استراتيجيات طيور النرويج للنجاة من برد الشتاء القارس تحت الصفر

كيف تحمي الطيور والثدييات الصغيرة نفسها من تجمد الأجسام في النرويج عبر حفر الأنفاق وتبادل الحرارة وخفض معدل الأيض، وفقاً لدراسات المتحف النرويجي.

تمكنت طيور الثدييات الصغيرة في النرويج من البقاء على قيد الحياة أثناء ليالي الشتاء الباردة تحت الصفر، بفضل استراتيجيات فسيولوجية وسلوكية متطورة عبر الأجيال. وكشفت تفسيرات علمية من المتحف النرويجي للعلوم والتكنولوجيا (NTNU) عن وسائل مذهلة تعتمد عليها الطيور لمواجهة ليالي الشتاء الطويلة، والتي تُعد تحدياً حقيقياً لبقائها على قيد الحياة، خاصة في المناطق الشمالية من النرويج.

تقنيات العزل الحراري داخل الثلج

تواجه الحيوانات الصغيرة صعوبة أكبر في مقاومة البرودة مقارنة بالحيوانات الأكبر حجماً، إذ تفقد أجسامها الحرارة بسرعة بسبب كبر مساحة سطح الجسم مقارنة بحجمه، إضافةً إلى محدودية مخزون الدهون الذي يساعد على العزل الحراري وتخزين الطاقة. تعتمد بعض أنواع الطيور على الثلج نفسه كوسيلة فعالة للحماية من البرد، وتلجأ أنواع من طيور الطيهوج إلى حفر جحور وكهوف داخل الثلوج لقضاء الليل، وأحياناً للاختباء والراحة خلال النهار.

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تكمن أهمية هذه المخابئ في أن الثلج يعمل عازلاً حرارياً جيداً، ما يجعل درجات الحرارة داخل الجحور أعلى بكثير من درجات الحرارة في الهواء الطلق. يلجأ طائر الطيهوج البندقي، الذي يقضي عادة وقتاً طويلاً فوق الأشجار، إلى الاحتماء داخل الثلج خلال موجات الصقيع الشديدة، مما يضمن له الحماية من الظروف المناخية القاسية.

لا تقتصر هذه الاستراتيجية على الطيور الكبيرة نسبياً، بل تستخدمها أيضاً طيور صغيرة مثل الحسون القطبي الأبيض، الذي يبلغ طوله نحو 13 سنتيمتراً. عندما تشتد البرودة، يحفر هذا الطائر أنفاقاً داخل الثلج بحثاً عن مأوى آمن. وإذا كان الثلج ناعماً ومفككاً، يستطيع الحفر مباشرة إلى الأسفل والاستقرار في مساحة محمية.

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أما إذا كان الثلج متماسكاً، فيحفر إلى عمق يتراوح بين 6 و11 سنتيمتراً تحت سطحه، قبل إنشاء نفق أفقي يقضي داخله الليل، ثم يخرج منه مباشرة في الصباح. يتبع الحسون الأوروبي أسلوباً مشابهاً، إذ يساعده الاحتماء تحت الثلج على تقليل فقدان حرارة الجسم وخفض استهلاك الطاقة اللازمة للبقاء حتى شروق الشمس.

التجمع الجماعي لتبادل الدفء

من الوسائل الأخرى التي تساعد الطيور على النجاة من البرد التجمع في مجموعات صغيرة والالتصاق بعضها ببعض لتبادل حرارة الجسم. يُعد طائر النمنمة الأوروبي، أحد أصغر الطيور في النرويج، مثالاً على ذلك، إذ يلجأ أحياناً إلى التجمع مع طيور أخرى داخل مخابئ تحت الثلج، مستفيداً من حرارة أجسامها لتقليل فقدان الطاقة.

في إنجلترا، رصد مراقبون مجموعات يصل عددها إلى 60 طائراً من النمنمة، تتراكم فوق بعضها في طبقات متعددة طلباً للدفء. كما تتجمع طيور متسلقة الأشجار الأوروبية في أماكن محمية، مثل الشقوق الموجودة في لحاء الأشجار والتجاويف داخل جذوعها أسفل الأغصان الكبيرة.

يساعد هذا التقارب على تقليل مساحة الجسم المعرضة مباشرة للهواء البارد، ومن ثم الاحتفاظ بمزيد من الحرارة. ورغم أن التنافس والعدوانية قد يظهران بين الطيور أثناء التجمع، فإن قسوة الطقس تدفعها إلى قدر أكبر من التسامح، لأن تقاسم مأوى مزدحم يظل أفضل من قضاء الليل منفردة في درجات حرارة متجمدة.

الاستجابات الفسيولوجية المعقدة

تبحث الطيور أيضاً عن أماكن طبيعية توفر لها الحماية من الرياح والبرودة، مثل التجاويف الموجودة في الأشجار والمساحات المحمية أسفل الأغصان. تقوم طيور نقار الخشب أحياناً بحفر تجاويف خاصة لقضاء الليل، ورغم أنها أقل إحكاماً من التجاويف التي تعدها للتعشيش، فإنها توفر حماية مهمة من البرد.

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من أكثر آليات التكيف إثارة للاهتمام قدرة بعض أنواع طيور القرقف على إبطاء عملية التمثيل الغذائي وخفض درجة حرارة الجسم الداخلية خلال الليالي شديدة البرودة. وفقاً للمعلومات العلمية التي أوردها متحف الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، يستطيع طائر القرقف الصفصافي خفض درجة حرارة جسمه من نحو 41 درجة مئوية إلى قرابة 31 درجة مئوية، وهو ما يقلل فقدان الحرارة ويساعد على توفير قدر كبير من الطاقة.

تحتاج هذه العملية إلى تنظيم دقيق، لأن انخفاض درجة حرارة الجسم إلى مستويات شديدة قد يعرض حياة الطائر للخطر. تشير الأبحاث إلى أن الطائر يبدأ في الارتعاش عندما تقترب درجة حرارة جسمه الداخلية من 32 درجة مئوية. يؤدي الارتعاش إلى انقباض العضلات بسرعة، ما ينتج حرارة تساعد على استقرار درجة حرارة الجسم ومنعها من الانخفاض إلى مستويات خطيرة.

توضح هذه الاستراتيجيات أن مواجهة الشتاء لا تعتمد فقط على الحصول على الغذاء، بل تتطلب أيضاً القدرة على إدارة الطاقة والاحتفاظ بحرارة الجسم واختيار المأوى المناسب. بين الاحتماء تحت الثلوج، والتجمع لتبادل الدفء، واستخدام تجاويف الأشجار، وإبطاء العمليات الحيوية، طورت الطيور وسائل متنوعة لمواجهة واحدة من أصعب مراحل العام.

تؤكد هذه التكيفات قدرة الكائنات الحية على تطوير حلول طبيعية بالغة الدقة لمواجهة الظروف البيئية القاسية، بما يضمن استمرار بقائها رغم طول الليالي وشدة الصقيع.