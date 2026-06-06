استخدام الجيش الإسرائيلي لذخائر الفوسفور الأبيض في جنوب لبنان: انتهاكات محتملة لقوانين الحرب

تقرير صحفي يحلل استخدام إسرائيل لذخائر الفوسفور الأبيض في مناطق مدنية جنوب لبنان، مع استعراض الأدلة البصرية والتقارير السابقة لمنظمات حقوقية، وتقييم المخاطر الصحية والبيئية لهذه المادة الخطيرة وفق معايير القانون الدولي ومنظمة الصحة العالمية.

قالت صحيفة نيويورك تايمز إنها وثقت استخدام الجيش الإسرائيلي لذخائر يعتقد أنها من الفوسفور الأبيض في مناطق جنوب لبنان ، بما في ذلك محيط مدينة صور وبلدات القليعة والخيام ويحمر، وذلك منذ استئناف القتال بين إسرائيل وحزب الله.

وأضافت الصحيفة أن أدلة بصرية أظهرت أيضاً رصد هذه الذخائر فوق مدينة النبطية خلال عملية عسكرية إسرائيلية تهدف للسيطرة على قلعة الشقيف. ويُعتبر الفوسفور الأبيض مادة كيميائية خطرة تشتعل عند تعرضها للأكسجين، وتستخدم عادة لتوليد ستائر دخانية أو لإشعال الحرائق في ساحات المعارك. ورغم أن امتلاك هذه الذخائر واستخدامها ليس محظوراً بحد ذاته بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن استخدامها في مناطق مأهولة بالسكان أو بطريقة تعرض المدنيين للخطر يمكن أن يشكل انتهاكاً لقوانين الحرب.

وقدّمت الصحيفة تفاصيل عن مقاطع مصورة حديثة تظهر انفجار قذائف في الجو وإطلاق سحب من الفوسفور الأبيض المشتعل، وهي مشاهد تتوافق مع الاستخدامات السابقة لهذا النوع من الذخائر من قبل الجيش الإسرائيلي. وذكّرت نيويورك تايمز بأن منظمات حقوقية عالمية، مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، كانت قد وثقت في تقارير سابقة استخدام الفوسفور الأبيض في جنوب لبنان وقطاع غزة، وأعربت عن مخاوفها المستمرة من آثاره المدمرة على المدنيين والبيئة.

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن الفوسفور الأبيض قد يتسبب بحروق عميقة وخطيرة عند ملامسته الجلد، كما يمكن أن يؤدي إلى إصابات تنفسية خطيرة وأضرار في العينين نتيجة استنشاق دخانه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب في اندلاع حرائق واسعة النطاق في المنازل والأراضي الزراعية والغابات، مع احتمال بقاء بقايا него في التربة والمياه لفترات طويلة، مما يشكل خطراً على النظم البيئية والصحّة العامة على المدى الطويل





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