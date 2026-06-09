استعدادات تجارة التجزئة في الإمارات لكأس العالم 2026 تعزز التنافسية والعروض

تشهد أسواق التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة نشاطاً ملحوظاً مع اقتراب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، حيث تتنافس منصات التجارة الإلكترونية والمتاجر التقليدية في تقديم عروض وخصومات على المنتجات المرتبطة بالمونديال، من ملابس رياضية وإلكترونيات وأغذية، مع تخفيضات تصل إلى 50%.

مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، تشهد أسواق تجارة التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة حالة من التنافس الشديد بين منصات التجارة الإلكترونية والمتاجر التقليدية، حيث تسعى كل جهة إلى جذب المستهلكين من خلال عروض وخصومات مغرية على المنتجات المرتبطة بالمونديال.

وقد رصدت جولة ميدانية في الأسواق المحلية تنوعاً كبيراً في هذه العروض، التي تشمل ملابس رياضية تحمل أعلام الدول المشاركة وقبعات وكرات قدم، بالإضافة إلى تخفيضات على الأجهزة الإلكترونية مثل مكبرات الصوت وأجهزة المسارح المنزلية التي تعزز تجربة المشاهدة، وأجهزة العرض الضوئي البروجكتور التي أصبحت شائعة في مثل هذه المناسبات. كما شملت العروض سلعاً غذائية كالمقرمشات ورقائق البطاطا والشوكولاتة المغلفة بشعارات البطولة، ومشروبات غازية وألعاب فيديو لكرة القدم ومستحضرات عناية شخصية تحمل تصاميم رياضية.

وتراوحت نسب التخفيضات بين 20% و50%، مع تركيز النسب الأكبر على الإلكترونيات، مما يعكس استراتيجية تجار التجزئة لاستغلال الإقبال المتوقع على هذه الفئة





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تجارة التجزئة كأس العالم 2026 عروض وخصومات التجارة الإلكترونية الإمارات

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