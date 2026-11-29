تواجه شركة إنفيديا وضبط تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي لأميركا تحقيقات الكونغرس المكثفة حول صلات الشركة بالصين وأثرها على الأمن القومي والاقتصاد العالمي.

تتجه الأنظار بقوة في الولايات المتحدة نحو رئيس شركة إنفيديا جنسن هوانغ ، الذي يستعد لمواجهة استجوابات مكثفة وخطيرة داخل أروقة الكونغرس الأمريكي خلال هذا الأسبوع، وذلك في إطار التحقيقات الجارية المرتبطة بشبهات التجسس الصيني وتحويل مسار رقائق حاسوبية متطورة تستخدم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى العاصمة الصينية بكين، وهو الملف الذي تجاوز حدود الشركة ليصبح قضية أمن قومي محوري حول ضوابط تصدير التكنولوجيا المتقدمة.

تفاصيل الاستجوابات واللجان النيابية المعنية

ومن المقرر أن يمثل جنسن هوانغ يوم الثلاثاء المقبل أمام ثلاث لجان برلمانية هامة في مجلس النواب هي لجنة الشؤون الخارجية ولجنة المخابرات واللجنة المختصة بشؤون الصين، وذلك في جلسات مغلقة، بينما يخضع المستشار العام للشركة تيم تيتر لاستجواب مماثل في اليوم التالي، كما سيُتوقع منه الإدلاء بشهادته علناً أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ يوم الخميس الثالث من شهر ديسمبر المقبل.

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وقد أكدت رؤساء اللجان النيابية المعنية أن عودة جنسن هوانغ إلى منصبه الرئاسي والتحقيق الداخلي الذي أجرته شركة إنفيديا لا ينهيان التساؤلات الجوهرية المتعلقة بملفات الأمن القومي، مشددين بشدة على ضرورة الحصول على إجابات قاطعة وشاملة بشأن تهريب منتجات الشركة المتطورة وتحويل وجهتها لاستخدامات عسكرية صينية، بالإضافة إلى دور الشركة الفاعل في تعزيز القدرات التكنولوجية والاستراتيجية للصين.

وتركز التحقيقات الحالية بشكل كبير على احتمال وصول رقائق حاسوبية متقدمة ومحظور تصديرها إلى الصين عبر شركة ميغاسبيد، وهي شركة تواجه اتهامات مباشرة بالمساعدة في تجاوز القيود التصديرية الأمريكية الصارمة، وهي اتهامات تنفيها الشركة بشكل قاطع، كما يسعى المشرعون الأمريكيون إلى معرفة ما إذا كانت الضوابط والقيود الأمنية التي تتبعها إنفيديا كافية بالفعل لمنع وصول تقنياتها إلى الجهات الصينية الخاضعة للعقوبات والقيود.

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تحقيقات أليس هوانغ والصراعات الاستخباراتية الداخلية

وتأتي هذه المواجهة البرلمانية الحاسمة بعد عودة جنسن هوانغ المفاجئة إلى منصبه كرئيس التنفيذي للشركة يوم 23 نوفمبر، بعد أن كان قد استقال في 12 نوفمبر الماضي إثر الكشف العلني عن علاقته الوثيقة بسيدة الأعمال أليس هوانغ، المديرة السابقة في شركة ميغاسبيد السنغافورية، التي ارتبط اسمها مباشرة باشتباه أجهزة استخبارات أمريكية في صلات مباشرة مع أجهزة الاستخبارات الصينية.

ولا تزال طبيعة هذه الصلات المعقدة ومدى امتلاكها أو نقلها معلومات حساسة ومصنفة موضع خلاف حاد بين المؤسسات الاستخباراتية الأمريكية المختلفة، فبينما تشير بعض التقييمات الداخلية إلى احتمال تجنيدها من جانب بكين لجمع معلومات عن جنسن هوانغ، لا ترى جهات استخباراتية أخرى أن المعلومات المتاحة لديها تثبت بصورة قاطعة أنها كانت عميلاً استخباراتياً نشطاً أو أنها نقلت معلومات سرية.

