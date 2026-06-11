استراتيجيات مواجهة ارتفاع تكاليف البناء وسبل الحفاظ على جودة المشاريع الإنشائية

تقرير شامل يستعرض الارتفاعات الكبيرة في أسعار مواد ومعدات البناء والخدمات اللوجستية، ويقدم نصائح مهنية من خبراء المقاولات لإدارة الميزانيات عبر الهندسة القيمية والعقود المرنة.

شهد قطاع الإنشاءات والمقاولات مؤخراً موجة من الارتفاعات السعرية المتسارعة التي طالت مختلف مواد ومعدات البناء، مما وضع الملاك والمقاولين أمام تحديات مالية جسيمة تطلبت إعادة النظر في الموازنات التقديرية للمشاريع.

وبحسب البيانات المرصودة، فإن الزيادات الأكثر حدة ظهرت في خدمات ومستلزمات التشغيل اللوجستية، حيث تصدرت المضخات قائمة الارتفاعات بنسبة بلغت 143%، ليرتفع الحد الأدنى لتكلفتها من 700 درهم في نهاية عام 2025 إلى 1700 درهم في يونيو الجاري. ولم تتوقف الزيادات عند هذا الحد، بل شملت كلفة نقل النفايات التي قفزت بنسبة 129% لتصل إلى 800 درهم للشاحنة الواحدة بعد أن كانت 350 درهماً، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف نقل الحديد بنسبة 113% والكرين بنسبة 125%، وهو ما يشير بوضوح إلى تضخم تكاليف الخدمات المساندة التي تؤثر بشكل تراكمي على التكلفة النهائية للمباني.

أما بالنسبة للمواد الأساسية، فقد سجل الطابوق المفرغ زيادة بنسبة 71%، حيث ارتفع سعر القطعة الواحدة من 2.8 درهم إلى 4.8 دراهم، كما شهد الحديد بمختلف مقاساته ارتفاعاً ملحوظاً، إذ زاد سعر حديد 8 ملليمترات بنسبة 43% ليصل إلى 3200 درهم للطن، بينما ارتفع حديد 12 و16 ملليمتر بنسبة 40% ليصل إلى 3000 درهم للطن، مما يجعل عملية التخطيط المالي للمشاريع القائمة والجديدة تتطلب دقة فائقة ومرونة عالية في التعامل مع هذه المتغيرات السعرية المفاجئة. وفي مواجهة هذه الأزمة السعرية، قدم المهندس أحمد نيازي، المدير التنفيذي لشركة دار الفرسان لمقاولات البناء، رؤية استراتيجية تهدف إلى تقليل الخسائر المالية دون التضحية بجودة المشروع.

وأكد نيازي أن الحل يكمن في تفعيل مفهوم الهندسة القيمية، وهي عملية مراجعة شاملة للتصاميم بالتعاون مع المهندسين المشرفين لاستبدال المواد التي شهدت ارتفاعات جنونية ببدائل محلية الصنع تتميز بالكفاءة والجودة والمظهر الجمالي، وتكون في الوقت نفسه أقل كلفة وأكثر توفراً في الأسواق المحلية. كما شدد على ضرورة صياغة عقود مرنة ومتوازنة تضمن حقوق المالك والمقاول معاً، بحيث تتضمن هذه العقود بنوداً واضحة وآليات محددة للتعامل مع تقلبات الأسعار العالمية والمحلية، مما يمنع توقف الأعمال في منتصف الطريق.

واقترح نيازي أن يكون تثبيت أسعار المواد الاستراتيجية في بداية المشروع أحد الحلول الفعالة لضمان الاستقرار المالي، مع تقسيم المشروع إلى مراحل تنفيذية تتناسب مع التدفقات النقدية المتاحة، خاصة وأن المرحلة الخرسانية هي الأكثر تأثراً بارتفاع الأسعار، بينما تمنح مراحل التشطيبات خيارات أوسع للتحكم في الميزانية. وفيما يتعلق بقرار الاستمرار في البناء أو التأجيل، يرى المهندس نيازي أن الاستمرار هو الخيار الأفضل في معظم الحالات لأن أسعار العقارات ومواد البناء تميل تاريخياً إلى الارتفاع على المدى الطويل، وبالتالي فإن التأجيل غالباً ما يؤدي إلى زيادة التكاليف وضياع الوقت.

ومع ذلك، حدد نيازي حالات استثنائية يكون فيها التأجيل قراراً حكيماً، مثل نقص السيولة المالية أو غياب التمويل المستقر، لأن التوقف المفاجئ في منتصف المشروع يسبب خسائر أكبر. كما أشار إلى أن عدم اكتمال المخططات النهائية أو غياب رؤية واضحة للمشروع يستوجب التأني، بالإضافة إلى ضرورة التريث في حال عدم العثور على مقاول كفء، محذراً من الانجراف وراء العروض السعرية المنخفضة جداً التي قد تخفي خلفها ضعفاً في الجودة أو مطالبات مالية إضافية لاحقاً.

وأوضح أن خفض التكاليف لا يعني إطلاقاً المساس بالمعايير الإنشائية، بل يمكن تحقيق وفورات من خلال الذكاء في توزيع المساحات وتقليل الممرات والفرغات غير الضرورية التي تستهلك مواد بناء دون فائدة حقيقية. وختاماً، أكد المدير التنفيذي لشركة دار الفرسان أن الأولوية القصوى يجب أن تظل للحفاظ على جودة العناصر الأساسية والمصيرية في المبنى، مثل الهيكل الخرساني والحديد وأعمال العزل والتركيبات الكهربائية والميكانيكية، لأن أي خلل في هذه العناصر ستكون تكلفة إصلاحه مستقبلاً باهظة جداً.

وفي المقابل، يمكن للمالك تحقيق وفر مالي من خلال اختيار تشطيبات وديكورات اقتصادية يمكن تطويرها أو تغييرها في سنوات لاحقة بسهولة. كما نصح بتبني الأنظمة الموفرة للطاقة مثل العزل الحراري المتقدم والإضاءة الذكية لتقليل مصاريف التشغيل على المدى البعيد.

وحذر من الوقوع في فخ التعديلات المتكررة أثناء التنفيذ، حيث أن تغيير التصاميم بعد بدء العمل يؤدي إلى هدر في المواد وزيادة في ساعات العمل ورفع التكلفة الإجمالية، مشدداً على أن الإشراف الفني الدقيق والمستمر هو الضمان الوحيد لتقليل الهدر وضمان تنفيذ الأعمال من المرة الأولى بشكل صحيح لتفادي تكاليف إعادة التنفيذ





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