استراتيجيات الديمقراطيين الرقابية والتشريعية بعد سيطرتهم على الكونغرس

تحلل استراتيجيات الديمقراطيين في الكونغرس للرقابة على ترامب، والتركيز على الرعاية الصحية، وخفض التكاليف، مع وجود معوقات تشريعية كبيرة تتطلب أغلبية الثلثين.

يدخل الديمقراطيون في مرحلة ما بعد الانتصار في انتخابات التجديد النصفي، مع إطلاق خطة واضحة تعمل على مسارين متوازيين. المسار الأول يركز على تشديد التحقيقات والمساءلة الإدارية، بينما يهدف الثاني إلى تغيير سياسات حيوية تشمل الرعاية الصحية، و الرسوم الجمركية ، وتكاليف المعيشة،以及 الحرب مع إيران.

ومع ذلك، فإن السيطرة على مجلسي الكونغرس لا تمنح الديمقراطيين القدرة المطلقة على فرض أجندتهم كاملة، حيث يحتفظ الرئيس دونالد ترامب بحق النقض (الفيتو). ويتطلب تجاوز هذا الحق أغلبية الثلثين من المصوتين في كل مجلس، وهو ما يضع قيودًا هيكلية على سرعة وفعالية التغييرات التشريعية المقترحة.

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مسار الرقابة والمحاسبة السياسية

يُعد مسار الرقابة هو الأوضح والأكثر وضوحًا في الخطاب الديمقراطي الحالي، حيث يهدف إلى تحويل المواجهة من مجرد بيانات احتجاجية إلى مساءلة مؤسسية مستمرة للمسؤولين والسياسات الحكومية. أعلن النائب روبرت غارسيا أن أولويات الرقابة ستشمل قضايا حساسة مثل الشؤون المالية لعائلة الرئيس، وفساد الشركات، والانتهاكات المزعومة لوزارة الأمن الداخلي، وسلطات الهجرة، إلى جانب طريقة التعامل مع ملفات إبستين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الملفات تظل في إطار التحقيق والاتهام السياسي، إذ لا تحمل حتى الآن صفة الإدانة القضائية الرسمية. وأكد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز أن العمل الرقابي سيقيده لجنتا القضاء والرقابة، مع الالتزام الصارم باتباع الوقائع وتطبيق القانون لضمان شرعية الجهود المبذولة.

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أولويات الرعاية الصحية وخفض التكاليف

تتصدر الرعاية الصحية قائمة الأولويات التشريعية الأكثر تحديداً، حيث أعلن حكيم جيفريز عن عمل جاد لعكس التخفيضات التي طالت برنامج ميديكيد للرعاية الصحية. ويشمل هذا الجهد تمديد الإعفاءات الضريبية المرتبطة بقانون الرعاية الصحية الميسرة، بهدف رئيسي يتمثل في تخفيف أقساط التأمين الطبي على الأسر والشركات.

كما طرح الديمقراطيون في لجنة المالية بمجلس الشيوخ مبادرة شاملة لخفض التكاليف وتبسيط التغطية الصحية. تتضمن هذه المبادرة خفض التكاليف التي يتحملها المرضى مباشرة، ومكافحة الممارسات التي تعتبرها الإدارة تقدم أرباح الشركات على مصالح المؤمَّن عليهم، بالإضافة إلى وضع أجندة محددة لخفض أسعار الأدوية.

إلى جانب ذلك، أعلن الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إطاراً جديداً لتوفير رعاية أطفال أقل كلفة وأكثر توافراً وجودة. يقوم هذا الإطار على الاستثمار في العاملين في القطاع، وتطوير البنية التحتية، وبرامج الطفولة المبكرة، ضمن أجندة أوسع تشمل أيضًا قضايا السكن والغذاء والطاقة.

الضغوط الاقتصادية والسياسة التجارية

يرتبط الكونغرس بالسلطة الفيدرالية في تحديد الإنفاق وشروطه، وهي صلاحية تمنح الأغلبية المعارضة أداة ضغط فعالة. يمكن لهذه الأغلبية رفض اعتمادات جديدة، أو فرض ضوابط مشددة على استخدامها، أو ربط الموافقة المالية بتنازلات جوهرية من الإدارة التنفيذية، مما يخلق ساحة مساومة دائمة بشأن البرامج الاجتماعية والهجرة والعمليات العسكرية.

أعلن حكيم جيفريز أن الديمقراطيين سيعملون بجد لاستعادة سلطة الكونغرس الكاملة في ملف الرسوم الجمركية. ويهدف هذا المسار إلى إنهاء ما وصفه بـ"الحرب المكلفة" مع إيران، وهي خطوة تمثل تحدياً مباشراً للحرية التي يمارسها الرئيس في إدارة السياسة التجارية والعسكرية، رغم أن ضمان إقرار تشريعات ملزمة بذلك لا يزال بعيد المنال في كثير من الأحيان.

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التحديات التشريعية ومسارات العزل

تحتاج تعيينات القضاة الفيدراليين وكبار المسؤولين والسفراء إلى موافقة مجلس الشيوخ، ما يمنح الأغلبية الديمقراطية قدرة على رفض مرشحين معينين أو تأخير النظر في ترشيحاتهم للضغط لاختيار أسماء أكثر قبولا لديهم. ومع ذلك، تقتصر هذه الصلاحية على التعيينات الجديدة فقط، ولا تمتد لتشمل إقالة القضاة أو المسؤولين المثبتين في مناصبهم.

يقدم النائب روبرت غارسيا والسيناتور كريس فان هولن مشروعاُ محدداً لمنع المليارديرات وكبار مسؤولي الشركات من الجمع بين التبرع للحملات الانتخابية الفيدرالية والاستفادة من العقود الحكومية. يأتي هذا المشروع كجزء من المسار الذي يتبناه الحزب لمكافحة الفساد وتضارب المصالح بشكل جذري.

تفصل مسافة حاسمة بين إقرار مشروع قانون في مجلس واحد، وإقراره في المجلسين وتحوله إلى قانون نافذ، وذلك بسبب وجود ثلاث عقبات رئيسية. يستطيع الرئيس الاعتراض على التشريعات، وتجاوز اعتراضه يتطلب ثلثي المصوتين في كل مجلس، بينما يتطلب إنهاء النقاش بشأن معظم التشريعات العادية في مجلس الشيوخ 60 صوتاً، وهي عتبة أعلى من الأغلبية اللازمة للتصويت النهائي.

لا يتحقق الإدانة في محاكمة العزل إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين في مجلس الشيوخ، بعد توجيه الاتهام الدستوري من قبل مجلس النواب. ولذلك، لا تكفي أغلبية حزبية عادية لإزاحة الرئيس، ويبقى العزل احتمالاً بعيداً عن أن يكون نتيجة محسومة لأي تحقيق برلماني، مما يعني أن الديمقراطيين قد يواجهون مواجهة رقابية تتقدم بثبات بينما تتعثر أجندتهم التشريعية عند مكتب الرئيس.