ويزيد هذا التباين الكبير في التقديرات الأمنية من تعقيد الملف بشكل كبير، خصوصاً أن شركة إنفيديا تقع في قلب المنافسة التكنولوجية الحادة بين واشنطن وبكين، باعتبارها مورداً رئيسياً لا غنى عنه للمعالجات الحاسوبية المتقدمة المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة وتشغيل مراكز البيانات العملاقة على مستوى العالم.

تدخل ترامب وتأثيرات الأسواق المالية المستقبلية

وأضفى تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة جنسن هوانغ إلى منصبه بعد استقالته الأولى بُعداً سياسياً وإدارياً إضافياً ومعقداً على هذه القضية، بعدما أكد علناً أنه تحدث مع مجلس إدارة الشركة وأقنعه بإعادة الرئيس التنفيذي، وهذا التدخل المباشر أثار انتقادات لاذعة من مشرعين جمهوريين وديمقراطيين تساءلوا عن المبررات القانونية والسياسية لتدخل الإدارة في قرار إداري يتعلق بقيادة شركة خاصة تواجه تحقيقات مرتبطة بالأمن القومي.

وفي حين دافع ترامب عن جنسن هوانغ، معتبراً بشكل صريح أنه لا يشكل تهديداً أمنياً للدولة الأمريكية، فإن بعض الجمهوريين أبدوا تحفظات واضحة على قرار إعادته، مطالبين بالكشف الكامل عن ملابسات السماح ببيع رقائق متطورة لجهات قد تكون مرتبطة بالصين، كما تعهد الديمقراطيون بتوسيع نطاق التحقيقات مع انتقال السيطرة على لجان الكونغرس إليهم في يناير المقبل لتشمل دور الإدارة الأمريكية ومسؤوليها الحكوميين في التعامل مع القضية.

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وتكتسب جلسات الاستماع البرلمانية أهمية اقتصادية واستثمارية إضافية بالنسبة إلى الأسواق المالية العالمية، إذ تأتي في وقت لا تزال فيه أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تتعرض لتقلبات حادة ومستمرة، وسط حساسية عالية من قبل المستثمرين تجاه القيود الأمريكية على صادرات الرقائق إلى الصين والمخاطر التنظيمية والسياسية المرتفعة التي تواجه الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

وتعد شركة إنفيديا من أبرز الشركات المؤثرة والمهيمنة في مسار أسهم التكنولوجيا العالمية، بالنظر إلى دورها المحوري والأساسي في البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي، ما يجعل أي تطورات أو قرارات تتعلق بقيادتها العليا أو أعمالها التجارية في الصين محط متابعة واسعة ومكثفة من قبل المستثمرين والمحللين الاقتصاديين في كل مكان.

وفي هذا السياق المتشدد، يتوقع المحللون الاقتصاديون استمرار التقلبات الحادة في أسهم القطاع التكنولوجي، مع تحول جلسات الكونغرس القادمة إلى اختبار حقيقي ومهم لقدرة جنسن هوانغ على تقديم توضيحات مقنعة وكافية بشأن علاقات الشركة التجارية الدولية وضوابط التصدير الصارمة، ومدى التزامها الكامل بحماية التكنولوجيا الأميركية الحساسة.

ولا تتوقف تداعيات هذه القضية المتشعبة عند مستقبل جنسن هوانغ داخل شركة إنفيديا، بل تمتد تأثيراتها إلى معادلة أوسع وأكثر تعقيداً تتعلق بحدود العلاقة بين شركات التكنولوجيا العملاقة والإدارة الأمريكية، ومدى قدرة واشنطن على الموازنة بين مصالح شركاتها في الأسواق العالمية ومتطلبات الأمن القومي الحرجة.