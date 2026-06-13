استعدادات المنتخب الفرنسي لكأس العالم 2026: ألف قميص وجاهزية لوجستية متكاملة

يصل المنتخب الفرنسي إلى أمريكا بأكثر من ألف قميص استعداداً لكأس العالم 2026، مع تجهيز أطقم متعددة لمرحلة المجموعات والإقصائيات، في عملية لوجستية ضخمة تشمل أيضاً معدات تدريب وملابس احتياطية.

وصل المنتخب الفرنسي إلى الولايات المتحدة مزوداً بأكثر من ألف قميص استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2026 ، في واحدة من أكبر العمليات ال لوجستية المصاحبة للبطولات الكبرى.

تم تجهيز الأطقم بعناية فائقة وبألوان مختلفة لتغطية جميع السيناريوهات المحتملة خلال المنافسات بأعداد كبيرة لا تصدق. استعد المنتخب لمرحلة المجموعات بـ 234 قميصاً، بعد اعتماد الأطقم الخاصة بالمباريات الثلاث الأولى. يحصل كل لاعب على ثلاثة قمصان في المباراة الواحدة، يحمل كل منها اسمه، وبعد انتهاء المباراة، يحق للاعب الاحتفاظ بهذه القطع أو التصرف بها بالطريقة التي يرغب فيها.

أما بالنسبة للأدوار الإقصائية، فقد كشفت الجهة المسؤولة عن ملابس المنتخب أنه تم تجهيز 780 طقماً إضافياً تحسباً لتقدم الفريق في البطولة، دون كتابة أسماء المنافسين التي توضع بشكل صغير للذكرى لعدم معرفة هوية الفرق المنافسة في المراحل التالية. يتم أيضاً إعداد الأطقم بأكثر من لون مع وضع جميع الاحتمالات المتعلقة بألوان الخصوم. ولا تقتصر العملية على القمصان والشورتات فحسب، بل تشمل أيضاً ملابس احتياطية بمقاسات مختلفة إضافة إلى الجوارب وأطقم التدريبات ومختلف المعدات الرياضية اللازمة للفريق طوال البطولة.

تعد هذه المهمة اللوجستية تحدياً كبيراً يتطلب قدراً عالياً من التنظيم والدقة. تراكم الخبرات من المشاركات السابقة في البطولات الكبرى يجعل تنفيذ المهمة أسهل مع مرور الوقت وتكرار التجربة. كما أن فريق العمل اللوجستي يحرص على التنسيق الدقيق مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم والجهات المضيفة لضمان وصول جميع المعدات في الوقت المناسب وبحالة ممتازة. إلى جانب ذلك، يتم إعداد قوائم جرد دقيقة لكل قطعة ملابس لتجنب أي نقص أو خطأ قد يؤثر على أداء الفريق.

ومن الجدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي يُعرف بأسلوبه الفريد في التحضير للبطولات الكبرى، حيث يعتمد على فريق لوجستي متخصص يضم خبراء في مجال الملابس الرياضية والتجهيزات الفنية. هذا الفريق يعمل على مدار الساعة لضمان تلبية جميع احتياجات اللاعبين والجهاز الفني. كما يتم تخصيص أطقم خاصة للتدريبات اليومية وأخرى للمباريات الرسمية، مع مراعاة الاختلافات المناخية في الولايات المتحدة خلال فترة البطولة. فمن المتوقع أن تتنوع درجات الحرارة بين المدن المستضيفة، مما يستدعي توفير ملابس تناسب الأجواء الباردة والحارة على حد سواء.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن العملية اللوجستية نقل معدات طبية وأجهزة تعافي وكرات تدريب ومعدات تحليل الأداء وغيرها من المستلزمات الدقيقة. كل هذه التفاصيل الدقيقة تجعل من تحضير المنتخب الفرنسي لكأس العالم عملية شاملة ومعقدة تهدف إلى توفير أفضل الظروف للاعبين لتحقيق النجاح. ويأمل الجمهور الفرنسي والمتابعون أن تثمر هذه الاستعدادات الجادة في تحقيق نتائج مميزة تعيد أمجاد الكرة الفرنسية بعد تتويجها بكأس العالم 2018 ووصولها لنهائي 2022.

ومع وجود هذه اللوجستيات المحكمة، يبدو المنتخب الفرنسي جاهزاً لمواجهة تحديات البطولة القادمة بكل ثقة وعزيمة





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