتها الدولة. وأشار المقدم عبد الرحمن إلى أن شرطة دبي طمأنتها بأنها ستتبع البلاغ فوراً، وأن المبلغ المالي سيصلها إلى موطنها حال العثور عليه، منوهاً إلى أنه تم تشكيل فريق عمل ميداني من قبل قسم أمن المراكز التجارية التابع لإدارة الشرطة السياحية، وتابع البلاغ ومناطق تنقل السائحة في المركز التجاري.

وأضاف أن الفريق تمكن في غضون ساعتين من العثور على المبلغ كاملاً في أحد المحلات في المركز التجاري، والتحقق من قيمته وعدد أوراقه وفقاً للبلاغ الذي قدمته السائحة، ثم تواصل معها وقام بتحويل المبلغ المالي لها. السائحة التي فوجئت بسرعة الاستجابة لبلاغها وسرعة التواصل معها حتى في موطنها، أبدت سعادتها باسترداد المبلغ المالي، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع العثور على مالها، خاصة في مركز تجاري يشهد ازدحاماً كبيراً من قبل الناس، مشيدةً بمستوى الأمن والأمانة في إمارة دبي





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